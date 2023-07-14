Военное обозрение
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Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах

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Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах

Будущий год обещает быть богатым на политические события, которые могут серьезно повлиять на многое, происходящее в современном мире. Одни выборы президента США, которые состоятся в начале ноября 2024 года, чего стоят. Ведь в случае победы республиканца Дональда Трампа, он грозится сильно поменять существующую внутреннюю и внешнюю политику, реализуемую администрацией Байдена.


В частности, в случае возвращения в Белый дом Трамп намеревается, по крайней мере, он так заявляет сейчас, прекратить военных конфликт на Украине «в течение суток». Сделать это проще всего, остановив военную и финансовую помощь киевскому режиму, что, в свою очередь, приведет к его быстрому краху.

Но и без победы Трампа власть на Украине, где президентские выборы должны пройти в последний день мая 2024-го, может смениться еще до осеннего голосования в США. Правда, пользуясь военным положением, введенным в стране после начала российской спецоперации, Зеленский может перенести выборы президента, украинская Конституция это позволяет.

Другой вопрос, как к такому решению отнесутся западные покровители Киева, которые все больше устают от непредсказуемых и провокационных выходок президента Украины, да еще с учетом отсутствия хороших новостей с фронта, где сороковой день подряд буксует контрнаступление ВСУ.

Между тем, на Украине уже обозначились первые желающие сменить Зеленского на посту главы государства. Известный украинский боксер, действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версии WBA Super, IBF и WBO Александр Усик заявил журналисту YouTube-канала Seconds Out, что намерен уйти в политику по завершении спортивной карьеры. На новом поприще мелочиться он не собирается и сразу замахнется на участие в президентской гонке.

Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента

— рассказал о своих планах Усик, которому в декабре предстоит бой за чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC с британским боксером Тайсоном Фьюри.

Видимо, после этого поединка, участие в котором Фьюри пока еще не подтвердил, украинский боксер и планирует заняться политикой. Впрочем, умеющий объективно оценивать силы соперников на ринге, на замечание журналиста, что теперь «Зеленский должен волноваться», Усик ответил, что не стоит раньше времени праздновать победу.

Зеленский спокоен, потому что у него есть сила

— заявил боксер.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Александра Усика
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12 комментариев
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:04
    +4
    Кондитер, клоун и боксер. Ёпрст, ну и набор.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:13
      +1
      Галантерейщик и кардинал..!Это-сила!(с)
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:24
        +2
        Ещё один придурковатый. У них же Кличко есть.))
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:29
          0
          Кличко пойдёт генеральным в ООН...
    2. guest
      guest Сегодня, 14:21
      0
      Ну так один боксёр уже пытался и сейчас куевом командует.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:07
    +2
    Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах
    . Ещё один с отшибленными мозгами и продажный душонкой...
  3. alystan
    alystan Сегодня, 14:10
    +1
    Самые щирые украинцы собрались в президенты баллотироваться.
    Ага, щас вам так и разрешит укрожидокагал это сделать.
    Их теперь оторвать от властной кормушки ох как нелегко будет.
  4. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:11
    +1
    Украинский боксер Александр Усик заявил о планах участвовать в президентских выборах

    Ещё один с отбитыми мозгами будет "склонять к земле", что за народ, у них кроме клоунов и боксеров никого нет, то ли?!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:14
    +2
    остановив военную и финансовую помощь киевскому режиму, что, в свою очередь, приведет к его быстрому краху.
    Свежо предание, а верится с трудом. По поводу кандидата в президенты Украины. Одного боксера уже Меркель после майдана пыталась пропихнуть, но на это Нуланд ответила нецензурно и в итоге Кличко оказался мэром Киева. А Усику по всей видимости и это не светит и дело здесь не в Зеленском..
    1. alystan
      alystan Сегодня, 14:30
      0
      Среди пятерых вами перечисленных персонажей есть только один не еврей?
      Усиком зовется.
  6. glk63
    glk63 Сегодня, 14:28
    0
    "Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента"... Куча микроинсультов (после профессионального занятия боксом) - гарантия успешного президентства на Украине) Да оно и к лучшему...)
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:30
    0
    Что тут скажешь - наверное, надо сразу пригласить на пост президента австралийского аборигена. Чтобы цирк работал без перерыва!