Украинские военные на данном этапе своего контрнаступления, а длится оно уже 40 суток, решили отказаться от атак крупными силами на Запорожском направлении. ВСУ перешли к так называемой «тактике Залужного», когда наступление идёт малыми группами при поддержке максимум 2-3 единиц бронетехники на нескольких участках.
Напомним, что изначально между офисом Зеленского и главкомом ВСУ возникли разногласия относительно как самого контрнаступления, так и тактики его проведения. У Зеленского, руководствуясь советами натовских специалистов, приняли решение бросать на Запорожском направлении в бой ударные бронегруппы с достаточно крупными отрядами живой силы. Залужный выступал против, что в итоге послужило причиной того, что в течение первых недель «контрнаступа» практически исчез из «эфира».
Потом Залужный в сердцах раскритиковал НАТО словами о том, что если бы у войск альянса не было господства в воздухе, то они вообще не начинали бы никакой операции.
Теперь, когда ВСУ с начала контрнаступления одних только танков, включая немецкие, польские и французские, потеряли более 300 единиц, украинская сторона решила попробовать тот вариант, который принёс ей успех в прошлом году в Харьковской области.
Однако «тактика Залужного» в августе-сентябре прошлого года под Харьковом – это одно, а «тактика Залужного» летом 2023 года в Запорожской области – совсем другое. Малые группы украинских военных натыкаются на минные поля, попадают под шквальный огонь артиллерии, миномётных расчётов и ПТУРов, бронетехника, пусть и в меньшем, чем в начале июня, количестве продолжает гореть на полях под Ореховом и Пятихатками. Но враг считает, что в таких атаках у него «есть шанс», с чем категорически не согласны российские военные, находящиеся на передовой.