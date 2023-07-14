Бывший американский разведчик Скотт Риттер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года встречался в Лондоне с главой британской разведки MI-6 Ричардом Муром. По данным, просочившимся тогда в украинские СМИ, встреча проходила непосредственно в самой штаб-квартире британской разведслужбы. Как тогда объяснил причину этой встречи Зеленский, речь шла о защите суверенитета Украины.Подобные встречи являются нетипичными - за все годы как Второй мировой, так и "холодной войны", ни разу не происходило встреч между лидерами государств, находящихся в состоянии войны, с представителями иностранных разведок.Существуют определенные дипломатические протоколы, регулирующие поведение лидеров государств в ходе зарубежных поездок. Как правило, президент суверенной страны, находясь на территории иностранного государства, встречается со своим коллегой. Исключение было бы допустимо в случае, если бы руководитель иностранной службы разведки приехал на Украину, чтобы встретиться с Зеленским.Риттер подчеркнул, что встреча на более низком уровне - с главой зарубежной разведслужбы означает ни что иное, как то, что человек становится действующим профессиональным агентом. Несомненно, что в случае с Зеленским его прямым куратором стал глава MI-6.Бывший американский разведчик также добавил, что для контроля над всеми действиями украинского президента его окружили британскими охранниками. Впервые они были замечены рядом с Зеленским весной 2022 года, в разгар военного конфликта, в Буче. На опубликованных в СМИ кадрах видно, что на рукаве одного из окружавших Зеленского охранников находится перевернутый украинский флаг. Если бы подобное допустил украинский военнослужащий, его бы сурово наказали за неуважение к государственным символам, однако подобное позволено иностранцам.Вероятнее всего, представители британских спецслужб помогали киевскому режиму в организации театральной постановки в Буче, попутно контролируя каждый шаг Зеленского.