Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими надводными беспилотниками

Разведывательные корабли с учетом использования в специальной военной операции планируют дополнительно усилить специальными средствами для защиты от надводных беспилотных аппаратов, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами

Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими беспилотниками , решение принято с учетом опыта применения данных кораблей в условиях спецоперации. Об этом сообщил информированный источник.Судна связи проекта 18280 типа "Юрий Иванов", а также нового проекта 03182Р, получат дистанционно управляемые боевые модули, способные бороться с морскими надводными беспилотниками. Модули, в свою очередь, оснастят лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. Оператор получит возможность наблюдать за обстановкой с помощью камеры и тепловизора. Решение принято после атак украинских дронов на разведывательные корабли Черноморского флота недалеко от побережья Турции.- приводит ТАСС слова источника.Первым на дооборудование пойдет судно связи "Иван Хурс" проекта 18280, сроки и другие подробности и не сообщаются. Новые корабли этого проекта пойдут в постройку уже с изменениями в конструкции, закладка планируется в следующем году. На данный момент суда связи проекта 18280 вооружены всего лишь четырьмя 14,5-мм пулеметными установками МТПУ и ПЗРК.Также дистанционно управляемые боевые модули получат разведывательные корабли проекта 03182Р, пара которых строится на Зеленодольском ССЗ. Планируемые к закладке еще два корабля серии будут оборудованы ими изначально.Напомним, что украинские морские беспилотники несколько раз пытались атаковать разведывательные суда Черноморского флота, но безуспешно, нашим удалось отбить все атаки, потопив дроны.