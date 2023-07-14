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Французский политик назвала безответственным решение Макрона передать Украине дальнобойные ракеты SCALP

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Французский политик назвала безответственным решение Макрона передать Украине дальнобойные ракеты SCALP

Решение о поставках украинской армии ракет дальнего радиуса действия SCALP является безответственным шагом со стороны французского президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила глава французской парламентской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.


Как сообщает французское издание Monde, Ле Пен подчеркнула, что в случае, если поставленные Францией ракеты будут применены для нанесения ударов по "третьей стране", это может спровоцировать глобальный вооруженный конфликт. Политик отметила, что реакция третьей страны, по территории которой могут быть нанесены удары, может быть самой жесткой.

На вопрос журналистов, станет ли Франция одной из сторон вооруженного конфликта в связи с повышением уровня военной помощи, Ле Пен ответила, что это будет "определяться сторонами конфликта". По мнению Ле Пен, решение Макрона является безответственным, и главе государства следует сосредоточиться на миротворческих усилиях.

Президент Франции на саммите НАТО в Вильнюсе заявил о планах передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия с целью поддержки наступления украинской армии.

Французские СМИ сообщали, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP, являющихся аналогами уже поставляемых ВСУ Великобританией ракет Storm Shadow.

Решение Макрона о передаче ВСУ дальнобойных ракет также было раскритиковано рядом представителей других французских партий - как правого, так и левого толка.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jérémy-Günther-Heinz Jähnick
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5 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 10:47
    +5
    Критикуй, не критикуй, а в ответ получишь ...!
    Это был полосатый приказ. Давно уже всем ясно, что европейские лидеры несамостоятельны в своих решениях.
    Генерала де Голля нет давно. И подобных ему в нынешнем поколении французских политиков не предвидится.
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:53
      +2
      Цитата: Anarchist
      Давно уже всем ясно, что европейские лидеры несамостоятельны в своих решениях.


      Верно, оккупационная администрация, не имеет право нарушать указания хозяина.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:54
    +1
    Надо Макарону еще раз к Си Цзинпину слетать. Он в очередной раз ему мозги поправит...
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:58
    0
    Эх, Мариша...
    Не смотрела ты в детстве советские фильмы.
    А то знала бы значение фразы:
    - Это мой зуб! (Ракета)
    — Слыхали?! Какой глупый! Он не твой и даже не мой, он - ихний! (с)
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    0
    заявила глава французской парламентской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
    Заявления для поддержания своего политического имиджа и не более. Коль решение принято, то будет исполнено. Не исключено, что французские ракеты уже на территории Украины, т.к. не раз бывало, что не успеет прозвучать заявление о начале поставок, а оружие уже тут же материализуется в "незалежной".
    По всей видимости поставленные Англией заканчиваются: часть сбита, часть была уничтожена на складах. Вот и решили срочно восполнить.