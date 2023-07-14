Военное обозрение
Войти Регистрация

Ходаковский: Запад заинтересован в затягивании украинского конфликта до полного решения своих задач

13
Ходаковский: Запад заинтересован в затягивании украинского конфликта до полного решения своих задач

Бывший командир бригады «Восток» НМ ДНР, действующий заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой республике полковник Александр Ходаковский в своем телеграм-канале высказался по поводу перспектив завершения российско-украинского конфликта. По его мнению, в ближайшее время этого точно не произойдет по той причине, что Западу, в первую очередь США, очень выгодно продолжение военных действий на Украине.


Создав вдали от себя, теперь уже в Европе, очередной очаг напряженности и целенаправленно превратив его в театр военных действий, Вашингтон решает в своих интересах сразу несколько задач.

В первую очередь, Штаты хотят и дальше зарабатывать на поставках вооружений, причем не только Украине, но и европейским союзникам по НАТО. Вся эта милитаризация Европы поощряется Вашингтоном под предлогом сдерживания агрессии России, которая «непременно» должна начать войну с НАТО, если одолеет украинскую армию.

Но о какой России, по мнению американских правителей угрожающей европейским членам военного альянса, идет речь, задается вопросом Ходаковский. Ведь российская армия пока что «крепко завязла в степях Украины», в такой ситуации Москва не способна даже планировать нападение на какую-либо страну НАТО.

Единственная реальная военная угроза, которую Россия в текущий момент представляет для Запада — это использование нашей страной ядерного оружия. Но и российское руководство, и большинство западных политиков понимают, что такое развитие событий приведет к апокалипсису общемирового масштаба, в котором победителей точно не будет.

Мечты Зеленского о предоставлении неких твердых гарантий безопасности Западом, а тем более о вступлении Украины в НАТО, никогда не сбудутся. Американцы и европейцы не намерены вступать в прямой военный конфликт с Россией ради защиты, а по факту спасения, киевского режима. Вашингтон и его сателлитов вполне утраивает затяжная прокси-война, которая ведется за счет жизней украинцев. Поэтому на недавнем саммите НАТО лицо президента Украины не выглядело довольным, а на его возмущения по поводу недостаточности военной помощи Запада последовал короткий и лаконичный ответ «остыть», отметил полковник.

Никто не даст ему (Зеленскому) быстрого реванша — цели и задачи Запада, ради которых Украину, как свинку на убой, выкармливали, — еще не решены

— заключает Ходаковский.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Normann
    Normann Сегодня, 15:51
    +1
    А зачем США его завершать, весь Запад пляшет под их дудку, и они будут поставлять оружие на Украину пока не закончатся украинцы, а потом есть собаки, которые любят хозяина, родом они из прибалтийских стран, порода у них такая. Перейдут туда, уже переходят, в принципе, накачивая РП оружием, правда сами никогда не пойдут на вооруженный конфликт с ВС РФ, все еще хотят жить, и не дураки там сидят за океаном.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:51
    0
    Вашингтон и его сателлитов вполне утраивает затяжная прокси-война, которая ведется за счет жизней украинцев.

    Там одни украинцы воюют?
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:52
    0
    Зеленскому пора трезветь от курева.

    Он оказывается, всерьёз думал, что ему дадут оружия столько, сколько нужно для успешного наступа..... А ему дали столько, сколько нужно для продолжения процесса взаимного уничтожения....

    Нет, Запад вовсе и не думает загнивать, они ещё порулят и подирижируют . Поскольку умишка у Запада несравненно больше, чем у наших и украинских политиков вместе взятых.
  4. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 15:53
    +1
    Итоги саммита НАТО:

    1. Целью является процесс вступления в НАТО, а не само вступление.

    2. Смысл процесса - чтобы Киев победил Москву. Так как это невозможно, то процесс становится бесконечным.

    3. Процесс обеспечивают:
    - НАТО оружием и деньгами;
    - ОПГ "95 квартал" человеческим ресурсом

    --

    Схема проста до неприличия. Если ранее ее скрывали "переможными" реляциями и намёками, то теперь схема стала публичной.

    В НАТО вступит то, что останется у Киева под контролем когда "бесконечная война с Россией" перерастет в войну вооруженных группировок между собой. Это случится после энного "контрнаступа", когда станет ясно, что проще валить своих или тикать, чем лезть на минные поля "москалей".

    Но это будет нескоро, потому что общественное сознание крайне медленно осознает неизбежное, которое прямо противоречит официальной пропаганде.

    Такая вот нехитрая схема легазизована в Вильнюсе.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: kebeskin
      Так как это невозможно, то процесс становится бесконечным.

  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:53
    +1
    российская армия пока что «крепко завязла в степях Украины»
    А потом еще демилитаризация, денацификация....Так что НАТО может спать спокойно ! request
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 16:04
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      российская армия пока что «крепко завязла в степях Украины»
      А потом еще демилитаризация, денацификация....Так что НАТО может спать спокойно ! request

      Да они и так спокойно спят. Перед сном, для удовольствия, шавок своих науськают и дрыхнут как младенцы. yes
  6. alystan
    alystan Сегодня, 16:06
    0
    "Капитан Очевидность". Кому интересны размышления на уже "разжеванные" перспективы?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:13
      +2
      Цитата: alystan
      "Капитан Очевидность". Кому интересны размышления на уже "разжеванные" перспективы?

      Да, всё это банально, но выход только один: полное освобождение оккупированных русских земель до польской и венгерской границ. Иного не дано. Для этого нужно уничтожить ВСЮ инфраструктуру бывшей Украины, поскольку она ВСЯ работает на войну.
  7. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 16:10
    0
    А прошлым летом все пропагандоны говорили, что затягивание выгодно России. Как времена меняются...
  8. Табель
    Табель Сегодня, 16:13
    0
    "Запад заинтересован в затягивании украинского конфликта до полного решения своих задач"

    В тексте звучит только одна задача запада:
    "В первую очередь, Штаты хотят и дальше зарабатывать на поставках вооружений..."
    А что во вторую очередь?
    Какие еще задачи стоят у запада по мнению Ходаковского?
    Действующий заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой республике занялся задачами запада. Других задач у заместителя начальника Управления Росгвардии по Донецкой республике разве нет?
    Так и эту важную задачу уважаемый Ходаковский полностью не осилил. Сказал "во первых"- заработать на войне.
    А во вторых у него получается - не пустить Украину в НАТО.
    Хорошая задача у Вашингтона по мнению Ходаковского.
    Или его не правильно здесь пересказали?
    Кто-то умеет работать с текстами?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:15
    0
    Ходаковский: Запад заинтересован в затягивании украинского конфликта до полного решения своих задач
    Кончится, не кончится Украина, никаких проблем запада это не решит. В общем, фигня какая-то.
  10. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 16:17
    0
    Гениально !!! И должность - целых пять строчек в тексте.