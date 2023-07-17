Многоликий Лев Зиньковский (Задов). Авантюрист, анархист, махновец, сотрудник НКВД



Лев Зиньковский (Зодов, Задов) в разные годы жизни

«Лёва Задов»

«Я в жизни не слышал от отца не только матерщины, но даже грубого слова. На примере отца и матери я не представлял, что в семьях могут быть скандалы... Он был добр и ласков – такое не забывается никогда, хотя ни силушкой, ни характером твердым судьба его не обидела.»

«Имя Левки Задова знали на юге не меньше, чем самого батьки Махно. Левка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность.»

«Левка Задов сидел, пышно кудрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужасом, который он внушал.»

«А улыбка (у Задова) – лучше в темном переулке такого не повстречать… преданный Махно, как пес… офицеров Левка расстреливал сам.»

«Сейчас же вошёл, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся улыбающийся человек в короткой поддёвке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты… А ну, подивись на меня, – сказал человек в поддёвке, – я Лёва Задов, со мной брехать не надо, я тебя буду пытать, ты будешь отвечать.»

«Непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал. Одесса же меня на руках носила: деньги, женщины… Надо было иметь мою богатырскую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: Задов – поэт-юморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у меня биография. С золотой медалью кончил реальное. А папашка – простой биндюжник с Пересыпи. И сразу я – на вершину славы. Понятно: красив как бог, – этого живота не было, – смел, нахален, роскошный голос – высокий баритон. Каскады остроумных куплетов. Так это же я ввел в моду коротенькую поддевочку и лакированные сапожки: русский витязь!.. Вся Одесса была обклеена афишами… Эх, разве Задову чего-нибудь жалко, – все променял шутя! Анархия – вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре. Да ты, котик, не молчи, поласковей с Левой, – или все еще сердишься? Ты меня полюби. Многие бледнеют, когда я говорю с ними… Но кому я друг, – тот мне предан до смерти… Шибко любят меня, шибко.»

«Задов, а по другому З(е)ньковский… из Одессы, а слыхали – с херсонщины. Афишу затертую при себе бережет: там он цирковой артист.»

Происхождение и молодость Льва Зодова









Лев Зодов в юности

«Я бью два раза – раз по голове, другой по крышке гроба.»

Две революции



Лев Зиньковский слева, его брат Даниил в центре

«В августе 1918 года к нам в отряд прибыло распоряжение из Царицына о том, что мы становимся регулярной частью Красной Армии. Были и присланы деньги для выплаты зарплаты. Мне, как начальнику штаба, полагалось 750 рублей, а рядовому красноармейцу – 50 рублей. Я, как анархист, с этим положением не согласился. И с согласия командира отряда Черняка выехал в штаб Южного фронта, а оттуда был направлен на Украину, в тыл немцам.»

На службе у батьки Махно

И в ответ партийной команде,

За налог на крестьянский труд,

По стране свищет банда на банде,

Волю власти считая за кнут.

И кого упрекнуть нам можно?

Кто сумеет закрыть окно,

Чтоб не видеть, как свора острожная

И крестьянство так любят Махно?



На этой фотографии мы видим жену Галину Кузьменко в форме сестры милосердия



Александр Пархоменко и Иосиф Сталин, кадр фильма «Александр Пархоменко»



В роли Махно – Борис Чирков, герой социалистического труда, кавалер трёх орденов Ленина, лауреат четырёх сталинских премий и государственной премии РСФСР имени Станиславского

Возвращение на родину



Д. Н. Медведев



В уже упоминавшемся советском фильме 1942 г. «Александр Пархоменко» Махно лично убивает Григорьева. А ещё он под гармошку очень проникновенно поёт здесь знаменитую песню «Любо, братцы, жить»

«Если бы отец, как утверждают некоторые, сдал сокровища НКВД и ими воспользовались чекисты, то это уже где-то и как-то всплыло. Сокровища надолго не утаишь – воспользуешься, а значит – засветишься.»

Служба в НКВД



Л. Н. Зиньковский



Л. Зиньковский, 1930-ые гг.



Л. Зиньковский с сослуживцами



Лев Зиньковский с женой Верой и дочерью Аллой, 1926 г.



Даниил Зотов

Арест и расстрел

«С достоинством бы.»

Судьба членов семьи Льва Зиньковского-Зодова



Санитарный транспорт Грузия



В. Л. Зиньковский в 2012 г.