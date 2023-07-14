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Посольство РФ в США назвало попыткой оправдания заявление об «аккуратном» применении ВСУ кассетных бомб

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Посольство РФ в США назвало попыткой оправдания заявление об «аккуратном» применении ВСУ кассетных бомб

Выдвигаемые представителями американской администрации тезисы об "аккуратном" использовании украинской армией кассетных снарядов, являются попытками оправдания провокационных действий США. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.


В документе подчеркивается, что всем, кто следит за развитием вооруженного конфликта на Украине, известно, что киевский режим использует поставляемые из США вооружения, чтобы поражать гражданские объекты в стремлении "уничтожить как можно больше русских".

Российское посольство не берется даже предполагать, каким будет количество жертв среди мирного населения, включая жителей Украины, после того как "киевские преступники" начнут активно применять в ходе боевых действий поставленные из США кассетные боеприпасы.

В заявлении подчеркивается, что ВСУ несомненно не собираются соблюдать разного рода "ограничения" при выборе целей для атак с использованием кассетных боеприпасов. Это также обусловлено отчаянным положением ВСУ из-за понесенных колоссальных потерь и отсутствием способности достичь успехов на поле боя.

Это заявление было сделано российскими дипломатами в ответ на заявления представителей американской администрации о неких "обещаниях" украинских властей использовать поставленные из США кассетные боеприпасы исключительно "аккуратно" и только в "подходящих для этого районах".

Использование кассетных боеприпасов запрещено соответствующей конвенцией, подписанной в Осло в 2008 году.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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5 комментариев
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  1. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 14:08
    +6
    Ура, заявление. Как же его не хватало.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:11
      +2
      Заявление лишним не будет, но только в комплекте с реальными действиями в ответ.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:10
    0
    Посольство РФ в США назвало попыткой оправдания заявление об «аккуратном» применении ВСУ кассетных бомб
    . О ветку надо заслать, конкретную и кратную вдвое, трое и т. д.
  3. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:12
    +3
    "Мы подаём сигналы что красные линии пересечены, но самые красные линии, возможно, ещё не пересечены"
    (с)зам постпреда РФ в ООН
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:20
    0
    Цитата: военком Котёнок
    Ура, заявление. Как же его не хватало.
    В дипломатических ведомствах всех стран это первая реакция на то или иное событие, т.е. исключительно протокольное действие. Поэтому удивляться, а тем более иронизировать над этим не стоит. Другое дело частенько замедленная реакция, а тем более ответные меры нашего МИДа на действия направленные во вред России. В этом случае и покритиковать не грех.