Многоликий Лев Зиньковский (Задов). Авантюрист, анархист, махновец, сотрудник НКВД

Лев Зиньковский (Зодов, Задов) в разные годы жизни
В предыдущей статье было немного рассказано об анархисте Феодосии Щусе, который стал ближайшим соратником Нестора Махно. Сегодня мы поговорим о другом известном «махновце» – Лейбе бен Иехуде Юдкевиче-Зодове, более известном как Лев Задов. Но сам он ещё с дореволюционных лет предпочитал называть себя Львом Зиньковским. А его младший брат Даниил, также служивший у Махно, взял фамилию Зотов. И Лев, и Даниил стали потом сотрудниками НКВД, оба были репрессированы и расстреляны в 1938 г.
«Лёва Задов»
Многие знают героя сегодняшней статьи по роману А. Н. Толстого «Хождение по мукам». Прямо скажем, писатель его не пощадил и даже оклеветал, выставив истеричным психопатом и садистом. На самом деле хорошо знавшие Льва Зиньковского-Зодова люди описывают его как человека спокойного и рассудительного. Об этом пишет и его сын Вадим – участник Великой Отечественной войны, полковник Советской Армии:
«Я в жизни не слышал от отца не только матерщины, но даже грубого слова. На примере отца и матери я не представлял, что в семьях могут быть скандалы... Он был добр и ласков – такое не забывается никогда, хотя ни силушкой, ни характером твердым судьба его не обидела.»
Алексей Толстой утверждает в своём романе:
«Имя Левки Задова знали на юге не меньше, чем самого батьки Махно. Левка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность.»
И ещё:
«Левка Задов сидел, пышно кудрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужасом, который он внушал.»
Михаил Веллер добавляет:
«А улыбка (у Задова) – лучше в темном переулке такого не повстречать… преданный Махно, как пес… офицеров Левка расстреливал сам.»
В общем, перед нами просто реинкарнация Малюты Скуратова в описании Карамзина – не меньше.
Продолжим цитировать Алексея Толстого:
«Сейчас же вошёл, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся улыбающийся человек в короткой поддёвке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты… А ну, подивись на меня, – сказал человек в поддёвке, – я Лёва Задов, со мной брехать не надо, я тебя буду пытать, ты будешь отвечать.»
Обратим внимание, что «Лева Задов» у Алексея Толстого почему-то говорит на суржике, вряд ли распространённом в пролетарском Донбассе, где родился и вырос Зиньковский-Зодов – тем более в еврейских семьях. Употребляемое им в романе слово «пытать» в данном случае означает не «мучить», а всего лишь «расспрашивать». А «подивись на меня» – значит «посмотри». То есть нет никакого самолюбования и нет обещания пыток: герой Толстого приказывает Рощину смотреть ему в глаза, предупреждает, что не стоит пытаться его обмануть, и предлагает честно отвечать на задаваемые вопросы.
В. Белокуров в роли Левы Задова, кадр советского фильма «Хождение по мукам», 3-я серия («Хмурое утро»), 1959 г., сцена допроса Рощина:
А таким мы его видим в советском 12-серийном фильме 1974-1977 гг. (в исполнении Н. Пенькова):
На настоящего Льва Зиньковского-Зодова эти актеры совершенно не похожи:
На самом деле главой контрразведки у Махно был некий Лëва Голик, бывший токарь из Гуляйполя, которого часто путают с героем статьи. А Лев Зиньковский-Зодов больше работал в разведке: занимался внедрением агентов в неприятельские штабы и создал очень эффективно действовавшие мобильные разведывательные группы. Неожиданные для противников действия армии Махно – это во многом его заслуга. Деятельность Зиньковского в период его службы у Махно тщательно расследовалась в 1924 году, когда он сдался советским властям, но следователи так и не смогли найти доказательств его участия в пытках военнопленных или в расправах над мирным населением.
Вернёмся к роману А. Толстого. Вот что рассказывает о себе Рощину Лёва Задов по пути в Екатеринослав (который махновцы собираются брать в союзе с красными):
«Непонятно, как ты раньше обо мне не слыхал. Одесса же меня на руках носила: деньги, женщины… Надо было иметь мою богатырскую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: Задов – поэт-юморист. Да ну, неужто не помнишь? Интересная у меня биография. С золотой медалью кончил реальное. А папашка – простой биндюжник с Пересыпи. И сразу я – на вершину славы. Понятно: красив как бог, – этого живота не было, – смел, нахален, роскошный голос – высокий баритон. Каскады остроумных куплетов. Так это же я ввел в моду коротенькую поддевочку и лакированные сапожки: русский витязь!.. Вся Одесса была обклеена афишами… Эх, разве Задову чего-нибудь жалко, – все променял шутя! Анархия – вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре. Да ты, котик, не молчи, поласковей с Левой, – или все еще сердишься? Ты меня полюби. Многие бледнеют, когда я говорю с ними… Но кому я друг, – тот мне предан до смерти… Шибко любят меня, шибко.»
Здесь уже пошли откровенные фантазии. Родившийся близ всем сейчас известного города Бахмут, Лев Николаевич Зодов становится одесситом и резко меняет амплуа: вместо зловещего Малюты Скуратова мы вдруг видим комичного Попандопуло из фильма «Свадьба в Малиновке».
М. Веллер также не счёл нужным лезть не то что «в дебри», но даже в справочники:
«Задов, а по другому З(е)ньковский… из Одессы, а слыхали – с херсонщины. Афишу затертую при себе бережет: там он цирковой артист.»
А что же было на самом деле?
Происхождение и молодость Льва Зодова
Герой нашей статьи родился 11 апреля 1893 года в земледельческой еврейской колонии Веселая, которая находилась в Бахмутском уезде недалеко от Юзовки (современный Донецк). Это территория Екатеринославской губернии, в которой родились также Феодосий Щусь и Нестор Махно. Кстати, посмотрите на карты Новороссии и Екатеринославской губернии в 1914 году:
Семья Юдкевичей-Зодовых была многодетной (4 сына и 6 дочерей) и бедной, у родителей было всего две десятины земли. Образованием герой статьи похвастать не мог – 2 класса в еврейской школе. Кстати, позже Лев принял крещение по православному обряду.
Лев Зодов в юности
В 1900 г. Юдкевичи-Зодовы перебрались в Юзовку, где отец стал работать извозчиком. Лев рос настоящим богатырём, и в 16 лет его рост составлял 2 метра. Напомним, что до «акселерации» было ещё далеко, средний рост российских призывников в 1910-1913 гг. составлял 169,1 см, в 1914-1917 гг. – 168,4 см. На фоне сверстников Лев Зодов казался настоящим гигантом. Алексей Толстой приписывает ему слова:
«Я бью два раза – раз по голове, другой по крышке гроба.»
В это время Лев устроился грузчиком на мельницу, в 18 лет – стал каталем на металлургическом заводе: «гонял козу» (тачку), доставляя руду к доменным печам. Вес руды, загружаемой в такую тачку, составлял от 500 до 800 кг, за один «рейс» «козы» платили одну копейку, а продолжительность рабочего дня составляла 12 часов. Вам уже понятнее становятся причины революции в царской России? Неудивительно, что Лев увлёкся идеями анархизма и стал членом «Летучего боевого отряда», который совершил несколько экспроприаций: ограбление артельщика рудника, почтовой конторы и железнодорожной кассы в Дебальцево. В 1913 году Лев Зодов был арестован и осуждён на 8 лет каторги. Приговор был достаточно мягким, поскольку по российским законам 20-летний великан с «пудовыми» кулаками ещё считался несовершеннолетним (совершеннолетними граждане Российской империи становились по достижении ими возраста 21 года). Именно в тюрьме Лев Зодов стал называть себя Зиньковским. Но недоброжелатели до конца жизни называли его даже не Зодовым, а Задовым.
Две революции
Как и все «политические», Лев был освобождён после Февральской революции. Выйдя на свободу, он вновь устроился на завод и был избран старостой цехового комитета. После Октябрьского переворота стал членом Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Юзовки. В конце 1917 года он во главе отряда анархистов занимался привычным и знакомым делом – «экспроприацией экспроприаторов». Но его отряд также вступал в столкновения с казаками, совершавшими налёты на посёлки Донбасса.
В феврале 1918 г. Зиньковский оказался в подчинении у анархиста Черняка. Когда Рада призвала на Украину австрийские и германские войска, их отряд потерпел поражение и отступил к Царицыну, где был разоружён большевиками, которые, видимо, небезосновательно обвинили пришельцев в грабежах местного населения и мародерстве. Юзовские анархисты были арестованы на 10 дней, а потом отправлены воевать против белоказаков атамана Краснова. Непривычные к дисциплине «черняковцы» через три месяца оставили свои позиции и разбрелись кто куда. Лев Зиньковский и Черняк в конце 1918 года оказались в Гуляйполе – столице республики Нестора Махно. Там же оказался и брат Льва – Даниил.
Лев Зиньковский слева, его брат Даниил в центре
Некоторые историки полагают, что Лев Зиньковский уже тогда стал сотрудничать с большевиками – ими якобы и был направлен к Махно, которому новые власти не доверяли, но вынуждены были искать союза. Основанием для этой версии послужили показания самого Зиньковского, данные им после ареста в 1937 году:
«В августе 1918 года к нам в отряд прибыло распоряжение из Царицына о том, что мы становимся регулярной частью Красной Армии. Были и присланы деньги для выплаты зарплаты. Мне, как начальнику штаба, полагалось 750 рублей, а рядовому красноармейцу – 50 рублей. Я, как анархист, с этим положением не согласился. И с согласия командира отряда Черняка выехал в штаб Южного фронта, а оттуда был направлен на Украину, в тыл немцам.»
Впрочем, другие исследователи не верят его словам и считают банальным дезертиром.
На службе у батьки Махно
В поэме С. Есенина «Страна негодяев» есть такие строки:
И в ответ партийной команде,
За налог на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?
За налог на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?
Надо сказать, что знаменитый «батька» был весьма тщедушным человеком ростом всего 160 см и потому недолюбливал высоких людей.
Двухметровый Лев Зиньковский-Зодов также поначалу не пользовался особым расположением Махно. Однако жена «батьки» – Галина Кузьменко, которая часто работала вместе с юзовским анархистом, всегда была на его стороне, и Махно постепенно стал ему доверять.
На этой фотографии мы видим жену Галину Кузьменко в форме сестры милосердия
Вначале Лев Зиньковский был назначен помощником командира полка, в который сам же и вербовал новых бойцов из окрестных крестьян. Помимо этого, занимался выпуском агитационных листовок и даже редактировал газету «Путь к свободе» – пока в Гуляйполе не приехал заменивший его на этом посту тюремный учитель Махно анархист Пётр Аршинов. В марте 1919 года он оказался в составе «Инициативной группы по взысканию контрибуции с буржуазии», которую возглавлял его бывший командир – Черняк. Именно Черняк первым предложил создать в республике Махно контрразведку, но «батьку» эта идея заинтересовала не сразу. В начале июня 1919 года произошёл разрыв отношений Махно с красными. По приказу Троцкого в Харькове были убиты некоторые командиры армии Махно. После этого 12 человек группы Черняка отправились в Москву, где вошли в состав Московской федерации анархистских групп (МФАГ), которая 25 сентября 1919 года организовала террористический акт в помещении Московского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке. Погибли 12 человек, в том числе секретарь комитета Владимир Загорский, в честь которого в 1930 г. получил новое название город Сергиев Посад (в 1991 г. он вернул прежнее название). Зиньковский-Зодов в этой авантюре не участвовал. Осенью 1919 г. мы видим его членом штаба Махно, начальником контрразведки Первой Донецкой бригады и заместителем начальника всей армейской разведки. Он, в частности, разоблачил заговор Е. Полонского – бывшего матроса-черноморца и командира 3-го Крымского полка, который планировал убийство Махно.
В мае 1920 года Зиньковский-Зодов стал членом «Комиссии по антимахновской деятельности». В октябре он получил должность коменданта Крымского (пехотного) корпуса махновской армии, который 8 ноября атаковал армию Врангеля, перейдя вброд залив Сиваш. Махновцы потом не подчинились приказу отправиться из Крыма на Кавказ – и были разгромлены частями Красной Армии. Лев и его брат Даниил сумели вновь перейти Сиваш и вернуться к Махно. Поскольку тогда, прорываясь из окружения, под Мелитополем погиб уже упоминавшийся выше Лев Голик, его заместитель Зиньковский стал главой всей разведывательной и контрразведывательной службы Махно, а также начальником его личной охраны.
Остатки махновских войск сумели объединиться 7 декабря у села Новоспасовка Бердянского уезда. По свидетельству сотника В. Белаша, Махно ещё располагал значительными силами – около трёх с половиной тысяч кавалеристов и пяти тысяч пехотинцев, 16 орудий и 500 пулемётов. Они были окружены огромной армией М. Фрунзе (до 90 тысяч бойцов, на вооружении которой находилось 150 пушек, 700 пулемётов, 6 бронепоездов, 8 броневиков, 8 аэропланов) – и сумели прорваться. У села Бузовка (Киевская губерния) они 3 января 1921 года атаковали штаб 14-й кавалерийской дивизии, был убит и её командир – Александр Пархоменко, который стал героем одноимённого фильма, снятого в 1942 году. Данная история интересна ещё и тем, что в армии Махно воевал младший брат этого красного комдива.
Александр Пархоменко и Иосиф Сталин, кадр фильма «Александр Пархоменко»
В роли Махно – Борис Чирков, герой социалистического труда, кавалер трёх орденов Ленина, лауреат четырёх сталинских премий и государственной премии РСФСР имени Станиславского
Силы Махно таяли, уменьшалась поддержка со стороны крестьян. В бою 16-17 марта 1921 года самая большая часть его армии во главе с самим «батькой» была разгромлена 9-й кавалерийской дивизией красных, потеряв канцелярию, обоз и артиллерию. Махно едва не попал в плен, но в начале мая у него снова было около 4 тысяч бойцов при 190 пулемётах и 8 пушках.
13 июня, как вы помните из предыдущей статьи, погиб ближайший соратник Махно Феодосий Щусь. А 27 июня был практически уничтожен отряд из 500 кавалеристов, в котором находился Махно. Надежды на победу уже не было. Лишь 78 последних бойцов, в том числе и раненый «батька», сумели 28 августа 1921 года переправиться на правый берег Днестра. Согласно воспоминаниям очевидцев, именно Лев Зиньковский-Зодов во главе небольшого отряда из 20 человек, выдав себя за красного командира, сумел разоружить пограничников и организовать переправу. В Румынии махновцы были отправлены в лагерь для интернированных, в Бухарест пропустили только Махно, его беременную жену, Льва Зиньковского и его брата Даниила. Однако денег на жизнь в столице у них не оказалось, и потому все четверо скоро предпочли присоединиться к остальным членам отряда. Затем они перебрались в небольшой город Гимеш, где мужчины работали на лесопилке.
Возвращение на родину
Махно на месте не усидел и в 1922 году отправился в польскую Галицию, рассчитывая поднять там восстание местных украинцев, но был арестован. Братья Лев и Даниил за Махно не пошли. В 1924 году Зиньковского попытались завербовать агенты «Сигуранцы»: ему было предложено создать из бывших махновцев отряд для диверсионных действий на территории Советской Украины. Зиньковский согласился, и 9 июня румыны помогли ему перейти границу. После этого он привёл своих людей в сельский совет деревни Паштанки (в 25 км от государственной границы) и сдался с ними его председателю. «Принимал» их Дмитрий Медведев – будущий командир партизанского отряда специального назначения «Победители», в который входила боевая группа знаменитого разведчика Николая Кузнецова. В то время он исполнял обязанности заместителя начальника Одесского ЧК.
Д. Н. Медведев
Члены отряда Зиньковского почти сразу были амнистированы – по декрету, изданному ещё 3 ноября 1921 г., а братья провели в тюрьме около 6 месяцев – в их прошлом чекисты разбирались очень тщательно. В конце концов, Льва и Даниила не только отпустили, но и предложили работу в ОГПУ, что было бы невозможно, если бы они действительно оказались причастны к тем зверствам, которые приписывали им недоброжелатели. В архивах сохранился донос в комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) о том, что Лев Зиньковский служил у Махно, с коротким ответом из наркомата Внутренних дел: «Органам об этом известно».
Позже появились рассказы, что братья купили свободу, рассказав о кладах Махно, но это всего лишь легенда: в самом деле, чем «батька» хуже Кудеяра или Стеньки Разина, которые, если верить преданиям, только тем и занимались, что прятали в пещерах или зарывали в землю добытое ими золото? «Очевидцы» рассказывали, что своими глазами видели, как Лев Зиньковский достал из колодца в селе Туркеновка (недалеко от Гуляйполя) «две четырехведерные кастрюли, доверху наполненные драгоценностями, золотом и ювелирными украшениями».
Вообще-то, большим специалистом по «сокровищам» был другой атаман – Н. Григорьев, убитый по приказу Махно 27 июля 1919 года. Этот только в захваченной им Одессе в местном банке и у горожан «взял миллиард»: 124 килограмма золота в слитках, 238 пудов серебра, 1 285 185 рублей золотыми монетами, да ещё и горы «мануфактуры».
В уже упоминавшемся советском фильме 1942 г. «Александр Пархоменко» Махно лично убивает Григорьева. А ещё он под гармошку очень проникновенно поёт здесь знаменитую песню «Любо, братцы, жить»
А на 78 махновцев, которые переправились через Днестр в августе 1921 года, нашлось одно золотое кольцо, которое Лев Зиньковский снял с пальца своей руки и отдал супруге Махно Галине в надежде, что румыны постыдятся отбирать его у беременной женщины (в дальнейшем его предполагали продать, чтобы получить хоть какие-то деньги на первое время). То есть даже какого-то «жалкого» мешочка с бриллиантами «батька» с собой не прихватил и жил потом в Румынии практически в нищете. Сын Льва Зиньковского Вадим, полковник Советской Армии, отвечая на вопрос о «сокровищах Махно», сказал:
«Если бы отец, как утверждают некоторые, сдал сокровища НКВД и ими воспользовались чекисты, то это уже где-то и как-то всплыло. Сокровища надолго не утаишь – воспользуешься, а значит – засветишься.»
По другой версии, также не подтверждённой документально, Лев Зиньковский заслужил прощение, указав схроны с оружием.
Служба в НКВД
Именно тогда Лев Зиньковский-Зодов и оказался в Одессе, где провёл 12 лет. В конце 1924 года он стал сотрудником ОГПУ по Одесской области, в его обязанности входила борьба с контрабандистами. И снова встретился с Дмитрием Медведевым, который в 1925 году был назначен начальником Секретного отдела Одесского ГПУ. Затем Лев Зиньковский получил должность уполномоченного Иностранного отдела ОГПУ по Одесской области.
Л. Н. Зиньковский
Он создал в Румынии агентурную сеть из российских эмигрантов, получал благодарности и почётные грамоты. В 1929 году был ранен при ликвидации опасного диверсанта и получил денежную премию, благодарность ОГПУ УССР и маузер с золотой монограммой: «За боевые заслуги». Известны имена как минимум двух террористов, взятых живыми лично Зиньковским – это белоэмигранты Дмитриев и Богданович. Повторно именным оружием был награждён в 1932 году – «за активную и беспощадную борьбу с контрреволюцией». В 1934 году получил премию за уничтожение диверсионной группы, пришедшей с территории Румынии. С конца 1936 года работал старшим уполномоченным 3-го отдела Одесского УНКВД (контрразведка).
Л. Зиньковский, 1930-ые гг.
Любопытно, что вплоть до ареста Зиньковский оставался беспартийным. На следствии показал, что лишь с 1913 по 1921 год был анархистом-коммунистом. То есть, оказывается, можно было работать на ответственных постах в НКВД, получать награды – и не быть членом партии.
Л. Зиньковский с сослуживцами
В Одессе Лев Зиньковский и женился – к нему ушла супруга хозяина квартиры, в которой он снимал комнату. Эту женщину звали Вера, у неё уже было двое детей – дочь Алла и сын Владислав, которые были усыновлены новым мужем.
Лев Зиньковский с женой Верой и дочерью Аллой, 1926 г.
В 1926 г. у Льва и Веры родился единственный общий ребёнок – сын Вадим.
Младший брат героя статьи – Даниил (взявший, как мы помним, фамилию Зотов) также работал против Румынии – уполномоченным Иностранного отдела ОГПУ, но в Тирасполе.
Даниил Зотов
Арест и расстрел
В конце 1935 года в Румынии «Сигуранцей» был нанесён сильный удар по советской агентурной сети, но братья тогда не пострадали – всем было понятно, что и в Бухаресте в контрразведке служат профессионалы, и работа в разведке никогда не обходится без потерь. Но в 1937 году Лев и Даниил всё же были арестованы и обвинены в сотрудничестве с разведками Румынии и Великобритании. Вспомнили и о прошлом Льва Зиньковского: в Одессе «обнаружили» «крупную подпольную махновскую организацию» – около 90 человек, в том числе 10 коммунистов. Эти обвинения в настоящее время признаны абсолютно несостоятельными. Более обоснованными кажутся подозрения в том, что Лев Зиньковский немного путал контрразведку и контрабанду и, пользуясь своим положением, давал на продажу перекупщикам некоторые дефицитные импортные товары.
Братья были расстреляны в 1938 году, Лев Зиньковский – 25 сентября, в возрасте 45 лет. По словам сокамерников, когда его уводили на казнь, он тихо сказал:
«С достоинством бы.»
В 1956 году на запрос Вадима Зиньковского о судьбе отца был дан ответ, что тот скончался от перитонита 17 марта 1942 года.
Судьба членов семьи Льва Зиньковского-Зодова
Жена героя статьи также была арестована, но оснований для передачи дела в суд следователи не нашли, выпустили примерно через год. После расстрела мужа, работала учительницей в станице Белореченской Краснодарского края.
Приёмная дочь Льва Зиньковского Алла была медсестрой и погибла в возрасте 21 лет в Севастополе на санитарном транспорте «Грузия», который был потоплен немецким пикирующим бомбардировщиком 13 июня 1942 года.
Санитарный транспорт Грузия
Другой усыновлённый Львом Зиньковским ребёнок, Владислав, был убит в бою под Ростовом – в 1943 году.
Единственный родной сын – Вадим Львович Зиньковский, воевал с января 1944 года, был награждён медалью «За боевые заслуги», орденом «Красной звезды», медалью «За победу над Германией». В отставку вышел в звании полковника в 1977 году. До 1998 года работал в компании «Геленджиктуризм». Умер 27 января 2013 года.
В. Л. Зиньковский в 2012 г.
Он написал книгу «Правда о Зиньковском-Задове Льве Николаевиче – анархисте, чекисте» и в 1990 г. сумел добиться реабилитации отца. Два его сына, внуки знаменитого соратника Махно, также служили в армии и оба стали полковниками – как и их отец.