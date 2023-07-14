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Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими надводными беспилотниками

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Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими надводными беспилотниками

Российские разведывательные корабли получат дополнительное вооружение для борьбы с морскими беспилотниками, решение принято с учетом опыта применения данных кораблей в условиях спецоперации. Об этом сообщил информированный источник.


Судна связи проекта 18280 типа "Юрий Иванов", а также нового проекта 03182Р, получат дистанционно управляемые боевые модули, способные бороться с морскими надводными беспилотниками. Модули, в свою очередь, оснастят лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. Оператор получит возможность наблюдать за обстановкой с помощью камеры и тепловизора. Решение принято после атак украинских дронов на разведывательные корабли Черноморского флота недалеко от побережья Турции.

Разведывательные корабли с учетом использования в специальной военной операции планируют дополнительно усилить специальными средствами для защиты от надводных беспилотных аппаратов, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами

- приводит ТАСС слова источника.

Первым на дооборудование пойдет судно связи "Иван Хурс" проекта 18280, сроки и другие подробности и не сообщаются. Новые корабли этого проекта пойдут в постройку уже с изменениями в конструкции, закладка планируется в следующем году. На данный момент суда связи проекта 18280 вооружены всего лишь четырьмя 14,5-мм пулеметными установками МТПУ и ПЗРК.

Также дистанционно управляемые боевые модули получат разведывательные корабли проекта 03182Р, пара которых строится на Зеленодольском ССЗ. Планируемые к закладке еще два корабля серии будут оборудованы ими изначально.

Напомним, что украинские морские беспилотники несколько раз пытались атаковать разведывательные суда Черноморского флота, но безуспешно, нашим удалось отбить все атаки, потопив дроны.
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:01
    +2
    Модули, в свою очередь, оснастят лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей. Оператор получит возможность наблюдать за обстановкой с помощью камеры и тепловизора. Решение принято после атак украинских дронов на разведывательные корабли Черноморского флота недалеко от побережья Турции.
    Было бы совсем странно, если такого решения не приняли. Уж - "лучше позже, чем никогда."
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:33
    +1
    ВМФ РФ сделали правильные выводы, после атак наших плоховооруженных вспомогательных судов, брандерами. Быстрое принятие решение поможет, ведь в планах в 2023 и 2024 заложить еще два таких судна 18280 для ТОФ и БФ.
    А, почему так медлят с недокораблями пр. 22160. Еще два корпуса находятся на стапелях, в разных степенях готовности. Что, на кораблях, так и будет на корме как, «седло на корове», стоять ЗРК.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:16
      0
      Цитата: Sergey39
      А, почему так медлят с недокораблями пр. 22160. Еще два корпуса находятся на стапелях, в разных степенях готовности. Что, на кораблях, так и будет на корме как, «седло на корове», стоять ЗРК.

      А это зависит от того - закажет ли МО автономные боевые модули "Тор-М2КМ".
      Впрочем, альтернативы в настоящее время этим модулям нет. Под морские ЗРК/ЗРАК надо курочить корпус патрульника, а сухопутные ЗРК/ЗРАК, кроме "Тор-М2КМ", с палуб не испытывались.

      По морским ЗРК гораздо интерес вопрос - что со специализированным корабельным многомодульным "Тор-МФ"? Ведь изначально АБМ "Тор-М2КМ" появился на кораблях просто как испытательный стенд для работ по морскому "Тору".
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:38
    +1
    что то сомнительно, что нато будет использовать жалкие моторные лодочки при атаке на российские корабли. либо ракеты, либо торпеды.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:55
    +1
    Кроме дистанционные модули с пулеметом стоило иметь на борту и ракеты класса Бриджстоун.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:35
    -1
    морскими надводными беспилотниками

    Правильно. Но! Гораздо больше беспокоят ПОДВОДНЫЕ беспилотники-торпеды.
  6. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 11:03
    0
    Разведывательные корабли с учетом использования в специальной военной операции планируют дополнительно усилить специальными средствами для защиты от надводных беспилотных аппаратов, в том числе и дистанционно управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами

    Мммм... а может лучше не отправлять разведывательные корабли в зону работы надводных беспилотников противника? В конце концов, ССВ делали совсем для другого - это как Ил-20М или Ту-214Р отправить в боевое патрулирование над линией фронта.

    Тем более, что у нас на ЧФ есть аж четыре инновационных модульных патрульных корабля. Вот пусть они и патрулируют.