Посольство Ирана в Бельгии отвергло обвинения НАТО в поставке ударных беспилотников России

На Западе никак не могут успокоиться по поводу якобы оказываемой Ираном военной помощи России в ходе украинского конфликта. Не обошли стороной эту тему, в свое время прихваченную с подачи Киева, и на состоявшемся 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО.
В итоговом коммюнике главы государств-членов альянса призвали Иран прекратить поставку России ударных беспилотников, которые ВС РФ используют для нанесения ударов по различным украинским объектам. И это при том, что вопреки неоднократным просьбам Тегерана к украинским властям предоставить хоть какие-то доказательства иранского происхождения дронов-камикадзе, используемых российскими военными на Украине, до сей поры ничего подобного Киев не сделал.
В ответ на очередные голословные обвинения западных покровителей Киева посольство Ирана в Бельгии опубликовало специальное заявление, в котором еще раз подчеркнуто, что Тегеран занимал и продолжает сохранять нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому военному противостоянию. В заявлении подчеркнуто, что руководство Исламской Республики действуют в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, включая уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран.
В свою очередь, посольство Ирана в Брюсселе обратило внимание, что некоторые государства Североатлантического альянса активно разжигают рознь внутри страны, «укрывая и поддерживая жестокие террористические элементы и организации», несмотря на свою нарочитую приверженность международным правовым нормам.
Иран также сыграл конструктивную роль в оказании помощи региональным правительствам в противодействии дестабилизирующим силам, которые часто получают поддержку из внешних источников
— отметили в иранском дипломатическом ведомстве в Брюсселе.
В заявлении посольства указано, что подобные инсинуации в адрес Ирана выгодны киевскому режиму, который таким образом пытается оказать давление на союзников по НАТО, чтобы добиться предоставления все новой военной помощи. Иранские официальные лица вновь заявили, что Тегеран не будет помогать ни одной из сторон в российско-украинском кризисе, и предупредили, что вооружение Москвы или Киева продлит конфликт между двумя соседними странами.