Госдума проголосовала за поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе граждан с воинскими званиями

Депутаты Государственной думы Российской Федерации большинством голосов поддержали законопроект, предусматривающий внесение определенных поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Эти поправки предусматривают повышение предельного возраста пребывания в запасе граждан с воинскими званиями.Согласно законопроекту, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Так, предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов и относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.Кроме того, увеличивается возраст пребывания в мобилизационном резерве старших офицеров до 65 лет, младших офицеров – до 60 лет, прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов и рядовых – до 55 лет. Для высших офицеров сохранят предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве до 70 лет.С 1 января 2028 года, согласно представленной поправке, все граждане Российской Федерации, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе и мобилизационном резерве до достижения возраста 55 лет.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о повышении предельного возраста для зачисления граждан на военную службу по контракту. Теперь офицеры могут заключать контракты до 70 лет, младший командный состав и рядовые – до 65 лет. Правда, не очень понятно, как привлечение в Вооруженные силы столь возрастных контрактников или мобилизованных позволит увеличить их реальную боеспособность.