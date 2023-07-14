Власти ЮАР анонсировали визит президента России на предстоящий саммит БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет в ЮАР на предстоящий саммит БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, которого цитирует радиостанция Eyewitness News.По словам главы южноафриканского государства, саммит не будет проходить в онлайн-формате, хотя такая возможность ранее допускалась. В ЮАР приедут главы нескольких государств, входящих в состав объединения, включая и президента России Владимира Путина.Как известно, сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Еще несколько государств рассматривают возможность присоединения к данному объединению стран, руководствуясь соображениями перспектив улучшения своего экономического положения.Ранее «Международный уголовный суд» (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Поскольку ЮАР, в отличие от России, признает юрисдикцию данного суда, теоретически власти страны были бы обязаны арестовать главу российского государства при появлении на территории республики. Однако затем руководство ЮАР, разумеется, заявило, что такое действие не представляется возможным.Но Россия и ЮАР все равно обсуждали возможность присутствия Путина лично на саммите БРИКС. По этой причине и встал вопрос о том, что саммит будет проведен в виртуальном формате. Но затем все же было решено провести его в формате очной встречи глав государств, и власти ЮАР дали понять, что никто Владимира Путина арестовывать на территории республики не собирается.