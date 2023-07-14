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В Смоленске будет закрыто польское консульское учреждение

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В Смоленске будет закрыто польское консульское учреждение

Как сообщает пресс-служба Кабмина, это решение призвано восстановить паритет польских консульских учреждений на территории России и российских на территории Польши. В пресс-службе также отметили, что это решение было принято в ответ на недружественные действия польских властей против России. Агентство было открыто в 2011 году с целью развития отношений между странами и расширения контактов между гражданами Польши и России.


В апреле текущего года в польской столице местные власти и силовики, сломав дверь, ворвались в школу при российском посольстве и вынудили сотрудников учебного заведения покинуть помещение. В МИД РФ назвали "наглым" этот недружественный шаг со стороны польского правительства и заявили, что подобные действия не останутся без соответствующей реакции и последствий для польских интересов на территории России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что после этого инцидента власти РФ имеют полное право разорвать дипломатические отношения, однако в этом случае, в первую очередь пострадают россияне, проживающие на территории этой страны.

Кроме того, польские власти незаконно заморозили банковские счета посольства России в Варшаве, мотивируя свои действия "подозрениями в использовании денежных средств для финансирования терроризма". В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают международные правовые нормы, в частности обозначенные Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Maksym Kozlenko
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22 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:37
    +4
    Давно пора понизить уровень дипотношений с польшей, надеюсь закрытие консульства первый шаг на этом пути.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:53
      +5
      Вообще-то прав-во России опаздала с этим вопросом. Польша что только не делает против России и о каком после этого о дипломатии может идти речь? И посольство их закрыть надо и газ им перекрыть (на сколько я знаю одна труба идёт через Польшу) Доброта России должна заканчиваться там где об неё вытирают ноги или злоупотребляют.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:10
      +6
      России давно пора и другое сделать...

      Именно в контексте Смоленска. Пора, ОФИУЦИАЛЬНО, поставить на месте массового захоронения убитых гитлеровцами поляков, поясняющие МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ с ОБОЗАЧНИЕМ, что данное место, является местом массового захоронения уничтоженных гитлеровскими оккупантами польских военнопленных и гражданских лиц. Вот пусть туда именно при такой "констатации", поляки прочие "европейцы" и ходят "венки возлагать"...

      И любые попытки поляков и прочих "европлачущих" протащить к данному месту погребения всякий клеветнический мусор с надписями типа "невинным жертвам" неких "сталинских" репрессий, и т.д. и т.п. "заворачивать" уже на входе... Включая, кстати, и "дипломатических представителей", коли таковые с помянутыми надписями на венках туда, впредь попрутся. Включая будущие визиты изгнанных из Смоленска с изрядным запозданием работников консулата ...

      И всё будет цивилизовано и культурно. Ни места погребения, ни памятников павшим, как это делается УЖЕ ГОДАМИ в т.н. "европе" никто осквернять не будет. И к объективной исторической правде, куда - как поближе...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:37
    +8
    Да,и закрыть доступ полякам к мемориалу в Катыни.Раз мы не боремся с памятниками..Оперативность поражает,с апреля все решали-что предпринять
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:50
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Да,и закрыть доступ полякам к мемориалу в Катыни

      Зачем ? В ответ на недружественные действия ,по сносу наших памятников ,поставить публично вопрос о ликвидации данного мемориала ,как не несущего смысл отношений .
      И снести его полностью , учитывая место трагедии Качинского
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:29
        0
        Да не стоит, полагаю, его "полностью сносить"...

        Вот ПУСТЬ СТОИТ с помянутыми мной монументальными и официальными надписями и пояснениями. И РАБОТАЕТ на ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ. Т.е., - на СССР и Россию...

        И вот пусть "ОНИ", если снова к нему с "венками" попрутся, именно ПЕРД ЭТОЙ исторической правдой, свои "хребты склоняют"...
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:37
    +7
    Да ладно,не может быть.Неужели наконец то наша власть сумела всплыть со дна польских плевков...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    +3
    А оно там работало до настоящего времени? Странно, но мне кажется с 1667 г. именно в этом городе им там делать нечего было, от слова совсем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:48
      0
      Если серьезно-работало.В самом центре города.Рядом с областной администрацией.И польский католический приход,но он там уже со времен ЕБНа
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:40
    +3
    Пшеки, наши вечные враги
    Снова бойко лезут в передрягу
    Вроде бы они не дураки,
    Но опять затеивают драку…
    Ну не учит жизнь их ни чему,
    И свою историю забыли -
    С кем-то спровоцировав войну,
    Проиграв её под ним и жили!!!
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:44
    +6
    вот представляю такой сюр, 1942 год, а Сталин с Молотовым обсуждают нужно или нет закрывать посольство Италии
  7. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 12:45
    +2
    В Смоленске будет закрыто польское консульское учреждение

    А на его месте будет открыт туристический центр имени И.Сусанина.
  8. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:45
    +4
    в польской столице местные власти и силовики, сломав дверь, ворвались в школу при российском посольстве

    Вот и в польское консульство в Смоленске наши должны войти подобным образом через сломанную дверь и вышвырнуть их домой
  9. BAI
    BAI Сегодня, 12:47
    +2
    1.
    в первую очередь пострадают россияне, проживающие на территории этой страны.

    И сколько их там? Турции не могли ответить за летчиков, потому что 300 000 де.би.лов приперлось туда на отдых. Добровольно живым щитом. Или в заложники.
    2.
    заморозили банковские счета посольства России в Варшаве, мотивируя свои действия "подозрениями в использовании денежных средств для финансирования терроризма".

    Так тоже надо заморозить. В Москве. И объявить поляков спонсорами неонацизма
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47
    +3
    Что сказать, что сказать... все надо делать ВОВРЕМЯ! В некоторых случаях, ПРЕВЕНТИВНО, оно и есть самое вовремя!
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:54
    +4
    власти РФ имеют полное право разорвать дипломатические отношения, однако в этом случае, в первую очередь пострадают россияне, проживающие на территории этой страны.

    Это те самые дипломаты, которые работают в этом посольстве и есть "те самые граждане"? Нет! Это т.н. «Съезд народных депутатов» — собрание бывших депутатов разных уровней и созывов из России, претендующее на то, чтобы стать переходным парламентом РФ или её возможного правопреемника во главе с Ильей Пономарёвым, Г.Гудковым, А.Илларионовым и еще некоторыми отщепенцами . Это их интересы собрался отстаивать МИД РФ? Других то россиян в Польше не осталось.
  12. al3x
    al3x Сегодня, 12:54
    +3
    Маловато будет. Их вообще выпнуть из страны нужно всех и объявить государством-спонсором терроризма. Как и многих других.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +3
    В МИД РФ назвали "наглым" этот недружественный шаг со стороны польского правительства и заявили, что подобные действия не останутся без соответствующей реакции...
    Не прошло и трех месяце после польской наглости, как наконец приняли решение чем ответить. Со всем уважением к МИДу, но столько времени принимать решения, как отреагировать это даже при бюрократическом подходе многовато. А мы потом удивляемся почему нас не уважают?
    Необходимо брать хоть в этом пример с Китая - Литва вякнула, Китай на следующий день стер ее для себя с политической кары мира.
  14. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 13:14
    +1
    В апреле текущего года в польской столице местные власти и силовики, сломав дверь, ворвались в школу при российском посольстве и вынудили сотрудников учебного заведения покинуть помещение. В МИД РФ назвали "наглым" этот недружественный шаг со стороны польского правительства и заявили, что подобные действия не останутся без соответствующей реакции и последствий


    Было в апреле, а сейчас июль. Нужно реагировать сразу, и тоже сломав двери консульства. sad
  15. ShDE
    ShDE Сегодня, 13:16
    +2
    И очень нам нужны эти дипломатические "сношения"? Посольство враждебной страны какую пользу нам приносит?
  16. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:58
    +1
    обозначенные Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.

    Для плевали пшекии и весь сифилизованный запад на все конвенции, договора и соглашения... Хватит уже оперировать, ссылаться на конвенции и договора, понятно же что кроме России их никто не соблюдает... У них право сильного, пока мы не будем придерживаться этого, то эти соглашения работать не будут, если мямлить "давайте жить дружно", то никто не будут слушать. Нашим власть имущим хотя-бы мультик про кота Леопольда что ли посмотреть, где наглядно видно, что пока по сопатке не дашь, то никакого уважения не будет ...
  17. aakvit
    aakvit Сегодня, 14:21
    0
    А почему не арестовать счета польской дипмиссии?! Ведь они-то точно используются на поддержку нацистов и террористов!