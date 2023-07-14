Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Японии подтвердил планы по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» этим летом

18
Премьер-министр Японии подтвердил планы по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» этим летом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе подтвердил планы по сбросу, как заявляет японская сторона, очищенной от радиоактивных примесей воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» «где-то этим летом». Судя по словам главы японского правительства, график начала этой операции пока не определен, но и отказываться от нее в Токио не намерены, несмотря на негативную реакцию ряда государств, в первую очередь Китая.


Я хочу принять решение после того, как правительство в целом подтвердит, что безопасность будет обеспечена, и в зависимости от того, в какой степени будут приняты меры по борьбе с негативной рекламой

— сообщил Кисида журналистам.

Он рассказал, что уже пообщался по этому вопросу с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в кулуарах саммита. В ходе встречи Кисида заверил главу Корейской Республики, что будут приложены все усилия для обеспечения безопасности воды, сбрасываемой в океан, и что ничего не будет предпринято, если возникнут какие-либо негативные последствия для окружающей среды и здоровья населения Японии и Южной Кореи. В свою очередь, Юн Сок Ёль подтвердил, что доверяет заключению МАГАТЭ о плане сброса воды с «Фукусимы-1», в котором говорится, что выброс «окажет незначительное воздействие на людей и окружающую среду».

Премьер Японии пообещал, что сразу после сброса отработанной охлаждающей жидкости с АЭС в океан Токио опубликует результаты мониторинга. В случае превышения допустимой нормы радиации в прибрежных водах, операция по опустошению резервуаров на станции будет приостановлена.

Как ранее сообщил комитет по контролю за атомной энергетикой Японии, перед сбросом воды с аварийной АЭС она будет обработана усовершенствованной системой обработки жидкостей (ALPS), которая удаляет радиоактивные вещества, отличные от трития, после чего ее разбавят морской водой. После того как уровень трития снизится до одной сороковой от государственных стандартов, или 1500 беккерелей на литр, вода попадет в океан.

Ранее МИД Китая выразил решительный протест Токио по поводу планов сброса отработанной охлаждающей жидкости с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что одностороннее решение японского правительства грозит экологической катастрофой и может нанести ущерб всем прибрежным государствам в регионе. Он призвал Токио четко соблюдать международные обязательства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Токио по сбросу воды с аварийной АЭС, призвала японское правительство к максимальной информационной открытости в этом вопросе. Захарова заявила, что Россия и Китай настаивают на том, что Токио должен «обеспечить заинтересованным государствам полный доступ ко всей интересующей их информации, а также в случае необходимости к взятию проб воды». Представитель российского внешнеполитического ведомства констатировала, что в данный момент со стороны Японии подобной открытости не наблюдается.
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org/wiki
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 09:59
    +8
    Парадокс в том, что Япония больше всех вопила, когда Чернобыль бахнул...а сейчас все в океан сольют и следом пустят траулеры для отлова вкусной рыбки и крабов, а уж салат из водорослей будет просто восхитителен...
    Поклон всем ликвидаторам аварии в Чернобыле - вы сделали дело, не жалели своих жизней, здоровья..
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:19
      +4
      Цитата: Курильщик
      Парадокс в том, что Япония больше всех вопила, когда Чернобыль бахнул.

      Помню как в Питер отказалось приехать "Японское ревю на льду" из за опасности радиации, а где Питер и Чернобыль. Фарисеи, из себя девстввенницу строили, а оказались привокзальные путаны.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:31
      -1
      Цитата: Курильщик
      Поклон всем ликвидаторам аварии в Чернобыле - вы сделали дело, не жалели своих жизней, здоровья..

      Мой шеф умер. Всего-то неделю в апреле командировка, дозиметристом поехал на эвакуацию населения. Щитовидка.(((( Земля пухом.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 11:04
        +1
        Соболезную, но в этом случае вероятность того, что смерть произошла именно из-за той командировки, крайне мала. Вообще, доказать причастность "радиации" крайне сложно, если конечно это не ОЛБ с фатальным исходом.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:18
          0
          Цитата: vadimtt
          вероятность того, что смерть произошла именно из-за той командировки, крайне мала.

          У него и так были проблемы. Глотнул гидразинчика на Капъяре, хотя был в противогазе. После командировки всё резко усилилось. Тогда весь отдел сорвали - направили организовывать дозиметрические лаборатории. Полгода работал на молокозаводе и стоял в оцеплении на КПП у въезда в Город.
          Попасть в Зону и получить статус ликвидатора не удалось.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:32
      +1
      Во-во.. Представьте на секунду, какой эпический вой бы поднялся, ежели такой трюк попытались проделать Россия или Китай. А тут - сплошной одобрямс, типа - подумаешь, радиацией океан загадили, так, бытовой момент..
    4. кредо
      кредо Сегодня, 11:10
      0
      Пить не стали япошки, хотя китайцы очень им советовали прежде попробовать на вкус эту "чистую" воду.

      И магате вместе с записными экологами и экоактивистами ослепло и оглохло, совсем не реагируя на претензии стран юго-восточной Азии и России по-поводу слива в океан радиоактивных отходов.

      Все западноевропейские и американские горлопаны даже не заикаются про климат, природу и бедных китов с крабами. Видимо рассчитывают на то, что трубу для слива япошки проложат в океан таким образом, чтобы подводные течения выносили загрязнённую воду не к западным берегам США и Канады, а в сторону России, ЮК, КНДР и Китая.

      Не надеюсь, но хотелось бы, чтобы и наши отечественные начальники не молчали, а начали хотя бы с того, что подняли цены на российские ресурсы, которая Япония ещё покупает у нас, в два-три или пять раз. Так сказать наша компенсация от японцев за загрязнения прибрежных российских вод и поставку вооружения на Украину.
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:00
    +2
    выброс «окажет незначительное воздействие на людей и окружающую среду».

    Годзила в океане вырастет. laughing
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:05
    0
    Ничего, подтвердили планы по сбросу, другие страны подтвердят запрет на импорт продовольствия и морепродуктов из японии.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:28
      -1
      Цитата: evgen1221
      другие страны подтвердят запрет на импорт продовольствия и морепродуктов из японии.

      Китай уже, остальные х.з.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:14
    0
    В свою очередь, Юн Сок Ёль подтвердил, что доверяет заключению МАГАТЭ о плане сброса воды с «Фукусимы-1», в котором говорится, что выброс «окажет незначительное воздействие на людей и окружающую среду».

    До чего же нужно быть тупым, чтобы поверить, МАГАТЭ и особенно брехуну Гросси.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:16
    +1
    что выброс «окажет незначительное воздействие на людей и окружающую среду».
    ...НЕЗНАЧИТЕЛЬНО....это утешает....этим самурайским овцам хоть в моча в глаза то божья роса,...да пусть жрут свою радиоактивную ламинарию...да и течение хурасио донесёт радиоактивный привет западным штатам полосатых...замечательно
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:18
    +1
    Премьер Японии пообещал, что сразу после сброса отработанной охлаждающей жидкости с АЭС в океан Токио опубликует результаты мониторинга. В случае превышения допустимой нормы радиации в прибрежных водах, операция по опустошению резервуаров на станции будет приостановлена.
    Ну и где все эти экологи? Гринпис и прочее так называемое мировое сообщество.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:27
    -1
    Жлобы конченные! Бабло экономят, а вна Украину шлют миллиарды.
    Нужно воду перекачать в танкеры и закачать в любое выработанное морское газовое месторождение, потом скважину затампонировать. Фсьо!
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:32
    0
    Ну...
    Им есть с чем сравнивать.
    Уровень "незначительного воздействия" у них с детства занижен.
    Омериганцами.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 10:58
      0
      Все-же ядерному оружию крайне далеко по "грязи" до порушенной активной зоны крупного энергетического реактора.
      А здесь получится (получается уже) так - мелкая хренька, копаясь в иле, таки найдет то, чего не стоило находить. Её в свою очередь найдет хренька покрупнее и съест. И так далее с логическим окончанием этого процесса на обеденном столе среднестатистического японца laughing
      Вещь, конечно вероятностная, но учитывая любовь островитян к играм в вероятность с Фугу, ничего для них нового wassat

      ЗЫ: Океан, конечно-же, огромен. И разбавление получится ого-го, гомеопатам на зависть. Так что в теории все выглядит довольно гладко, но на практике могут быть нюансы.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    0
    доверяет заключению МАГАТЭ о плане сброса воды с «Фукусимы-1», в котором говорится, что выброс «окажет незначительное воздействие на людей и окружающую среду»
    А, что понимать под определением "незначительное воздействие"? Люди светиться не будут, но фонить начнут, рыба кверху пузом не всплывет...? Те кто слишком громко ратовал за соблюдении ядерной безопасности в России вдруг, когда это коснулось непосредственно их объекта, стали тихими, скромными и заверяющими в полной безопасности.
  10. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 11:00
    0
    Льют японцы радиацию в океан при всем честном народе, а Грета Тунберг что-то молчит! sad