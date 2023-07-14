Мария Захарова после атаки украинского беспилотника на Курчатов: В случае ядерной катастрофы спонсоры Киева планируют переселиться на Марс?

Не успеют. Да и звездолётов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО.

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодняшнюю украинскую атаку на город Курчатов, в котором располагается Курская АЭС.Напомним, что в результате падения беспилотника на город атомщиков повреждения получил один из домов.По словам Марии Захаровой, судя по тому, что лица, поставляющие оружие Киеву, никак не реагируют на атомную эскалацию, устраиваемую киевским режимом, можно предположить, что они планируют отселиться на Марс в случае ядерной катастрофы.Мария Захарова:Захарова пишет, что народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима.Все эти попытки достучаться до «народов натовских стран» продолжают оставаться тщетными. Западные власти ко мнению собственного народа не прислушиваются, а продолжают гнуть свою линию, которая состоит в эскалации вооружённого конфликта и нанесении как можно большего вреда России. Соответственно, западные власти вряд ли испытывают чувство вины за то, что Украина попыталась атаковать Курскую АЭС. Тем более, что попытка атаки уже не первая. Ранее, по словам президента России, украинские диверсанты подрывали опоры ЛЭП, входящие в инфраструктуру Курской АЭС.