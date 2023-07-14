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Мария Захарова после атаки украинского беспилотника на Курчатов: В случае ядерной катастрофы спонсоры Киева планируют переселиться на Марс?

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Мария Захарова после атаки украинского беспилотника на Курчатов: В случае ядерной катастрофы спонсоры Киева планируют переселиться на Марс?

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодняшнюю украинскую атаку на город Курчатов, в котором располагается Курская АЭС.


Напомним, что в результате падения беспилотника на город атомщиков повреждения получил один из домов.

По словам Марии Захаровой, судя по тому, что лица, поставляющие оружие Киеву, никак не реагируют на атомную эскалацию, устраиваемую киевским режимом, можно предположить, что они планируют отселиться на Марс в случае ядерной катастрофы.

Мария Захарова:

Не успеют. Да и звездолётов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО.

Захарова пишет, что народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима.

Все эти попытки достучаться до «народов натовских стран» продолжают оставаться тщетными. Западные власти ко мнению собственного народа не прислушиваются, а продолжают гнуть свою линию, которая состоит в эскалации вооружённого конфликта и нанесении как можно большего вреда России. Соответственно, западные власти вряд ли испытывают чувство вины за то, что Украина попыталась атаковать Курскую АЭС. Тем более, что попытка атаки уже не первая. Ранее, по словам президента России, украинские диверсанты подрывали опоры ЛЭП, входящие в инфраструктуру Курской АЭС.
Использованы фотографии:
https://www.rosenergoatom.ru/
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31 комментарий
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 12:24
    +7
    До чего же у этой дамочки шутки несмешные. Юмор - это не её.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:39
      +2
      Не, она по силе воздействия равна дивизии. Нет двум! А если ещё краковяк какой сбацает то уже на корпус потянет.
      1. BAI
        BAI Сегодня, 12:52
        +1
        Она калинку танцует. Перед дипкорпусом
        1. Себастьян Аристархович Перейра
          Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:20
          -1
          А вам бы хотелось,чтобы танцевала перед вами ? Любят у нас ее персону пообсуждать,позубоскалить, постебать...настоящие Мужчины !!!
          В сравнении с Псакой и мартышкой она на порядки выше в любом плане,но нам это тоже не по нраву.... Потом,не надо забывать,что она не Министр и ее задача комментить мидовские вопросы,пусть даже не самые для нас приятные.
          Так что,иной раз мне стыдно за нас ,товарищи мужчины!
    2. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 14:10
      0
      Что то вам не нравиться? Отвечать должна не Украина, а те, кто ей управляет и кому подчиняется Зеля!
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 12:24
    +10
    Мне так думается все эти разговоры и размышления Маши для Запада пустой звук и развлечение. Пока у них что-то опасное не случится они не поймут,менталитет такой.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:03
      -2
      Они еще и безграмотны. В случае аварии на Курской АЭС до Великобритании даже близко не достанет. Как и до большинства стран ЕС. Та же Чернобыльская АЭС - она к Европе ближе была.
      1. Аристарх Пасечник
        Аристарх Пасечник Сегодня, 14:13
        0
        До Британии спокойно долетит Х-101! Даже несколько! laughing laughing
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:25
    +8
    Игривый пустозвон МИДа уже конкретно надоел. Лучше бы просто молчали. Англосаксы остановятся только тогда, когда реально почувствуют кровь на своих зубах, а на это нет политической воли.
  4. Stoler
    Stoler Сегодня, 12:26
    +10
    И каков же будет наш Ответ? Кроме болтовни Захаровой. Ноту напишут?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:32
      +7
      Не будет никакого ответа.Там все прекрастно поняли и хохочут над кремлевскими немогухами и нехочухами
      1. RVAPatriot
        RVAPatriot Сегодня, 13:48
        -1
        Тут постоянно жаловались раньше что не отвечаем... Счас что??? Отвечаем хоть как то, словами пока... Но есть пословица "Дорога ложка к обеду"! Давайте все кинем, тогда Вашим словам что мы не способны на достойный ответ вырастет ответ, мы же некчемные, откуда возьмутся кчемные, если уже тут плачут постоянно, все пропало!!! Сорри эмоции, работая в школе, вижу из мотивированных что то получится, а остальные как отброс. Так же и в стране, все должны и мотивироваться, быть горды что живут тут!!!
    2. al3x
      al3x Сегодня, 12:57
      +1
      Цитата: Stoler
      каков же будет наш Ответ? Кроме болтовни Захаровой. Ноту напишут?

      Гамму. Ля-минор. laughing
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:27
    +1
    с учетом того, что преобладают направления ветра с запада на восток - хох.лам и европе ничего особенного не грозит, а квн-ская позиция мида уже раздражает
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:28
    +6
    Вообще Курчатов это пригород Курска. Туда ходит обычный курский автобус городского маршрута. И конечно эта станция весьма лакомая цель, когда вплотную областной центр. Уже 3 атомные станции требуют нашего особого внимания в плане ПВО: Десногорск, Курск и Нововоронеж. И не надо думать, что это выходки одного взбесившегося наркомана- это цель коллективного Запада. Неужели только вот этот коллективный запад так и останется без возмездия?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:34
      +3
      Вот скажите,как назвать человека,доставшего нож против хулигана.Но не бьющего ,а только орущего-вот я сейчас!.Конечно ничего не будет.Что ожидать от труса
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 12:29
    +1
    Самая мощная оборона ядерных объектов России - Маша Захарова.
  8. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 12:30
    +9
    laughing laughing уже даже не смешно на высказывание Захаровой,МИДа и Путина. Одно пустое словоблюдие,а люди гибнут. Надоело это уже за 1,5года. По России скоро ядрёной или зимической бомбой бахнут, а мы всё пальчиком грозим. Над нами весь мир смеётся.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    +2
    Да...., и Ровенску АЭС не расчехлишь, там Брест недалече. Пока не начнем расширять пролив Па-де-Кале со стороны бритов в куеве не успокоятся, кстати, там и Брюссель недалече.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:35
      +5
      Цитата: Uprun
      Пока не начнем расширять пролив Па-де-Кале со стороны бритов в куеве не успокоятся, кстати, там и Брюссель недалече.

      Желательно бы, да чтобы яйца были железные, а не петушиные.
  10. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:33
    +3
    Не успеют. Да и звездолётов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО.

    Все они успеют, ну те кому НАДО и МОЖНО.
    Угрожаемый период будет не меньше одной, двух недель.
    Сядут на бизнес джеты и переселятся а Новую Зеландию, там если, кто не знает за последние годы несколько тысяч частных укрытий построено.
    А у нас кроме потенциального Сармата, или РПКСН туда подогнать, больше ничего туда не долетит просто.
    Знаю эту информацию, от тех кто точно знает.
  11. 501Legion
    501Legion Сегодня, 12:37
    +3
    где удары по инфраструктуре 404 так горячо обещанные
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:40
    +8
    случае ядерной катастрофы спонсоры Киева планируют переселиться на Марс?

    уже утомили своими глупыми заявлениями, матрасам будет только лучше если в европе будут проблемы и радиоактивное загрязнение под Курском им до фонаря
  13. Комментарий был удален.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    +2
    А кому обращаться, искать здравомыслия???
    В гейропе таких, на за главных ролях, давно НЕТ!
    Про кукуевских речи не идёт совсем.
    А главные гады надеятся отсидется, кто за океяном, кто на островах!!!
    Так к кому обращаться то???
    ООН, МАГАТЭ и прочие международные... так там "туз к сдох", остатки разлогаются и скоро следов не останется!
    Что делать???
    Только бить так, что б и хоронить было нечего!!!
    Как то так soldier
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:54
    +2
    Мария Захарова лепит немного горбатого .
    Вот Япония официально начнет сброс ядерных отходов с Фукусимы в океан и все западные защитники экологии ,засунули себе язык в зад .
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:57
    -1
    Было сегодня ее большое интервью на "России-24" из Индонезии. Выглядит ужасно! Даже жалко её стало.
  17. Master2030
    Master2030 Сегодня, 13:08
    0
    Плоская шутейка и неуместный сарказм. Эта фраза говорит об полной оторванности гнилостных т. н. алит от реальности.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  18. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:10
    -1
    Они всё просчитали, была б какая опасность - не запускали бы. А петушиные крики только веселят партнёров.
  19. К-50
    К-50 Сегодня, 13:22
    +1
    народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима.

    Этим народам, по сути, вообще ничего неизвестно, ибо их правительства и сми ничего им об этом не сообщают, умалчивают, а то что прорывается через инфоблокаду, тут же стараются "забить" чем нибудь другим, а инфоповод удалить из обзоров.
    Так что для всех это будет как "вспышка на солнце", ярко и неожиданно. Только после такой "вспышки" могут появиться и другие, рукотворные, на их территориях.
  20. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 13:36
    +1
    Думаю, если Украине и Западу удастся совершить удар по АЭС и начнется катастрофа, Путин просто бросит людей умирать и все. Уже ничего не сделаешь. Делать сейчас надо, а не мямлить. Запад впал в кровавый угар, а наши - в прострацию. По другому объяснить происходящее уже нельзя.
  21. Есаул
    Есаул Сегодня, 13:54
    0
    Надо Пригожина вместо Лаврова поставить, пусть научит запад дипломатии am