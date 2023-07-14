Индия осуществила успешный запуск к Луне очередной автоматической станции «Чандраян-3» в рамках лунной программы

Индия продолжает реализацию лунной программы, запустив к естественному спутнику земли очередную автоматическую станцию. Старт ракеты-носителя состоялся сегодня, 14 июля 2023 года.Организация космических исследований Индии (ISRO) отправила к Луне автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-3" с луноходом на борту. Вывод станции на орбиту осуществила ракета-носитель GSLV Mk III, стартовавшая с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. На данный момент станция благополучно выведена на орбиту и начинает свой путь к Луне.Как не трудно догадаться по цифре в названии миссии "Чандраян-3" - это третий пуск в рамках лунной программы Индии. Первая миссия "Чандраян" была запущена к Луне в 2008 году, в нее входил ударный зонд, который столкнулся с лунной поверхностью на скорости 1,69 километра в секунду, что привело к выбросу грунта из подповерхностных слоев. Дистанционное изучение этого грунта позволило получить несколько важных научных результатов.Затем была запущена миссия "Чандраян-2", в которую входило три космических аппарата - орбитальный зонд, посадочная платформ "Викрам" и луноход "Прагаян". Старт миссии был дан летом 2019 года, 20 августа станция вышла на орбиту Луны, в сентябре при спуске модуля "Викрам" произошел сбой программы и отклонение от маршрута. Что произошло не известно, связь с модулем была потеряна, попытка признана неудачной.И вот третья миссия "Чандраян-3", которая призвана исправить ошибки второй. Состав станции такой же как и у "Чандраян-2", т.е. основной модуль, посадочная платформа и луноход. В ISRO планируют осуществить посадку на поверхность Луны, проверить вездеход и провести ряд экспериментов.