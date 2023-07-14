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Представитель правящей партии Турции: Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс

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Представитель правящей партии Турции: Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс

Турция до сих пор не высказалась однозначно в поддержку членства Швеции в Североатлантическом альянсе. О ситуации со вступлением Стокгольма в альянс в эфире телеканала Habertürk высказался официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.


Как отметил турецкий политик, протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе парламент Турции рассмотрит лишь осенью, во время начинающейся 1 октября 2023 года сессии.

Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс

- подчеркнул представитель правящей партии Турции.

Ранее Анкара и Стокгольм заключили в Вильнюсе соглашение, согласно которому Швеция будет бороться с организациями, которые в Турции рассматриваются как угрожающие национальной безопасности, а также поддержит вступление Турции в Евросоюз. В ответ Турция откажется от блокировки вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Сейчас Турция препятствует вступлению Швеции в альянс, ссылаясь, прежде всего, на тесные связи между Стокгольмом и курдскими национальными организациями. Напомним, что с турецкими и сирийскими курдами Швеция начала сотрудничать еще в восьмидесятые годы ХХ века.

Сейчас в стране проживает большая и достаточно влиятельная курдская диаспора, политические представители которой связаны со шведскими левыми. Эта ситуация очень не нравится турецкому руководству, требующему от Швеции выдачи разыскиваемых Анкарой курдских радикалов.
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5 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    +2
    Представитель правящей партии Турции: Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс
    Хитрый, хитрый Эрдоган! На саммите в вильнюсе он заявил, что он не против вступления швеции в нато, "но как рассмотрит этот вопрос парламент страны?" laughing Т.е. он также подвесил морковку шведунам! laughing
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Хитрый, хитрый Эрдоган!

      Не хитрый а умный. Он теперь будет об них вытирать ноги как только можно и мало того ещё и подарочков прихватит.

      Цитата: a.s.zzz888
      что он не против вступления швеции в нато, "но как рассмотрит этот вопрос парламент страны?

      Палка с двумя концами) правильно он говорит. Он оставляет место для маневров.

      Цитата: a.s.zzz888
      Т.е. он также подвесил морковку шведунам!

      Всё верно
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:23
    0
    Обычное натовское кидалво и разводняк. Нас уже развели и кинули 20 лет назад, пришла очередь и для "своих". Султан вылежится на шведах, как на турках ЕС вылеживается. По фиг, нам ни там, ни там не светит.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:29
    0
    "...открыли путь к членству , но не одобрили..."
    У меня никогда так не получится!..
    Вот так красиво и не обидно на...й послать...
    Это ж сколько надо учиться?!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    0
    Швеции лишь открыли путь к членству в НАТО, но не одобрили ее вступление в альянс
    Эрдоган ждет сначала обещанных Швецией шагов, а потом будет принимать решение. Сначала товар, который выторговал, а потом деньги, которые обещал. По Ильфу и Петрову у него не прокатывает, хитер султан.