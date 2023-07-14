Военное обозрение
Войти Регистрация

Индия осуществила успешный запуск к Луне очередной автоматической станции «Чандраян-3» в рамках лунной программы

9
Индия осуществила успешный запуск к Луне очередной автоматической станции «Чандраян-3» в рамках лунной программы

Индия продолжает реализацию лунной программы, запустив к естественному спутнику земли очередную автоматическую станцию. Старт ракеты-носителя состоялся сегодня, 14 июля 2023 года.


Организация космических исследований Индии (ISRO) отправила к Луне автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-3" с луноходом на борту. Вывод станции на орбиту осуществила ракета-носитель GSLV Mk III, стартовавшая с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. На данный момент станция благополучно выведена на орбиту и начинает свой путь к Луне.

Как не трудно догадаться по цифре в названии миссии "Чандраян-3" - это третий пуск в рамках лунной программы Индии. Первая миссия "Чандраян" была запущена к Луне в 2008 году, в нее входил ударный зонд, который столкнулся с лунной поверхностью на скорости 1,69 километра в секунду, что привело к выбросу грунта из подповерхностных слоев. Дистанционное изучение этого грунта позволило получить несколько важных научных результатов.

Затем была запущена миссия "Чандраян-2", в которую входило три космических аппарата - орбитальный зонд, посадочная платформ "Викрам" и луноход "Прагаян". Старт миссии был дан летом 2019 года, 20 августа станция вышла на орбиту Луны, в сентябре при спуске модуля "Викрам" произошел сбой программы и отклонение от маршрута. Что произошло не известно, связь с модулем была потеряна, попытка признана неудачной.

И вот третья миссия "Чандраян-3", которая призвана исправить ошибки второй. Состав станции такой же как и у "Чандраян-2", т.е. основной модуль, посадочная платформа и луноход. В ISRO планируют осуществить посадку на поверхность Луны, проверить вездеход и провести ряд экспериментов.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/isro
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:05
    +2
    Дожили. Индия успешные Старты ракеты-носителя совершает. Япония сарай взрывом ракеты-носителя разносит сегодня. Куда катится мир? recourse
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:18
      +3
      Куда катится мир?
      Наверное к массовому освоению космоса если не сгорит в ядерной войне. Остается поздравить Индию с успешным запуском.
    2. Проксима
      Проксима Сегодня, 13:21
      +4
      Цитата: Mavrikiy
      Дожили. Индия успешные Старты ракеты-носителя совершает. Япония сарай взрывом ракеты-носителя разносит сегодня. Куда катится мир? recourse

      Очнитесь уважаемый!!! Индия даже на Марс запускала зонд "Мангальян". Причём Индия установила в этом плане рекорд - удачная марсианская и с первой же попытки!! Такое не удалось ни СССР ни США. И это было лет 8 (!) назад. А вы говорите "дожили". Прекращайте смотреть индийские фильмы и возвращайтесь в реальность.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 14:31
        0
        Очнитесь уважаемый!!! Индия даже на Марс запускала зонд "Мангальян".


        Запуск зонда на Марс технически гораздо менее сложен, чем запуск зонда на Луну с возможностью посадки.

        Запустить зонд на Луну также гораздо менее технически сложно, чем построить космическую станцию на окололунной орбите с системой жизнеобеспечения для жизни людей в космосе.

        Это те вещи, которые мы, китайцы, можем подвести очень ответственно, потому что мы достигли своих целей.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 13:18
    +1
    Индия осуществила успешный запуск к Луне очередной автоматической станции

    А когда то на виманах летали, пока ядрёную войну не затеяли...
  3. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 13:20
    0
    Наши тоже должны 11 августа отправить посадочный модуль "Луна-25"
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:22
    +1
    Ну, кто ещё не латал в этом век на Луну? Кроме России , естественно. Позорище. А, ведь мы были первыми! Но, тогда был СССР.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:42
      -5
      у вас в голове одни какашки)))) и видите одни какашки!!! во всех ваших комментариях один негатив
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 14:11
    +1
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Ну, кто ещё не латал в этом век на Луну? Кроме России , естественно. Позорище. А, ведь мы были первыми! Но, тогда был СССР.

    Какая луна,мы двигатель на мотоцикл не можем выпустить