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Премьер Венгрии: Украина полностью потеряла суверенитет

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Премьер Венгрии: Украина полностью потеряла суверенитет

Риторика Запада по отношению к своим киевским прокси постепенно меняется не в лучшую для Украины сторону. Серьезным катализатором скепсиса по поводу будущего нашей «западной соседки» стал саммит НАТО в Вильнюсе.


Многие эксперты и политики уже высказали мнение, что президент Зеленский с треском провалил переговоры и по итогу встречи остался ни с чем.

В то же время, европейские политики стали все чаще позволять себе высказывания, которые ранее на Западе и вовсе были недопустимы.

В частности, накануне бывший итальянский парламентарий Вито Петрочелли, анализируя поведение украинского лидера на саммите НАТО, назвал того «марионеткой» США и Великобритании.

Теперь нечто подобное отметил и премьер Венгрии Виктор Орбан, который в эфире местного радио заявил, что Украина полностью потеряла свой суверенитет. Со слов политика, страна зависит от Запада, в частности, от США, в плане вооружения, экономки и производства.

Следовательно, как отметил Орбан, конфликт на Украине завершится тогда, когда этого захотят в Вашингтоне. От Киева там ничего не зависит.

Правда, венгерский политик подчеркнул, что причина, по которой американцы не хотят прекращать текущее военное противостояние, никому не известна.

Стоит отметить, что все вышесказанное ни для кого не стало новостью. Орбан лишь озвучил то, что сегодня и так всем известно.

Что касается причины нежелания США остановить конфликт, она также очевидна. Вашингтон использует Украину для ослабления России. Таким образом, конфликт будет длиться до тех пор, пока ВСУ сохраняют хоть какую-то боеспособность.
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:02
    +1
    Премьер Венгрии: Украина полностью потеряла суверенитет
    belay А он там когда ночевал?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:16
      +2
      А что нам с этих "прозрений", когда они все по уши сами марионетки США !!! Болтать и пустозвонить они могут что угодно но 2 % от ВВП взносов в НАТО они исправно платят подрядились выставить 300 тыс. физиономий на защиту "демократии". США их имеет как хочет и никто не дернется.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:33
      +1
      Наверное сам привел эту девицу в публичный дом laughing
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:05
    +3
    Премьер Венгрии: Украина полностью потеряла суверенитет
    . Пусть так... и что, для нас, это меняет???
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: rocket757
      Премьер Венгрии: Украина полностью потеряла суверенитет
      . Пусть так... и что, для нас, это меняет???

      Будет на Украине суверенитет, или не будет, он русским уже никогда не были, а врагами как были, так и останутся. Надо понять давно, мы не один народ, просто есть там немного пророссийских людей.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:48
        +2
        И все-таки, с Чечней тоже все было очень не просто.... но, любой народ устаёт от войны, хочет жить мирно, тем более, когда самых рьяных... ровняют и все это видят.
        Нам их любви не надо, просто мирное соседство, а когда идёт сотрудничество на всех уровнях, люди стремятся его сохранить.
        Взбрыки будут, но их нивелируют они сами....
        От добра, добра не ищут и против этого готовы идти далеко не все, скорее очень не многие.
        В общем, время покажет, что и как у нас получится.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:31
      +4
      Заметьте,как преподнесена новость-"на Западе политики начинают понимать"....Да не начинают и не начнут.Они четко следуют в фарватере.Пример главного по Венгрии(он и раньше дистанцировался от этой "великой армады"да итальянца,вышедшего в тираж-не показатель
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:55
        +1
        На западе и политики вынуждены начинать считать баланс, потерь, которые уже есть и ещё будут, против возможных, а скорее НЕ ВОЗМОЖНЫХ, приобретение.
        Никуда им не даётся, баланс придётся подводить и реальный минус сильно им не нравится.
        Если брюссельские бюрократы могут себе позволить плевать на всех и вся, пока, по крайне мере, то национальные правительства, лидеры, такого себе позволить... если и могут, то очень ограничено. Время, события и большие потери всего и в кого играют против них.
        Нам то ждать, когда там что то изменится или развалится, НЕЛЬЗЯ!!! У нас есть свои цели, задачи и надо стремится их выполнить, потому как изменения за бугром могут пойти по пути крайностей, а то и куда похуже!!! Надо всегда держать их на мушке и только так!
  3. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 13:07
    +2
    Необходимо добавить: не только (и не столько) для ослабления России, но м в большей степени - ослабления Европы и её подчинения
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:29
      +2
      Цитата: Дмитрий356
      но м в большей степени - ослабления Европы и её подчинения

      Для ослабления - ДА, но в подчинении США, Европа уже с 1945 года, а Восточная Европа с 1991 года, когда сама прыгнула в объятья США.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:07
    +4
    Полосатые второй раз наступают на одни и те же грабли. В свое время прошляпили Россию с ВВП, теперь в отношении КНР булки мнут. То, что они все равно свалят с окраины, ни у кого не вызывает сомнений. Потом будет о. Тайвань, финал тот же. Да, достанется нам и Китаю, но и они слетят со своего Олимпа с треском. Все к этому идет, не одним днем дела делаются и история пишется.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:25
      +2
      Полосатики и рады были б китайцам крепко насолить, но те тоже не лыком шиты.
      У полосатиков уже третья идея фикс в том регионе, но с тем же АУКУС не все так складывается, как им хотелось бы! В том регионе таких безмозглых, как в гейропе, не много, а значит руководители тех стран стараются сложить баланс приобретения - потери и у них картинка складывается не самая радужная, потому и виляют, не спешат брать на себя "повышенные обязательства", в отличии от гейропейских. В общем, китайские товарищи умеют работать, имеют ресурсы, что б их работа была не пустым звуком, а имела реальное наполнение!!! wink
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:14
    +3
    Таким образом, конфликт будет длиться до тех пор, пока ВСУ сохраняют хоть какую-то боеспособность.

    Да и так давно ясно, воюй селюки, оружия пришлем, а народу пока хватает, не всех по аулам и хуторам выловили. США довольны, ВПК работает, прибыль так и прёт, да ещё вся Европа обязана всё ими утраченное оружие заменять только на американское.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:32
      0
      Конечно, до полного разгрома ВСУ... да фиг её знает, на сколь долго это затянется.
      Но потом наступит этап "мирного строительства", а с таким количеством "больного населения", все будет очень не просто!!! Тем более, у нас теперь другое время и методики прошлого задвинуты в дальний ящик, а зря, в общем то... они были более эффективны, чем теперешние.
      Да, у нас есть пример Чечни... но можно, получится ли применить с положительным эффектом такой опыт, не понятно.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 13:48
        0
        а с таким количеством "больного населения", все будет очень не просто!!!

        Они и до "незалежности" были больны, а уж в период их "вiлна украiны" им мозги промыли напрочь... Первая мысль, как началась СВО была: как их будем лечить то...
  6. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:19
    0
    кулеба опять вякнет бла, бла, бла...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    0
    Зеленский с треском провалил переговоры и по итогу встречи остался ни с чем.
    А по прибытию в Киев доложил об очередной перемоге - "весь мир еще с нами", а до "светлого будущего" осталось рукой подать. Главное, что военная помощь будет продолжаться. По поводу суверенитета ни Зеленский, ни его окружение даже не заморачиваются потому, что не планируют жить в стране, которую разграбили и продали по частям.
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:36
    0
    сегодня и так всем известно.

    Только скакуасы всё ещё думают, что "весь мир с ними", "все им должны"...
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:49
    +1
    Виктор Орбан, очень тактичный и мудрый политик. Могу только дополнить, что у Украины не было суверенитета, никогда. Даже во времена УНР и Директории. Само понятия ,, государство,, для украинства- чуждо, враждебно и не применимо. Объективная причина тому- украинский менталитет. Украинцы- прекрасные хозяйственники и администраторы- тыловики и замы. Но руководить, нести ответственность, думать на перспективу- не способны, вообще. Государственность- подразумевает наличие у нации- ответственности, в первую очередь и понимания перспектив, стремления быть лучше и взять лучшее от других народов и государств. А украинство способно мыслить в пределах и не дальше ,, канавы собственного хутора,, Кодется, примерно так говорил А. И. Деникин.
  10. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:56
    0
    Странно,что наши бывшие "соседи" до сих пор не понимают,либо просто не хотят понимать,что как только Хозяин решит не насыпать им "корм" в кормушку,то наступит тот самый Пепстец или Писец,как кому приятнее, для всех "нэзадлэжных" та "гидных" вместе с нэнькой ?!
    Как можно думать о "светлом " будущем когда вот....
  11. Дво
    Дво Сегодня, 14:26
    0
    США нужна война желательно с Китаем но без ЯБ ,бодание за Тайвань где Китай проиграет (мечты США) цель списание долгов США и становление экономикой номер 1. Ну а Украина это проект всецело Великобритании, вспомните как она образовывалась после революции 1917(за чьи деньги была сделана революция ),потом республики СССР границы и территории республик (поделены так что бы были одни междоусобицы) видна одна рука мастера, Индия и Пакистан второй пример.