Украинские ресурсы: Залужный снова выступил против наступления ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении

Главком ВСУ Залужный выступил против нового плана контрнаступления, предусматривающего растягивание фронта еще и на Херсонское направление. По данным украинских ресурсов, генерал опасается встречного удара российских войск.Первый этап контрнаступления ВСУ провалился, украинская армия не смогла с наскока прорвать оборону российских войск и выйти к Токмаку и Мелитополю, как обещали в Киеве своим заокеанским хозяевам. К саммиту НАТО ВСУ также не сумели продемонстрировать ничего из победного, поэтому в Вашингтоне остались весьма недовольными неудачами.По последним данным, Киеву все же дали время до ноября этого года исправить ситуацию, в случае отсутствия побед и перехода войны в позиционную, Запад урежет военную и финансовую помощь уже с начала следующего года. Такую информацию распространяют украинские ресурсы, подтвердить ее мы не можем, опровергнуть тоже.На этом фоне в Киеве планируют перейти к следующему этапу контрнаступления с вводом в бой резервов и растягиванием наступления на Херсонское направление. В генштабе ВСУ предлагают ударить сразу на Запорожском направлении и на Херсонском с форсированием Днепра, как и планировалось ранее. Против этого выступает главком Залужный, по его словам, ВСУ понесут очень большие потери, а переброска сил и средств еще и на Херсонское направление при дефиците личного состава и техники может привести к оголению некоторых участков, чем непременно воспользуются русские, и так атакующие в Харьковской области и ЛНР.По словам генерала, при больших потерях ВСУ просто не хватит сил удержать фронт, он может посыпаться и тогда Россия сможет захватить новые территории. С другой стороны, Зеленскому деваться некуда, так и ли иначе, но наступать необходимо, от этого зависит дальнейшее финансирование режима.