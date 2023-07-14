Ходаковский: ВСУ пытаются прорываться к населенному пункту Урожайное

В настоящее время, после массированной артиллерийской подготовки, украинские формирования перешли к наступательным действиям правее населенного пункта Великая Новоселка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР.
По словам Ходаковского, ВСУ начали прорываться к населенному пункту Урожайное, что правее Великой Новоселки. Это уже не первая попытка украинских формирований атаковать российские позиции в данном населенном пункте. Предыдущие попытки заканчивались для боевиков ВСУ неудачно.
Видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление, как наиболее оптимальный вектор продвижения
- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Как отметил бывший командир «Востока», противник несет ощутимые потери в личном составе. Однако это не мешает украинским формированиям пытаться вновь и вновь преодолеть российскую оборону. Видно, что командование ВСУ абсолютно пренебрежительно относится к людским потерям на фронте, отправляя личный состав на «мясные штурмы». Российские войска пока отражают все попытки атаковать их позиции и не отступают с занимаемых рубежей.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ отбили очередную попытку атаки украинских формирований на населенный пункт Старомайорское, расположенный в непосредственной близости от Урожайного.