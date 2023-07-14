Представитель правящей партии Турции: Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс

Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс

Турция до сих пор не высказалась однозначно в поддержку членства Швеции в Североатлантическом альянсе. О ситуации со вступлением Стокгольма в альянс в эфире телеканала Habertürk высказался официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.Как отметил турецкий политик, протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе парламент Турции рассмотрит лишь осенью, во время начинающейся 1 октября 2023 года сессии.- подчеркнул представитель правящей партии Турции.Ранее Анкара и Стокгольм заключили в Вильнюсе соглашение, согласно которому Швеция будет бороться с организациями, которые в Турции рассматриваются как угрожающие национальной безопасности, а также поддержит вступление Турции в Евросоюз. В ответ Турция откажется от блокировки вступления Швеции в Североатлантический альянс.Сейчас Турция препятствует вступлению Швеции в альянс, ссылаясь, прежде всего, на тесные связи между Стокгольмом и курдскими национальными организациями. Напомним, что с турецкими и сирийскими курдами Швеция начала сотрудничать еще в восьмидесятые годы ХХ века.Сейчас в стране проживает большая и достаточно влиятельная курдская диаспора, политические представители которой связаны со шведскими левыми. Эта ситуация очень не нравится турецкому руководству, требующему от Швеции выдачи разыскиваемых Анкарой курдских радикалов.