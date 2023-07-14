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Три воюющие в зоне СВО казачьи бригады свели в один добровольческий штурмовой корпус

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Три воюющие в зоне СВО казачьи бригады свели в один добровольческий штурмовой корпус

В зоне проведения спецоперации сформирован казачий корпус, в состав которого вошли три бригады. Об этом сообщил заместитель командира казачьего Добровольческого штурмового корпуса атаман Николай Дьяконов.


Три казачьи бригады "Дон", "Терек" и "Днепр", воюющие с самого начала СВО, свели в один добровольческий штурмовой корпус. При этом подразделения корпуса продолжают воевать на различных направлениях, начиная от южного направления и заканчивая северным. В настоящее время казаки держат оборону и под Артемовском, и на Запорожском и Херсонском направлениях.

В корпусе на сегодняшний момент существует три казачьих бригады: "Дон", "Терек" и "Днепр" (...) Начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Кременной, подразделения корпуса находятся по всем фронтам

- приводит РИА Новости слова Дьяконова.

Какое количество казаков сейчас воюет на фронте сказать трудно, но на май этого года в трех бригадах насчитывалось порядка 19 тысяч человек. При этом корпус постоянно пополняется новыми людьми, большое количество казаков откликается на призыв и идет воевать за свою Родину.

На призыв атаманов региональных люди отвечают, формируются новые отряды. Все друг друга знают, и это очень сильно влияет на моральный дух, боевую подготовку и вообще на выполнение боевых задач. Задача у нас одна – одержать победу и выполнить все цели, поставленные главнокомандующим. И мы их обязательно выполним

- добавил замкомандира корпуса.
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14 комментариев
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  1. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:46
    +2
    Прикольно, кончились музыканты, появились в информационном пространстве казаки. А ведь про них никогда не писали, несмотря на то что сначала СВО.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:52
      +3
      Цитата: Гардамир
      Прикольно, кончились музыканты, появились в информационном пространстве казаки. А ведь про них никогда не писали, несмотря на то что сначала СВО.

      И не только. Роты Шторм Z из заключенных прорвали фронт южнее Новоселовское на фронте у Сватово-Кременная. Село давно превратилось в равнину из битого кирпича, бои там идут более полугода.
      Также имеется успех ВС РФ был при штурме лесопосадок к северу от Марфополя под Гуляйполем. Это была инициатива командиров рот Шторм Z.
  2. faiver
    faiver Сегодня, 09:50
    +5
    в трех бригадах насчитывалось порядка 19 тысяч человек
    - это чуть больше дивизии, но назовем грозно - корпус, чтоб враги боялись
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:58
      -2
      19 это как раз корпус а дивизия 7-10.......
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:03
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        а дивизия 7-10

        Дивизия это 15000 человек, бригада 4000-5000 человек, корпус где то 2 дивизии 30000 человек, общевойсковая армия 3 дивизии 45000 человек, округ от 2 общевойсковых армий, 90000 человек.
        1. NKT
          NKT Сегодня, 11:03
          -1
          Численность корпуса или армии - весьма условная величина и всегда соответствовала только цели этого соединения/объединения. Например, 9-я армия на 21.06.1941 включала только корпусов - шесть штук. Всего в составе армии было около 330 000 солдат и офицеров
      2. Умник
        Умник Сегодня, 10:23
        0
        19 тыс это полноценная пехотная дивизия Вермахта времён ВМВ... Думаю ничего более эффективного до сих пор не изобрели
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:00
      +1
      Цитата: faiver
      - это чуть больше дивизии, но назовем грозно - корпус, чтоб враги боялись

      У нас армейский корпус это где то 1/2-3/4 общевойсковой армии, в США корпусом называется объединение размером с Российскую общевойсковую армию, а полевая армия у них как у нас военный округ/фронт, 1 дивизия состоит из 3 бригад.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:01
      +2
      Цитата: faiver
      в трех бригадах насчитывалось порядка 19 тысяч человек
      - это чуть больше дивизии, но назовем грозно - корпус, чтоб враги боялись

      Дивизионная организация ВС РФ, упраздненная в 2009 г., при Сердюкове, возрождена после утверждения новой военной доктрины. В соединениях насчитывается от 8 350 до 10 500 чел. Так что практически, это две дивизии.
    4. svarog77
      svarog77 Сегодня, 10:34
      0
      Корпус может быть основан на бригадной структуре, либо на дивизионной структуре. В первом случае основу боевых соединений корпуса образуют от 2—3 и более бригад, во втором случае от 2—3 и более дивизий.
  3. Комментарий был удален.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:58
    -1
    Король умер- да здравствует король!
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:07
    -1
    Это казаки не ряженые, но условные.
    По крайней мере после Победы нужно возрождать настоящее казачество как армейский резерв. Так как это было в давние времена. Т.е. казак с детства учится военному делу в школе и ВУЗе, регулярно проходит сборы, потом работает, женится, заводит детей, но раз в неделю проводит на службе, но всегда готов прибыть в свой полк в обмундировании с личным оружием и на своём коне.
    З.Ы. Примерно так организована нацгвардия в Запроливье.
  6. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 10:11
    +1
    Три казачьи бригады "Дон", "Терек" и "Днепр", воюющие с самого начала СВО, свели в один добровольческий штурмовой корпус. При этом подразделения корпуса продолжают воевать на различных направлениях, начиная от южного направления и заканчивая северным.

    Может мне не понять, но какая-то логика странная: По идее у корпуса должен быть штаб и командир, которые должны руководить по сути тремя отдельными подразделениями находящимися к тому же на разных участках фронта и весьма далеко друг от друга. И каким образом это проделать? Или должность командира и штаба чисто номинальная, для того чтобы кого-то пристроить и глядишь награда найдет героя? В ВОВ насколько помню было не так - убыло подразделение на другой участок, соответственно и перешло под командование тамошним командирам.
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 10:36
    0
    для того чтобы кого-то пристроить и глядишь награда найдет героя

    И не одного героя. На такой "корпус" только генералов с десяток пристроить можно, а остальной "мелочи" без счета . А с учетом разбросанности соединений и подразделений корпуса, штаб и тыловые структуры оптимально разместить например в Ростове