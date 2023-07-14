Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими надводными беспилотниками

Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими беспилотниками, решение принято с учетом опыта применения данных кораблей в условиях спецоперации. Об этом сообщил информированный источник.
Судна связи проекта 18280 типа "Юрий Иванов", а также нового проекта 03182Р, получат дистанционно управляемые боевые модули, способные бороться с морскими надводными беспилотниками. Модули, в свою очередь, оснастят лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. Оператор получит возможность наблюдать за обстановкой с помощью камеры и тепловизора. Решение принято после атак украинских дронов на разведывательные корабли Черноморского флота недалеко от побережья Турции.
Разведывательные корабли с учетом использования в специальной военной операции планируют дополнительно усилить специальными средствами для защиты от надводных беспилотных аппаратов, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами
- приводит ТАСС слова источника.
Первым на дооборудование пойдет судно связи "Иван Хурс" проекта 18280, сроки и другие подробности и не сообщаются. Новые корабли этого проекта пойдут в постройку уже с изменениями в конструкции, закладка планируется в следующем году. На данный момент суда связи проекта 18280 вооружены всего лишь четырьмя 14,5-мм пулеметными установками МТПУ и ПЗРК.
Также дистанционно управляемые боевые модули получат разведывательные корабли проекта 03182Р, пара которых строится на Зеленодольском ССЗ. Планируемые к закладке еще два корабля серии будут оборудованы ими изначально.
Напомним, что украинские морские беспилотники несколько раз пытались атаковать разведывательные суда Черноморского флота, но безуспешно, нашим удалось отбить все атаки, потопив дроны.