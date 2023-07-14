В Смоленске будет закрыто польское консульское учреждение

Как сообщает пресс-служба Кабмина, это решение призвано восстановить паритет польских консульских учреждений на территории России и российских на территории Польши. В пресс-службе также отметили, что это решение было принято в ответ на недружественные действия польских властей против России. Агентство было открыто в 2011 году с целью развития отношений между странами и расширения контактов между гражданами Польши и России.В апреле текущего года в польской столице местные власти и силовики, сломав дверь, ворвались в школу при российском посольстве и вынудили сотрудников учебного заведения покинуть помещение. В МИД РФ назвали "наглым" этот недружественный шаг со стороны польского правительства и заявили, что подобные действия не останутся без соответствующей реакции и последствий для польских интересов на территории России.В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что после этого инцидента власти РФ имеют полное право разорвать дипломатические отношения, однако в этом случае, в первую очередь пострадают россияне, проживающие на территории этой страны.Кроме того, польские власти незаконно заморозили банковские счета посольства России в Варшаве, мотивируя свои действия "подозрениями в использовании денежных средств для финансирования терроризма". В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают международные правовые нормы, в частности обозначенные Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.