Ходаковский: Запад заинтересован в затягивании украинского конфликта до полного решения своих задач

Никто не даст ему (Зеленскому) быстрого реванша — цели и задачи Запада, ради которых Украину, как свинку на убой, выкармливали, — еще не решены

Бывший командир бригады «Восток» НМ ДНР, действующий заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой республике полковник Александр Ходаковский в своем телеграм-канале высказался по поводу перспектив завершения российско-украинского конфликта. По его мнению, в ближайшее время этого точно не произойдет по той причине, что Западу, в первую очередь США, очень выгодно продолжение военных действий на Украине.Создав вдали от себя, теперь уже в Европе, очередной очаг напряженности и целенаправленно превратив его в театр военных действий, Вашингтон решает в своих интересах сразу несколько задач.В первую очередь, Штаты хотят и дальше зарабатывать на поставках вооружений, причем не только Украине, но и европейским союзникам по НАТО. Вся эта милитаризация Европы поощряется Вашингтоном под предлогом сдерживания агрессии России, которая «непременно» должна начать войну с НАТО, если одолеет украинскую армию.Но о какой России, по мнению американских правителей угрожающей европейским членам военного альянса, идет речь, задается вопросом Ходаковский. Ведь российская армия пока что «крепко завязла в степях Украины», в такой ситуации Москва не способна даже планировать нападение на какую-либо страну НАТО.Единственная реальная военная угроза, которую Россия в текущий момент представляет для Запада — это использование нашей страной ядерного оружия . Но и российское руководство, и большинство западных политиков понимают, что такое развитие событий приведет к апокалипсису общемирового масштаба, в котором победителей точно не будет.Мечты Зеленского о предоставлении неких твердых гарантий безопасности Западом, а тем более о вступлении Украины в НАТО, никогда не сбудутся. Американцы и европейцы не намерены вступать в прямой военный конфликт с Россией ради защиты, а по факту спасения, киевского режима. Вашингтон и его сателлитов вполне утраивает затяжная прокси-война, которая ведется за счет жизней украинцев. Поэтому на недавнем саммите НАТО лицо президента Украины не выглядело довольным, а на его возмущения по поводу недостаточности военной помощи Запада последовал короткий и лаконичный ответ «остыть», отметил полковник.— заключает Ходаковский.