Три воюющие в зоне СВО казачьи бригады свели в один добровольческий штурмовой корпус

В зоне проведения спецоперации сформирован казачий корпус, в состав которого вошли три бригады. Об этом сообщил заместитель командира казачьего Добровольческого штурмового корпуса атаман Николай Дьяконов.
Три казачьи бригады "Дон", "Терек" и "Днепр", воюющие с самого начала СВО, свели в один добровольческий штурмовой корпус. При этом подразделения корпуса продолжают воевать на различных направлениях, начиная от южного направления и заканчивая северным. В настоящее время казаки держат оборону и под Артемовском, и на Запорожском и Херсонском направлениях.
В корпусе на сегодняшний момент существует три казачьих бригады: "Дон", "Терек" и "Днепр" (...) Начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Кременной, подразделения корпуса находятся по всем фронтам
- приводит РИА Новости слова Дьяконова.
Какое количество казаков сейчас воюет на фронте сказать трудно, но на май этого года в трех бригадах насчитывалось порядка 19 тысяч человек. При этом корпус постоянно пополняется новыми людьми, большое количество казаков откликается на призыв и идет воевать за свою Родину.
На призыв атаманов региональных люди отвечают, формируются новые отряды. Все друг друга знают, и это очень сильно влияет на моральный дух, боевую подготовку и вообще на выполнение боевых задач. Задача у нас одна – одержать победу и выполнить все цели, поставленные главнокомандующим. И мы их обязательно выполним
- добавил замкомандира корпуса.