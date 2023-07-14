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Госдума проголосовала за поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе граждан с воинскими званиями

22
Госдума проголосовала за поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе граждан с воинскими званиями

Депутаты Государственной думы Российской Федерации большинством голосов поддержали законопроект, предусматривающий внесение определенных поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Эти поправки предусматривают повышение предельного возраста пребывания в запасе граждан с воинскими званиями.


Согласно законопроекту, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Так, предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов и относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет.

Кроме того, увеличивается возраст пребывания в мобилизационном резерве старших офицеров до 65 лет, младших офицеров – до 60 лет, прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов и рядовых – до 55 лет. Для высших офицеров сохранят предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве до 70 лет.

С 1 января 2028 года, согласно представленной поправке, все граждане Российской Федерации, имеющие воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе и мобилизационном резерве до достижения возраста 55 лет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о повышении предельного возраста для зачисления граждан на военную службу по контракту. Теперь офицеры могут заключать контракты до 70 лет, младший командный состав и рядовые – до 65 лет. Правда, не очень понятно, как привлечение в Вооруженные силы столь возрастных контрактников или мобилизованных позволит увеличить их реальную боеспособность.
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22 комментария
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 10:56
    +1
    с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет. ...а от 40 до 45...куды девали request
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 11:03
      +1
      Это не промежутки, это предельные сроки пребывания в разряде. Теперь стало так:
      1 разряд - до 40 лет
      2 разряд - до 50 лет
      3 разряд - до 55 лет
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 11:13
        0
        Теперь еще не стало, станет с 1 января 2028 года.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:17
          0
          Владимир Владимирович,мы то потянем..А вот когда Вы возьмете за цугундер и лишите званий и наград иуд,бросивших страну и хающих ее?Хотя бы это..
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:17
        0
        Цитата: dump22
        Это не промежутки, это предельные сроки пребывания в разряде. Теперь стало так:
        1 разряд - до 40 лет
        2 разряд - до 50 лет
        3 разряд - до 55 лет

        Родина своих героев не забудет.
        Но и не вспомнит. (С) подполковник Гиленков, командир артиллерийского дивизиона, приданного полку Л. Рохлина в Афганистане.
        Поздравьте меня: я опять на запасном пути. soldier
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:24
      +1
      Такая беззубая и безвольная Госдума вызывает только чувство брезгливости к депутатскому корпусу, ко всем без исключения.

      Когда Анатолий С. крошил ВС РФ направо и налево, когда сокращали и ликвидировали воинские части, а военные училища уничтожали под корень, наши доблестные депутаты даже не пикнули и не возопили от возмущения, в то время когда НАТО уже стояло у порога, в Польше и Прибалтике.

      А теперь что засвербело в задней точки тучных тел избранников народа и они также безмолвно проголосовали "За" даже не задав в открытую вопросов "Почему и зачем"?

      Народ то уже понял причины данного повышения, но не понял почему депутаты оказались такими застенчивыми и молчаливыми и плохо помнящими историю их органа образца 1917 года. negative
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 10:58
    +1
    Госдума проголосовала за поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе граждан с воинскими званиями

    Дико извиняюсь, но , вроде бы, в запасе все с воинскими званиями. Другой вопрос с какими. what
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 11:01
    +9
    Я не понял совсем - а зачем это?
    Что, уже стариков на фронт забривать собираются?
    Молодые все разбежались, старики остались.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:11
      +1
      Цитата: dump22
      Что, уже стариков на фронт забривать собираются?


      Молодым всё это зачем? Они родились после СССР, и для них Украина - чужая страна. request
      А вот старики СССР застали, относятся к украинцам как к "братьям меньшим, которых надо научить уму-разуму". Вот им и карты в руки. good
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:15
        +2
        Да вот знаете ни разу не отношусь "к украинцам как к "братьям меньшим, которых надо научить уму-разуму", а очень даже наоборот.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 11:18
          0
          Цитата: AdAstra
          Да вот знаете ни разу не отношусь "к украинцам как к "братьям меньшим, которых надо научить уму-разуму", а очень даже наоборот.


          А почитать ВО и РТ, так многие грезят тем, чтобы присоединить Украину к России и начать перевоспитывать "одураченных" украинцев в русских. request
          И вряд ли подобное пишут молодые.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:02
    +5
    Собрались разрешить заключать контракт с рядовыми до 65 лет в тоже время тесть блогера рассказывает, что чуть ли ни каждый день записывается на контракт до 1336 человек и разрешили заключать контракт с имеющими судимостями средней тяжести... Что то не сходится, может кто то очередной раз врёт Президенту РФ?
  5. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:09
    +1
    до 65 лет, до 70 лет... Капец, тут дожить ещё надо до этого с такой жизнью.
    Вся жизнь в работе, преодолении проблем и сложностей и ещё на фронт заберут под конец.
    Блестящая перспектива
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: Жнец
      до 70 лет...

      Идет военком с повесткой....Старый дед засуетился, стал прятаться.
      Его спрашивают: Ты-то чего прячешься ?
      - А разве в армии генералы больше не нужны ?
  6. космонафт
    космонафт Сегодня, 11:12
    +2
    как привлечение в Вооруженные силы столь возрастных контрактников или мобилизованных позволит увеличить их реальную боеспособность.


    ну как как?как с выходом на пенсию.придумали же,что у нас ,,возраст дожития,,увеличился.а чем боеспособность хуже?скажут в 70 лет самое круто))
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: космонафт
      как привлечение в Вооруженные силы столь возрастных контрактников или мобилизованных позволит увеличить их реальную боеспособность.
      ну как как?


      А как мобилизация тех, кто воевать не способен психологически, может повысить боеспособность армии?
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:13
    +3
    Готовится ещё одна волна мобилизации?
  8. Roust
    Roust Сегодня, 11:14
    0
    Если периодически и качественно не проводить военные сборы с запасниками, то всё так и останется в виде пыльных личных дел на полках сейфов в военкоматах.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:17
    +1
    Правда, не очень понятно, как привлечение в Вооруженные силы столь возрастных контрактников или мобилизованных позволит увеличить их реальную боеспособность.

    Из всего здесь написанного я в очередной раз делаю вывод, что мы повторяем путь хохла! Говорю об этом очень давно, задолго до начала СВО. Что их, что наша власть ищут повод законного привлечения практически всего мужского населения на войну. О демографических последствиях никто и думать не хочет!
    Спрашивается, о каком увеличении населения все эти годы трындел Путин???
    Понятно, что 55 летний солдат мало что может сделать на фронте, за исключением отдельных уникумов, хорошо готовых физически. Мужики, которые хотели и умеют воевать практически все уже на передовой. А набирать всех подряд не имеет смысла, в военном отношении это ничего не даст, но зато окончательно поссорит власть с народом... Но, власть это не волнует.
    Надо готовиться к новой волне мобилизации...
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:17
    0
    Как что-то для народа не в его пользу повышать это они прям мастера и быстро, а наоборот у них почему то прям ручник сразу.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:17
    0
    3
    И ворчит Илья сердито:
    «Ну, Владимир, что ж?
    Посмотрю я, без Ильи-то
    Как ты проживешь?
    4
    ..........................................................
    7
    Все твои богатыри-то,
    Значит, молодежь —
    Вот без старого Ильи-то
    Как ты проживешь!
    8
    Тем-то я их боле стою,
    Что забыл уж баб,
    А как тресну булавою,
    Так еще не слаб!
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    +2
    Ну так, на всякий случай, кому на пенсии после 65 делать нечего будет, если доживет конечно.