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На Запорожском фронте украинские войска перешли к так называемой «тактике Залужного»

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На Запорожском фронте украинские войска перешли к так называемой «тактике Залужного»

Украинские военные на данном этапе своего контрнаступления, а длится оно уже 40 суток, решили отказаться от атак крупными силами на Запорожском направлении. ВСУ перешли к так называемой «тактике Залужного», когда наступление идёт малыми группами при поддержке максимум 2-3 единиц бронетехники на нескольких участках.


Напомним, что изначально между офисом Зеленского и главкомом ВСУ возникли разногласия относительно как самого контрнаступления, так и тактики его проведения. У Зеленского, руководствуясь советами натовских специалистов, приняли решение бросать на Запорожском направлении в бой ударные бронегруппы с достаточно крупными отрядами живой силы. Залужный выступал против, что в итоге послужило причиной того, что в течение первых недель «контрнаступа» практически исчез из «эфира».

Потом Залужный в сердцах раскритиковал НАТО словами о том, что если бы у войск альянса не было господства в воздухе, то они вообще не начинали бы никакой операции.

Теперь, когда ВСУ с начала контрнаступления одних только танков, включая немецкие, польские и французские, потеряли более 300 единиц, украинская сторона решила попробовать тот вариант, который принёс ей успех в прошлом году в Харьковской области.

Однако «тактика Залужного» в августе-сентябре прошлого года под Харьковом – это одно, а «тактика Залужного» летом 2023 года в Запорожской области – совсем другое. Малые группы украинских военных натыкаются на минные поля, попадают под шквальный огонь артиллерии, миномётных расчётов и ПТУРов, бронетехника, пусть и в меньшем, чем в начале июня, количестве продолжает гореть на полях под Ореховом и Пятихатками. Но враг считает, что в таких атаках у него «есть шанс», с чем категорически не согласны российские военные, находящиеся на передовой.
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26 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:37
    -6
    Я все жду, когда мы начнем воевать по правилам военного искусства, в не по правилам бизнеса. А бандеровцы воюют по своим правилам, ведь у них война "без дураков". К сожалению, о СВО так сказать нельзя.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:42
      +3
      По правилам военного искусства, это значит ставить военным конкретную достижимую цель. Вы её как себе представляете? Только честно.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:56
        -1
        Цитата: Копчёный
        По правилам военного искусства, это значит ставить военным конкретную достижимую цель.

        Какие правила, когда бардак.
        Занятый южнее Маринки укреп ВСУ "Зверинец" неделю назад в результате атаки МТЛБ-мины, пришлось оставить, из-за отсутствия координации и каких бы ни было попыток наступления на Новомихаиловку южнее и Победу севернее.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:13
        +1
        Как по мне - реально достижимая цель это выход на линию Днепра. Крайне желательно - Николаев с Одессой. Остальное - нам пожалуй и не переварить, да и в общем-то - на фиг будет не нужно.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:44
      -9
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Я все жду, когда мы начнем воевать по правилам военного искусства, в не по правилам бизнеса.

      А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

      А бандеровцымвоюют по своим правилам, ведь у них война "без дураков". К сожалению, о СВО так сказать нельзя.

      ВСУ воюет тоже на максимуме.
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 10:58
        +1
        А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

        Думаю, что - нет, козыря в рукаве есть, но по каким-то, непонятным для нас, причинам их не используют. К примеру все уже мозоли натерли обсуждая то почему не разбиты мосты и прочие пути снабжения и т.д.? Или почему против ВСУ до сих пор не применяется то вооружение, которое применяли против бармалеев в Сирии? Например, во время сирийской компании в новостях единожды показали сюжет о штурме укрепрайона бармалеев, так вот они там лежали просто штабелями, целые ниже пояса и полностью сгоревшие выше. Значит есть чем угостить, а почему не делается? Ссылки на мирное население тут тоже не проходят, т.к. у ВСУ масса укрепрайонов и опорных пунктов там где мирного населения нет. Не знаю, но как по мне в этом конфликте одна сторона хочет победить, но не может, вторая таки имеет для этого возможности, но почему-то затягивает.
        1. Сергей Т19
          Сергей Т19 Сегодня, 11:06
          -1
          Как же вы надоели с этими мостами и путями сообщения!!! Хаймерсы месяц бомбили Антоновский мост. Они даже опоры не повредили, максимум наделали дыр в дорожном полотне!!! Ну не можем мы сносить мосты!!! Кроме того скорее всего все мосты противник прикрыл пво. Пути сообщения??? Ну разбомбите вы жд станцию. Навезут ремонтников и через недею станция будет работать в прежнем режиме. А кинжалы и калибры очень дорогие ракеты.
          1. Fisherman
            Fisherman Сегодня, 11:16
            -1
            какая проблема с мостами? Ну снесём....Понтоны СССР почти все остались на украине и они Днепр перекроют выше по течению за сутки, по меляку что хочешь вези...бессмысленная трата ракет.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 11:09
          -1
          Цитата: Bulrumeb
          А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

          Думаю, что - нет, козыря в рукаве есть, но по каким-то, непонятным для нас, причинам их не используют.

          Мне кажется Вам просто хочется в это верить. Поражение ВСУ настолько в интересах политической элиты РФ, что никто не стал бы с этим тянуть , если бы могли это осуществить.
        3. ник7
          ник7 Сегодня, 11:14
          -1
          Думаю, что - нет, козыря в рукаве есть, но по каким-то, непонятным для нас, причинам их не используют

          Это вы голливудских фильмов насмотрелись где Рембо побеждают целые полки, МО воюют из зо всех сил, но не могут одолеть увы, во многом из за лендлиза.Если бы НАТО не помогало, салорейх бы победили.
          сюжет о штурме укрепрайона бармалеев, так вот они там лежали просто штабелями

          Тут вам не шахматная партия где количество фигур ограниченно, ВСУ проводят непрерывную мобилизацию которая как конвейер поставляет на передовую новые пiдроздiлы с побратимами взамен выбывших.
      2. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:07
        +4
        Цитата: Арон Заави

        А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

        ВСУ воюет тоже на максимуме.

        Арон hi давайте уже по честному, на сайте всё-таки не дети в основном. Война ВС РФ на максимуме, как минимум предполагала бы ковровые бомбометания с уничтожением основных городов украины (Киев, Харьков, Запорожье, Львова и т.д) и населения, ликвидацию военно и политического руководства ... с чем безусловно справилась бы дальняя и стратегическая авиация. О возможном применении спецсредств - даже не пишу.
        С чем согласен, ВСУ - точно воюет на максимуме, причем не только на своём ( по факту практически исчерпав как экономический так и мобилизационный ресурс) а на максимуме предоставленным НАТО и прочими «сочувствующими».
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:18
          +1
          "ковровые бомбометания с уничтожением основных городов украины"///
          ---
          Ковровое бомбометание предполагает заходы
          бомберов-стратегов над целью .
          В условиях энергичной ПВО, которая есть у ВСУ,
          это означает потерю бомберов.
          Поэтому нет ковровых бомбардировок.
        2. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 11:18
          +2
          Совсогласен. Тем более вражеская разведка ноет что наши 750 000 бойцов стоят в лагерях недалеко от фронта и пока никуда не двигаются, даже на ротацию. Потому и напичкали срочно кассетными боеприпасами НАТО своих вассалов, что ждут нашего наступления.
      3. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 11:14
        +1
        Цитата: Арон Заави
        А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

        Учитывая, что Украина здесь просто поставщик пушечного мяса, а мы воюем по факту против коалиции, самых развитых стран мира с общим населением под миллиард, то вполне может быть.
      4. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Арон Заави
        А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

        Арон, здесь Вы ошибаетесь...очень и очень сильно... идут вязкие боевые действия - но точно - Россия не на максимуме, даже не на половину своих возможностей... да и по экономике - живет страна и не ощущает что вот прям на максимуме... нет.
    3. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 10:52
      -3
      Ну а почему вы ждете? Присоединяйтесь. Возраст и здоровье нынче ну не проблема ,не на фронте быть.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:39
    0
    с чем категорически не согласны российские военные, находящиеся на передовой.

    Российские военные категорически не согласны ни с "тактикой Зели", на с "тактикой Залужного"....
  3. Комментарий был удален.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:44
    -1
    Малые группы украинских военных натыкаются на минные поля, попадают под шквальный огонь артиллерии, миномётных расчётов и ПТУРов

    Плохо. Про камикадзе и ударные БПЛА не пишут. Наверно их очень мало, а ведь они самые эффективные.
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 11:07
      0
      Ударные БПЛА против одиночных пехотинцев? К чему такая расточительность?
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 10:47
    +3
    У них отодвинули от командования Залужного, в России Суровикина и Попова. Совпадение?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: Lemur2023
      У них отодвинули от командования Залужного, в России Суровикина и Попова. Совпадение?

      Сравнили, у Залужного черепно-мозговая травма, он как овощ. А вот с российскими генералами непонятки и кажется на здоровье не жалуются.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:22
      0
      Залужный продолжает общее командование.
      Он на связи с американцами.
      У него была контузия, частое явление у солдат и офицеров
      на любых войнах.
      В наполеоновских войнах контузии от ядер бывали у почти всех
      старших офицеров, так-как они сами возглавляли сражения
      или были вблизи их.
  6. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 11:04
    0
    Цитата: Арон Заави
    А Вы не задумывались над тем , что СВ РФ сегодня воюют на максимуме своих возможностей?

    С чего такое умозаключение? Россия вообще не воюет, а проводит специальную операцию.
  7. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:13
    0
    Ага прямо тактика богов ! Однако выходит что когда вместо обороны сторожа то тактика ЗЖалужного. Поллужного и тд и тп тактика работает. Когда есть оборона то тактика мелких групп обакакивается .
    Словом все старо , все уже было и нового почти нет.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +1
    Попробовали наступать по НАТОвским выкладкам - прогорели и понесли большие потери. Через месяц все таки решили действовать по плану Залужного и опять потери, хотя пытаются просочиться малыми группами при поддержке 1-2 ед. техники. Вводят помаленьку резервы на разных направлениях, которые не бесконечны. Куда не кинь всюду клин.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 11:21
    0
    Мелкие и многочисленные комариные укусы неприятные и болезненны. Эх, дихлофосом бы их всех со всем болотом.