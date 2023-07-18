Монетаристы против рубля. Неравный бой

Бюджетные наркоманы во власти сделали еще одну мощную инъекцию: девальвировав рубль на десять процентов, они получили несколько дополнительных триллионов в бюджет. При этом председатель Банка России Э. Набиуллина заявила, что слухи о том, что это было сделано ради пополнения бюджета, являются «теорией заговора». Можно согласиться, что это не единственная причина: выгодоприобретателями также являются генералы сырьевого экспорта и уважаемые люди на рынке валютных спекуляций. Но такое очевидное и дерзкое отрицание действительности – серьезный симптом.
Под стать руководителю ее заместитель А. Заботкин сказал, что нам с вами не следует говорить или думать, «в ЦБ надо просто верить». Примерно как рыбки гуппи верят, что хозяин аквариума – бог. Слепая, некритичная вера – главный признак сектантов. В данном случае – секты свидетелей МВФ. Или это проявление либеральной толерантности: умным запрещают думать, поскольку это оскорбляет чувства тупых.
Любопытно, что случилось это сразу после того, как президент Путин поставил задачу удержать инфляцию в размере 3 %. Понятно, что теперь она будет в разы выше, ввиду большого объема импорта в РФ. Набиуллина и Ко не могли не услышать президента, но сделали ровно наоборот, видимо, им просто некого бояться.
Будем объективными, обвинять Набиуллину глупо, она видный член секты МВФ и верна своим настоящим боссам. Номинальная ответственность на том, кто ее назначил, хотя и тут могут быть подводные течения.
При этом финансовые власти не использовали Фонд национального благосостояния, в котором свыше 12 трлн рублей, и не эмитировали дополнительные средства без привязки к валютной выручке. С одной стороны, монетаристы говорят, что эмиссия приведет к инфляции, с другой – тут же организуют девальвацию, которая неизбежно разгонит инфляцию. Это еще один признак сектантства – раздвоение сознания. А священную кубышку ФНБ они стараются не трогать, ведь принципиальный смысл ее существования – изымать средства из народного хозяйства.
При нашем уровне монетизации экономики (около 50 %) можно было бы эмитировать дополнительно десятки триллионов рублей без угрозы инфляции. Вместо этого они в очередной раз предпочли поправить бюджет, пошарив в кошельках россиян. Конечно, можно было бы просто приостановить утечку капиталов за рубеж (свыше 250 млрд долларов в 2022 году), но это же «святая святых» либералов. Пополнение бюджета за счет девальвации – это как быстрые углеводы: они помогают решить задачу одномоментно, но наносят среднесрочный и долгосрочный вред экономике.
Дальше простая формула, известная даже монетаристам:
Инфляция → повышение учетной ставки → удорожание кредита → снижение инвестиций.
Дополнительно – значительная волатильность рубля приводит к невозможности системных рублевых инвестиций. Его надо обязательно привязывать к предсказуемой резервной валюте. Возможно, будущая денежная единица БРИКС и будет играть такую роль, но и рубль можно было бы сделать резервной валютой при наличии политической воли.
(Вот здесь оценка рубля, как резервной валюты).
Затянувшийся политсериал
Существует такой культурный феномен, как бразильские сериалы. Они состоят из примерно двухсот серий, и из серии в серию зрители переживают перипетии, придуманные умелыми сценаристами, и следят за тем, что скажет или сделает главный герой. Однако достаточно посмотреть несколько первых и последнюю серии, чтобы адекватно понять все сюжетные линии.
С 2000 года мы являемся зрителями сериaла, первая часть которого (2000–2008 гг.) называлась «Либералы нанимают Путина». Об этом откровенно сказал О. Дерипаска в 2006 году: Путин – наемный менеджер, выбранный бизнес-элитой. За тем последовала сцена в Пикалево: как Владимир Владимирович с Олегом Владимировичем поссорились.
С тех пор пошел слух, что будет и вторая часть теленовеллы: «Путин увольняет либералов». Действительно, вторая часть вышла в 2012 году и продолжается вот уже двенадцатый сезон. Мы переживаем, что скажет главный герой, и когда же он наконец уволит либералов. Признаем, сценаристы умело манипулируют зрителями. Поэтому главных героев лучше смотреть с выключенным звуком, вряд ли вы что-то пропустите.
В Библии сказано: «По делам их познаете их». Судить надо только по делам, слова они всегда найдут правильные. Сколько уже было сказано, а сделано наоборот или ничего.
Уважаемый и реально компетентный экономист М. Хазин из года в год повторял, что Путин вот-вот ударит по либералам. Логика эксперта понятна: по-другому не вытянем. А потом он сказал, что Путин экономику не понимает и боится. Вот это похоже на правду. Когда бенефициарам системы есть что терять, они боятся перемен, это естественно. Они не хотят жертвовать стабильностью и отказываются от системного развития, что в итоге приводят к проблемам, угрожающим национальной безопасности.
Что делать?
Все ли помнят, что 1992 году ВВП России был больше китайского? Но Китай выбрал немонетаристскую стратегию рационального хозяйствования и развития. И где теперь Россия, а где Китай?
Другой хороший пример – подсанкционный Иран, где национальная элита также сделала ставку на развитие. В итоге Иран опередил Россию в такой высокотехнологичной отрасти, как нанотехнологии (ну и помог ли России ваш Чубайс?), частично в ВПК и ряде других направлений экономики, включая востребованные газовые турбины и медицинское оборудование.
Эти два примера показывают, что необходимо России для развития:
– национальная элита: игнорирование кадровых решений обходится все дороже;
– система рационального хозяйствования и ускоренное развитие индустриального сектора, а не набор инструментов монетариста-любителя: если не поменять экономическую политику, девальвации и инфляция так и останутся возвратным тифом.
Инструментарий монетариста так же прост и предсказуем, как сюжетные ходы в бразильских сериалах, и там и там есть свои законы жанра. Если они работали раньше, какой смысл их менять либеральным финансистам, которых наш главный герой и так все время «продлевает»? Однако ситуация требует перемен, поэтому, не теряя надежды, смотрим сагу дальше, но все же лучше с приглушенным звуком.