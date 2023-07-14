Будущий год обещает быть богатым на политические события, которые могут серьезно повлиять на многое, происходящее в современном мире. Одни выборы президента США, которые состоятся в начале ноября 2024 года, чего стоят. Ведь в случае победы республиканца Дональда Трампа, он грозится сильно поменять существующую внутреннюю и внешнюю политику, реализуемую администрацией Байдена.
В частности, в случае возвращения в Белый дом Трамп намеревается, по крайней мере, он так заявляет сейчас, прекратить военных конфликт на Украине «в течение суток». Сделать это проще всего, остановив военную и финансовую помощь киевскому режиму, что, в свою очередь, приведет к его быстрому краху.
Но и без победы Трампа власть на Украине, где президентские выборы должны пройти в последний день мая 2024-го, может смениться еще до осеннего голосования в США. Правда, пользуясь военным положением, введенным в стране после начала российской спецоперации, Зеленский может перенести выборы президента, украинская Конституция это позволяет.
Другой вопрос, как к такому решению отнесутся западные покровители Киева, которые все больше устают от непредсказуемых и провокационных выходок президента Украины, да еще с учетом отсутствия хороших новостей с фронта, где сороковой день подряд буксует контрнаступление ВСУ.
Между тем, на Украине уже обозначились первые желающие сменить Зеленского на посту главы государства. Известный украинский боксер, действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версии WBA Super, IBF и WBO Александр Усик заявил журналисту YouTube-канала Seconds Out, что намерен уйти в политику по завершении спортивной карьеры. На новом поприще мелочиться он не собирается и сразу замахнется на участие в президентской гонке.
Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента
— рассказал о своих планах Усик, которому в декабре предстоит бой за чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC с британским боксером Тайсоном Фьюри.
Видимо, после этого поединка, участие в котором Фьюри пока еще не подтвердил, украинский боксер и планирует заняться политикой. Впрочем, умеющий объективно оценивать силы соперников на ринге, на замечание журналиста, что теперь «Зеленский должен волноваться», Усик ответил, что не стоит раньше времени праздновать победу.
Зеленский спокоен, потому что у него есть сила
— заявил боксер.