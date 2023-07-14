Риторика Запада по отношению к своим киевским прокси постепенно меняется не в лучшую для Украины сторону. Серьезным катализатором скепсиса по поводу будущего нашей «западной соседки» стал саммит НАТО в Вильнюсе.
Многие эксперты и политики уже высказали мнение, что президент Зеленский с треском провалил переговоры и по итогу встречи остался ни с чем.
В то же время, европейские политики стали все чаще позволять себе высказывания, которые ранее на Западе и вовсе были недопустимы.
В частности, накануне бывший итальянский парламентарий Вито Петрочелли, анализируя поведение украинского лидера на саммите НАТО, назвал того «марионеткой» США и Великобритании.
Теперь нечто подобное отметил и премьер Венгрии Виктор Орбан, который в эфире местного радио заявил, что Украина полностью потеряла свой суверенитет. Со слов политика, страна зависит от Запада, в частности, от США, в плане вооружения, экономки и производства.
Следовательно, как отметил Орбан, конфликт на Украине завершится тогда, когда этого захотят в Вашингтоне. От Киева там ничего не зависит.
Правда, венгерский политик подчеркнул, что причина, по которой американцы не хотят прекращать текущее военное противостояние, никому не известна.
Стоит отметить, что все вышесказанное ни для кого не стало новостью. Орбан лишь озвучил то, что сегодня и так всем известно.
Что касается причины нежелания США остановить конфликт, она также очевидна. Вашингтон использует Украину для ослабления России. Таким образом, конфликт будет длиться до тех пор, пока ВСУ сохраняют хоть какую-то боеспособность.