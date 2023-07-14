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Ходаковский: ВСУ пытаются прорываться к населенному пункту Урожайное

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Ходаковский: ВСУ пытаются прорываться к населенному пункту Урожайное

В настоящее время, после массированной артиллерийской подготовки, украинские формирования перешли к наступательным действиям правее населенного пункта Великая Новоселка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.


По словам Ходаковского, ВСУ начали прорываться к населенному пункту Урожайное, что правее Великой Новоселки. Это уже не первая попытка украинских формирований атаковать российские позиции в данном населенном пункте. Предыдущие попытки заканчивались для боевиков ВСУ неудачно.

Видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление, как наиболее оптимальный вектор продвижения

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.


Как отметил бывший командир «Востока», противник несет ощутимые потери в личном составе. Однако это не мешает украинским формированиям пытаться вновь и вновь преодолеть российскую оборону. Видно, что командование ВСУ абсолютно пренебрежительно относится к людским потерям на фронте, отправляя личный состав на «мясные штурмы». Российские войска пока отражают все попытки атаковать их позиции и не отступают с занимаемых рубежей.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ отбили очередную попытку атаки украинских формирований на населенный пункт Старомайорское, расположенный в непосредственной близости от Урожайного.
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2 комментария
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:23
    +1
    Хохлу нужно не Урожайное, а Старомлыновка! Оттуда открывается дорога к решению их первоначальных планов...
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:30
    0
    Хинзиры штурмуют мясными волнами, берегут бронетехнику.