Военное обозрение
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Бывший американский разведчик: Зеленского напрямую курируют британские спецслужбы

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Бывший американский разведчик: Зеленского напрямую курируют британские спецслужбы

Бывший американский разведчик Скотт Риттер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года встречался в Лондоне с главой британской разведки MI-6 Ричардом Муром. По данным, просочившимся тогда в украинские СМИ, встреча проходила непосредственно в самой штаб-квартире британской разведслужбы. Как тогда объяснил причину этой встречи Зеленский, речь шла о защите суверенитета Украины.


Подобные встречи являются нетипичными - за все годы как Второй мировой, так и "холодной войны", ни разу не происходило встреч между лидерами государств, находящихся в состоянии войны, с представителями иностранных разведок.

Существуют определенные дипломатические протоколы, регулирующие поведение лидеров государств в ходе зарубежных поездок. Как правило, президент суверенной страны, находясь на территории иностранного государства, встречается со своим коллегой. Исключение было бы допустимо в случае, если бы руководитель иностранной службы разведки приехал на Украину, чтобы встретиться с Зеленским.

Риттер подчеркнул, что встреча на более низком уровне - с главой зарубежной разведслужбы означает ни что иное, как то, что человек становится действующим профессиональным агентом. Несомненно, что в случае с Зеленским его прямым куратором стал глава MI-6.

Бывший американский разведчик также добавил, что для контроля над всеми действиями украинского президента его окружили британскими охранниками. Впервые они были замечены рядом с Зеленским весной 2022 года, в разгар военного конфликта, в Буче. На опубликованных в СМИ кадрах видно, что на рукаве одного из окружавших Зеленского охранников находится перевернутый украинский флаг. Если бы подобное допустил украинский военнослужащий, его бы сурово наказали за неуважение к государственным символам, однако подобное позволено иностранцам.

Вероятнее всего, представители британских спецслужб помогали киевскому режиму в организации театральной постановки в Буче, попутно контролируя каждый шаг Зеленского.
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9 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 12:13
    +4
    Ну вот мы наконец то и узнали тайну кто стоит за потным шутом и кто им манипулирует.
    Спасибо вам Скотт. laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:20
      +2
      Цитата: кредо
      Ну вот мы наконец то и узнали тайну кто стоит за потным шутом и кто им манипулирует.
      Спасибо вам Скотт.

      А вот мы глупые не догадывались, что за всеми пакостями стоят англосаксы. Да и не могут вассалы стоять впереди хозяев, а хозяева это англосаксы, это мы прекрасно знаем.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:16
    +3
    Манипулируют клоуном , да вы что ? Я думал он по природе такой патриот ,все о стране ,да о стране думает
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:27
      +1
      Цитата: APASUS
      Я думал он по природе такой патриот ,все о стране ,да о стране думает

      Вовочка это ты на заборе написал нехорошее слово - ТБМ " Нет Мария Ивановна, я написал - ДОМ, о доме Мария Ивановна думать надо, о доме, а не о ТБМ !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    +1
    Честно говоря уже не разберешь кто и на кого работает в Киеве, так как все окружение Зеленского под кем-то. Учитывая украинский менталитет, то нельзя исключать, что там полно двойных, а то и тройных агентов. Все готовят себе запасной аэродром, а лучше два. Поэтому совершенно не удивительно предположение Риттера.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:20
    +4
    Зеленского напрямую курируют британские спецслужбы

    Ну как то так...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    0
    Бывший американский разведчик: Зеленского напрямую курируют британские спецслужбы
    . Да кто их там только не.... курирует.
    Понятно, что наглы самые отмороженные, циничные, опытные из тех, кто за главных... кураторов.
    Иногда проскакивает, говорят, что наглы даже дядю Сэма/Джо поставляют, по своей подленькой манере, подставлять всех и вся... и полосатикам приходится их одергивать. Но это так, говорят, а как оно на самом деле, поди разберись?
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:52
    +1
    Риттер подчеркнул, что встреча на более низком уровне - с главой зарубежной разведслужбы означает ни что иное, как то, что человек становится действующим профессиональным агентом. Несомненно, что в случае с Зеленским его прямым куратором стал глава MI-6.
    До роли Джеймса Бонда Зеленскому далеко, актёр явно переигрывает и давно находится не НА грани, а ЗА гранью провала. Да и режессура часто падает на трапе самолёта и с велосипеда... good drinks
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 14:16
    0
    Бывший американский разведчик: Зеленского напрямую курируют британские спецслужбы

    А почему настоящие наши разведчики молчат,ведь у них пресс-служба есть