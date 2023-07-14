Премьер-министр Японии подтвердил планы по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» этим летом

Я хочу принять решение после того, как правительство в целом подтвердит, что безопасность будет обеспечена, и в зависимости от того, в какой степени будут приняты меры по борьбе с негативной рекламой

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе подтвердил планы по сбросу, как заявляет японская сторона, очищенной от радиоактивных примесей воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» «где-то этим летом». Судя по словам главы японского правительства, график начала этой операции пока не определен, но и отказываться от нее в Токио не намерены, несмотря на негативную реакцию ряда государств, в первую очередь Китая.— сообщил Кисида журналистам.Он рассказал, что уже пообщался по этому вопросу с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в кулуарах саммита. В ходе встречи Кисида заверил главу Корейской Республики, что будут приложены все усилия для обеспечения безопасности воды, сбрасываемой в океан, и что ничего не будет предпринято, если возникнут какие-либо негативные последствия для окружающей среды и здоровья населения Японии и Южной Кореи. В свою очередь, Юн Сок Ёль подтвердил, что доверяет заключению МАГАТЭ о плане сброса воды с «Фукусимы-1», в котором говорится, что выброс «окажет незначительное воздействие на людей и окружающую среду».Премьер Японии пообещал, что сразу после сброса отработанной охлаждающей жидкости с АЭС в океан Токио опубликует результаты мониторинга. В случае превышения допустимой нормы радиации в прибрежных водах, операция по опустошению резервуаров на станции будет приостановлена.Как ранее сообщил комитет по контролю за атомной энергетикой Японии, перед сбросом воды с аварийной АЭС она будет обработана усовершенствованной системой обработки жидкостей (ALPS), которая удаляет радиоактивные вещества, отличные от трития, после чего ее разбавят морской водой. После того как уровень трития снизится до одной сороковой от государственных стандартов, или 1500 беккерелей на литр, вода попадет в океан.Ранее МИД Китая выразил решительный протест Токио по поводу планов сброса отработанной охлаждающей жидкости с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что одностороннее решение японского правительства грозит экологической катастрофой и может нанести ущерб всем прибрежным государствам в регионе. Он призвал Токио четко соблюдать международные обязательства.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Токио по сбросу воды с аварийной АЭС, призвала японское правительство к максимальной информационной открытости в этом вопросе. Захарова заявила, что Россия и Китай настаивают на том, что Токио должен «обеспечить заинтересованным государствам полный доступ ко всей интересующей их информации, а также в случае необходимости к взятию проб воды». Представитель российского внешнеполитического ведомства констатировала, что в данный момент со стороны Японии подобной открытости не наблюдается.