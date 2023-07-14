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Власти ЮАР анонсировали визит президента России на предстоящий саммит БРИКС

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Власти ЮАР анонсировали визит президента России на предстоящий саммит БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет в ЮАР на предстоящий саммит БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, которого цитирует радиостанция Eyewitness News.


По словам главы южноафриканского государства, саммит не будет проходить в онлайн-формате, хотя такая возможность ранее допускалась. В ЮАР приедут главы нескольких государств, входящих в состав объединения, включая и президента России Владимира Путина.

Как известно, сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Еще несколько государств рассматривают возможность присоединения к данному объединению стран, руководствуясь соображениями перспектив улучшения своего экономического положения.

Ранее «Международный уголовный суд» (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Поскольку ЮАР, в отличие от России, признает юрисдикцию данного суда, теоретически власти страны были бы обязаны арестовать главу российского государства при появлении на территории республики. Однако затем руководство ЮАР, разумеется, заявило, что такое действие не представляется возможным.

Но Россия и ЮАР все равно обсуждали возможность присутствия Путина лично на саммите БРИКС. По этой причине и встал вопрос о том, что саммит будет проведен в виртуальном формате. Но затем все же было решено провести его в формате очной встречи глав государств, и власти ЮАР дали понять, что никто Владимира Путина арестовывать на территории республики не собирается.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:13
    +4
    Я надеюсь все риски связанный с данной поездкой тщательно просчитаны, или как всегда надежда на русский авось.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:19
      +3
      пока не было подтверждения от пескова, говорить не о чем...
      все риски связанный с данной поездкой тщательно просчитаны

      так же как с сво, зерновыми сделками, минскими соглашениями и т.д. и .тп.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 10:37
        +1
        Наш Президент- Великий Человек и способен творить то на что неспособны другие- например: вести заседание и через короткое время уже, возлагать цветы. Просто Гений. Так, что поедет.
        1. spirit
          spirit Сегодня, 10:45
          -1
          Так, что поедет

          Банкетный) Или кто там в последний раз к народу выходил целоваться.А вот Поддубного 2 недели в карантине держали.Очень переменчивое настроение стало у Цезаря.С одними в больших компаниях по городу ходит, других на карантине держит. request
  2. moneron
    moneron Сегодня, 10:16
    -1
    верховный должен первым показывать пример смелости. ...своим подчинённым....без всяких предварительных договорённостей.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:16
    +1
    Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет в ЮАР на предстоящий саммит БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, которого цитирует радиостанция Eyewitness News.

    А в это время бандэро-СМИ захлёбываются от лжи геббельсовского уровня, причём всё население на оккупированных территориях верит этой лжи безоговорочно. Бандэрлоги в восторге, а затаившиеся ватники плачут:
    ЦЕНЗОР: Путин отложил решение о поездке на саммит БРИКС из-за "ряда неудач", - росСМИ
    Из-за страха перед новой дестабилизацией и из-за выданного Международным уголовным судом ордера, российский диктатор Владимир Путин не может принять окончательное решение о поездке на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:22
    +3
    Вот очень сомневаюсь, что ВВП туда поедет. Вот приедет ВВП на саммит, а наши "партнёры" организуют переворот в ЮАР и выполнят решение суда. Что тогда? Надежды на "своих" никакой, они так "расстроятся", что "баян порвут".
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 10:34
      -1
      Устроить переворот за сутки у них ещё нигде не получалось, кажется. Чтоб поймать там Путина за счёт переворота надо его начать после того, как он прибудет в страну, и закончить до того, как доедет до аэропорта на своём бронеавтомобиле. Потому что если начать чуть раньше, то, полагаю, саммит в принципе будет отменён. Не, если и брать Путина, то заранее подготовленным отрядом во время поездки какой-нибудь. Но так это вообще в любой стране можно попытаться провернуть, хоть в самой России.
    2. Комментарий был удален.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:36
      0
      организуют переворот в ЮАР
      Сидящих там у руля безвылазно черных расистов сковырнуть просто нереально.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:45
        0
        Если они нам полезны или/и дружат с нами, то они не расисты, а защитники интересов своей расы wink
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 10:49
          0
          защитники интересов своей расы
          Главное не забывать, что у них раса немного smile другая.
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 11:25
        0
        черных расистов сковырнуть просто нереально

        а зачем их сковырять? просто "плюшек" пообещают, типа как с эрдогашей, "другом закадычным"
      3. solar
        solar Сегодня, 11:31
        0
        Сделать это могут разве что другие черные расисты:))
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:23
    +1
    Думаю... его визит будут предварять (и сопровождать!) гастроли симфонического оркестра.
    Качественная классическая музыка обычно способствует созданию дружеской атмосфэры на местах.
    Особенно в Африке.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:25
      0
      Думаю музыка с кораблей будет звучать. Рядом с африкой никаких учений случаем не запланировано?
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:28
    -3
    Как известно, сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.

    Интересно, почему белорусы не в этой организации? Лукашенко человек сугубо практический. winked Может быть, именно поэтому?
    Пусть съездит, проветрится дедушка. Ему и так после Махатмы Ганди поговорить не с кем.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:36
    0
    Однозначно ,десант силовых структур РФ уже находится в ЮАР .Работайте мужики!Вы даёте добро на визит ,а не Рамфоса.
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 10:59
    +3
    власти ЮАР дали понять, что никто Владимира Путина арестовывать на территории республики не собирается.

    Можно ли этому верить? "Дали понять" это не клятва и даже не твердое обещание, а пустые слова. Вон турки обещали азовцев не отпускать, а НАТО обещала не расширяться в сторону границ России.