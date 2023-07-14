Французский политик назвала безответственным решение Макрона передать Украине дальнобойные ракеты SCALP

Решение о поставках украинской армии ракет дальнего радиуса действия SCALP является безответственным шагом со стороны французского президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила глава французской парламентской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Как сообщает французское издание Monde, Ле Пен подчеркнула, что в случае, если поставленные Францией ракеты будут применены для нанесения ударов по "третьей стране", это может спровоцировать глобальный вооруженный конфликт. Политик отметила, что реакция третьей страны, по территории которой могут быть нанесены удары, может быть самой жесткой.На вопрос журналистов, станет ли Франция одной из сторон вооруженного конфликта в связи с повышением уровня военной помощи, Ле Пен ответила, что это будет "определяться сторонами конфликта". По мнению Ле Пен, решение Макрона является безответственным, и главе государства следует сосредоточиться на миротворческих усилиях.Президент Франции на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о планах передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия с целью поддержки наступления украинской армии.Французские СМИ сообщали, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP, являющихся аналогами уже поставляемых ВСУ Великобританией ракет Storm Shadow.Решение Макрона о передаче ВСУ дальнобойных ракет также было раскритиковано рядом представителей других французских партий - как правого, так и левого толка.