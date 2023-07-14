Три воюющие в зоне СВО казачьи бригады свели в один добровольческий штурмовой корпус

В корпусе на сегодняшний момент существует три казачьих бригады: "Дон", "Терек" и "Днепр" (...) Начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Кременной, подразделения корпуса находятся по всем фронтам

На призыв атаманов региональных люди отвечают, формируются новые отряды. Все друг друга знают, и это очень сильно влияет на моральный дух, боевую подготовку и вообще на выполнение боевых задач. Задача у нас одна – одержать победу и выполнить все цели, поставленные главнокомандующим. И мы их обязательно выполним