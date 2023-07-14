«Более половины энергосистемы страны разрушено»: В Киеве призывают население начинать готовиться к зиме

Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний ОЗУ (отопительный зимний период), когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году

Украина будет потреблять больше и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом

Населению Украины необходимо уже сейчас начинать готовится к зиме, поскольку энергосистема страны фактически разрушена и с наступлением отопительного сезона может окончательно развалиться. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на украинскую компанию ДТЭК.Наступающая зима будет гораздо хуже предыдущей, так как Украина приближается к ней с частично разрушенной энергосистемой, восстановить которую, судя по заявлениям, так и не удалось. По словам представителей ДТЭК, к окончанию прошлого отопительного сезона только 25% отопительной системы было в порядке, остальные 75% были разрушены после ударов российских ракет по объектам критической инфраструктуры.– заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.Уже сейчас власти призывают украинцев готовиться к зиме, утепляя дома и запасаясь дровами. Подчеркивается, что ближе к осени цены на электроэнергию возрастут, впрочем, как и на топливо, а нагрузка на сети приведет к их постоянному отключению. На этом фоне рекомендуется переходить на локальное электроснабжение от генераторов.- добавили в ДТЭК.Такая же ситуация и с газом, его тоже будет не хватать. Конечно можно воровать его из трубы, как делали всегда, но возмутятся в Европе те, кому он предназначен, ведь объемы прокачки совсем малы.