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Украинские ресурсы: Залужный снова выступил против наступления ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении

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Украинские ресурсы: Залужный снова выступил против наступления ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении

Главком ВСУ Залужный выступил против нового плана контрнаступления, предусматривающего растягивание фронта еще и на Херсонское направление. По данным украинских ресурсов, генерал опасается встречного удара российских войск.


Первый этап контрнаступления ВСУ провалился, украинская армия не смогла с наскока прорвать оборону российских войск и выйти к Токмаку и Мелитополю, как обещали в Киеве своим заокеанским хозяевам. К саммиту НАТО ВСУ также не сумели продемонстрировать ничего из победного, поэтому в Вашингтоне остались весьма недовольными неудачами.

По последним данным, Киеву все же дали время до ноября этого года исправить ситуацию, в случае отсутствия побед и перехода войны в позиционную, Запад урежет военную и финансовую помощь уже с начала следующего года. Такую информацию распространяют украинские ресурсы, подтвердить ее мы не можем, опровергнуть тоже.

На этом фоне в Киеве планируют перейти к следующему этапу контрнаступления с вводом в бой резервов и растягиванием наступления на Херсонское направление. В генштабе ВСУ предлагают ударить сразу на Запорожском направлении и на Херсонском с форсированием Днепра, как и планировалось ранее. Против этого выступает главком Залужный, по его словам, ВСУ понесут очень большие потери, а переброска сил и средств еще и на Херсонское направление при дефиците личного состава и техники может привести к оголению некоторых участков, чем непременно воспользуются русские, и так атакующие в Харьковской области и ЛНР.

По словам генерала, при больших потерях ВСУ просто не хватит сил удержать фронт, он может посыпаться и тогда Россия сможет захватить новые территории. С другой стороны, Зеленскому деваться некуда, так и ли иначе, но наступать необходимо, от этого зависит дальнейшее финансирование режима.
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23 комментария
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 11:56
    +5
    Главком ВСУ Залужный выступил против нового плана контрнаступления, предусматривающего растягивание фронта еще и на Херсонское направление.
    Уйдут залужного куда ни будь. Или случайно попадет под обстрел.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:07
      +6
      Цитата: Илия
      Уйдут залужного куда ни будь. Или случайно попадет под обстрел.

      Туда ему и дорога! Для таких как он в аду специальные места есть.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:36
        +2
        Да фиг с ним. До него очередь дойдёт, никуда не денется...

        Сегодня на портале ВО уже упомянули о т.н. "тактике Залужного", а значит, ВС России пришло самое время, в течение ближайших 2 - 4 суток, начать применение кассетных боеприпасов со всех, име.щихся в их распоряжении на ЛС средств доставки. По т.н. тыркающимся в оборонительные порядки ВС России, т.н. "небольшим группам" киевских бандеро - нациков...

        Лучшего способа "утилизации" киевских бандеро - нациков, именно СЕЙЧАС, когда "сам" Дядя Сэм и его холопы из реликта НАТО, "санкционировали" применение такого рода боеприпасов, и желать нельзя...
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 12:42
          0
          Кстати...

          На "иллюстративной фотке" к статье, шайба Залужного, весьма вероятно, ещё "до трепанации" запечатлена. И выглядит значительно "пообширней"...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:10
      +2
      Цитата: Илия
      Главком ВСУ Залужный выступил против нового плана контрнаступления, предусматривающего растягивание фронта еще и на Херсонское направление.
      Уйдут залужного куда ни будь. Или случайно попадет под обстрел.

      Так ведь он раз уже попал под обстрел и после этого выступления его только цитируют, но в живую практически не показывают за исключением пары-тройки сомнительных (постановочных) роликов. yes
    3. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:11
      +1
      Уйдут залужного куда ни будь. Или случайно попадет под обстрел.
      Так это к лучшему потому, что наверное единственный генерал ВСУ, который еще разбирается в тактике и стратегии. Чем меньше таких, тем лучше нам. А военные советники НАТО уже показали свои способности планируя "великий контрнаступ". А нам стоило бы повторить попытку по его нейтрализации и уже окончательной.
      1. 224ВП_МО_РФ
        224ВП_МО_РФ Сегодня, 12:36
        0
        Что-то "неумехи" с той стороны фронта дали под жопу мешалкой в харьковской области, первая ошибка войны: недооценка противника, уничижающие лозунги припасите для ТВ
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 12:52
          0
          "С другой стороны, Зеленскому деваться некуда, так и ли иначе, но наступать необходимо, ..."
          ******************************************************************************************
          Директору Вашего киевского шапито, уже в ближайшей перспективе, скорее всего, придётся не "наступать", а "выступать"...

          И скорее всего, после получения пинков и оплеух в Вильно, он уже рутинно готовится "ломиться в двери" саммита БРИКС. Для озвучивания традиционного же "жалобного и громкого плача"...


          Что же до озвученной Вами "недооценки", то здесь Вы здесь, с Вашим "советом" даже "слегка", а весьма круто пролетаете...

          Совет (без кавычек), именно именно в контексте "харьковской ситуации" прошлого года, ОДНОЗНАЧЕН и ЗВУЧИТ ТООЛЬКО ТАК, - НИКОГДА НЕ САДИТЕСЬ ИГРАТЬ с ШУЛЕРАМИ...
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:14
      +1
      Цитата: Илия
      Уйдут залужного куда ни будь. Или случайно попадет под обстрел.

      Да и вертолёты с генералами у них падают.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: carpenter
        Да и вертолёты с генералами у них падают.

        Правда давно, уже забываться стало. Нужно напомнить. recourse
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:58
    +2
    Что-то наши диверсанты мух не ловят. Залужного давно пора физически устранять, так как во всей властной укрошоболде он единственный умный. А нужен верный, который и утопит все ВСУ в Днепре.
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:00
    +7
    С другой стороны, Зеленскому деваться некуда, так и ли иначе, но наступать необходимо, от этого зависит дальнейшее финансирование режима.

    Хватит повторять эту мантру. Ничего от этого не зависит. В случае окончательного провала этого контр наступа. НАТО их подготовят еще лучше к следующему. Дадут Ф 16 штук 300, их произведено 4 600 + шт, самый массовый истребитель 4 ого поколения, потому что удачный, дадут ракеты ОТР с дальностью до 500, снова танки и все что надо, выловят каждого украинца в ЕС, что бы отправить в ВСУ.
    И скажут: "ну ка бегом в атаку!!!"
    Не для того они их пестовали столько ДЕСЯТИЛЕТЕЙ , что бы не дойдя до цели бросить.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 12:07
      +2
      их подготовят еще лучше, дадут
      не подготовят и очень много не дадут. Не собираюсь преуменьшать возможности запада, но и преувеличивать их не надо. Они тоже вышли на максимум, и как долго на нем продержатся - это ещё тот вопрос.
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:00
      0
      В случае окончательного провала этого контр наступа. НАТО их подготовят еще лучше к следующему. Дадут Ф 16 штук 300, их произведено 4 600 + шт, самый массовый истребитель 4 ого поколения, потому что удачный, дадут ракеты ОТР с дальностью до 500, снова танки и все что надо, выловят каждого украинца в ЕС, что бы отправить в ВСУ.
      И скажут: "ну ка бегом в атаку!!!"


      Значит мы "будем решать проблемы по мере их поступления".
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:03
    0
    Покажите мне хоть свежее видео с ним. Залужный Залужный ,он хоть реально жив ? Все что публикуют ,такое странное
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 13:03
      0
      Покажите мне хоть свежее видео с ним. Залужный Залужный ,он хоть реально жив ? Все что публикуют ,такое странное

      На сеансе спиритизма видимо дух его вызывают sad
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:22
    0
    Он ,, ожил ,, что ли?..) Стратег, шарованный.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    0
    На заседание ставки в очередной раз журналистам российских СМИ не выдали аккредитацию, поэтому стенографировали выступления только местные и западные СМИ.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:23
    +2
    Ну не умеет Залужный плавать... Отстаньте от него!!!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Ну не умеет Залужный плавать... Отстаньте от него!!!
      good Вариант....
  8. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 12:25
    +2
    Так Коношенка сказал что Антоновский плацдарм ВСУ уже несколько раз ликвидировали!))) А они гады, на утро опять там... request
    Только его не просто не ликвидировали - он значительно расширился. Подоляка на этом не раз заострял внимание. Зато местный генерал явно на верх докладывает, что "всё хорошо прекрасная маркиза". Его почему то не снимаю с должности, а вот Попова (командующего 58 армии) настоящего героя, которого уважают солдаты и офицеры (кто-то уважает шойгу и герасимова? laughing ) - за то что он озвучил проблемы и назвал вещи своими именами с должности сняли.
    Верхушка МО работает на врага, такое впечатление... Ну а как это понять. Так что прав был Пригожин по поводу этих кренделей и их подпевал-жополизов.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:56
    0
    Против этого выступает главком Залужный, по его словам, ВСУ понесут очень большие потери, а переброска сил и средств еще и на Херсонское направление при дефиците личного состава и техники может привести к оголению некоторых участков, чем непременно воспользуются русские
    recourse Что же эта бандеровская чурка нам не дает уконтропупить гавриков, где "зеленое БПЛА" №2?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    0
    По словам генерала, при больших потерях ВСУ просто не хватит сил удержать фронт, он может посыпаться и тогда Россия сможет захватить новые территории. С другой стороны, Зеленскому деваться некуда, так и ли иначе, но наступать необходимо, от этого зависит дальнейшее финансирование режима.
    . Вопрос... если/когда их оборона посыпется, им что, оружие давать перестанут?