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Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Командование ВМФ хочет добавить МРК скорости

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Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Командование ВМФ хочет добавить МРК скорости

Малые ракетные корабли должны иметь большую скорость, такую задачу перед корабелами поставил заказчик в лице Минобороны. Об этом рассказал глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.


Командование ВМФ хочет, чтобы малые ракетные корабли, входящие в состав российского флота, кроме хорошего ударного вооружения, противовоздушной обороны и т.д., имели бы еще и хорошую скорость, примерно в 30-35 узлов. По словам Мистахова, командование такую задачу поставило, корпорация будет выполнять, пути решения уже намечены.

ВМФ нужна скорость. Кроме того что корабль должен быть стреляющим, имеющим артиллерию, ПВО, ракетный комплекс, он еще должен иметь скорость. Это один из главных вопросов, которые задает нам заказчик: скорость должна быть от 30 до 35 узлов. Это задача решаемая

- приводит РИА Новости слова главы корпорации.

На сегодняшний день Зеленодольское КБ разработало МРК проекта 21631 "Буян-М", серия которых для ВМФ РФ достаивается и вряд ли будет продолжена в нынешнем виде, хотя модернизированный вариант планируется предложить Минобороны. Также судостроительная корпорация "Ак Барс" строит МРК проекта "Каракурт", разработанные ЦМКБ "Алмаз" из Санкт-Петербурга. Кроме того, на Зеленодольском ССЗ достраивается серия патрульных кораблей проекта 22160 разработки "Северного ПКБ".

Ранее глава СК "Ак Барс" заявил, что все малые ракетные корабли получат корабельную версию ЗРПК "Панцирь-МЕ", а также морские и воздушные беспилотники. Работы в этом направлении уже ведутся. У конструкторского бюро "Ак Барса" имеются возможности для перепроектирования малых ракетных кораблей под задачи флота, было бы только задание.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:26
    +2
    belay Как эти требования втиснуть в МРК??Впрочем,я не корабел и не представляю как это можно достигнуть
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 13:32
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Как эти требования втиснуть в МРК??

      а в чем проблема? авианосцы ходят 30 узлов, эсминцы ходят 30 узлов, по каким причинам МРК не могут 30 узлов? модернизировать силовую установку и 50 смогут. wink
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:36
        0
        50 узлов?А!Тогда необходимо привлечь рептилоидов с Рен Тв..Вот с этими то силовыми установками у нас и проблема...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:31
          0
          Таки да, некоторые переиграли в онлайн игры и не понимают, что законы природы в играх игнорируют специально, иначе никаких суперменов, хероев крушащих все и вся, из игроков не получилось бы!!!
          А так не интересно и игрушку никому не продашь.
          Школьные знания забыты, эт если они вообще там были.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:27
        0
        Цитата: SanichSan
        Цитата: dmi.pris1
        Как эти требования втиснуть в МРК??

        а в чем проблема? авианосцы ходят 30 узлов, эсминцы ходят 30 узлов, по каким причинам МРК не могут 30 узлов? модернизировать силовую установку и 50 смогут. wink

        Смогу то смогут, но не долго... хотя, после установки новой мощной силовой установки, новых гребных валов и прочего, прочего нового, места "свободного" там останется только для капитана и боцман, да и погрузиться кораблик по самые клюзы... кстати, как он на волну в ходить будет, не понятно, скорее нырять под неё будет laughing
        В общем, не обязательно быть кораблестроителем, достаточно знать физику, математику и... в общем, понятно laughing
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:35
      +2
      Крылья например подводные, такие корабли, только гражданские этот завод всегда и строил.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:54
        +2
        Нв,вариант.Только для того,что бы такой корабль поставить "на крыло" нужна мощная силовая установка.Все должно быть в курсе,что с судовыми двигателями у нас не айс.Я имею в виду дизель.Газовую турбину туда запихнуть?.Вообще,корабль в таком случае будет совсем не малый
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:35
      +1
      Как втиснуть, как втиснуть... да как обычно, увеличением всего и всякого! В первую очередь это отразится на стоимости изделия!
      Ещё, кое что придётся уменьшить, это тоже обязательно, если какие то рамки ограничения поставят, в первую очередь, опять, цены изделия.
      В общем то стандартный набор, во исполнении чьих то хотелок.
    4. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 13:51
      +3
      А вот я корабел. Скорость до 25 километров один расход топлива, считающийся экономичным, свыше 30 км расход увеличивается в два раза, 50-60 км в час (30-50 узлов) расход в три-четыре раза от экономичного хода.
      Здесь цепляется одно за другое, форма корпуса, двигатели, грузовая нагрузка, мореходность и т.д.
      Другой вопрос кто сможет спроектировать и сделать такой МРК, если мы покупали конструкцию шведских скоростных катеров? По сложности это курсовой проект студента 3-4 курса кораблестроительного института. И сколько времени это займёт? Пока падишах не умрёт или ослы вокруг него. soldier
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:19
        0
        Все правильно... перечень нововведения тянет на... новый проект и вряд ли удастся все хотелки впихнуть в уже существующее изделие, без извращений и потерь чего то не менее важного.
        Стандартная, ведь, ситуация... нужен новый проект, в котором будет учтено все, по необходимости и возможности.
        Это АКСИОМА и она верна везде и всегда, пытаются переть против неё, вселенская глупость.
  2. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 13:34
    +1
    Скорость, а также остойчивость, противолодочную защиту и обнаружение, ПВО, ударные возможности и БПЛА. На худой конец Ка-27. Мы плавно переходим к импортозамещенным корветам, которые нам презентовали на ВО несколько месяцев назад.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:36
    +3
    Да просто агитационная статейка. Партия сказала "надо", комсомол ответил "есть". А как этого добиться, надо научную умрую статью писать, глубокий анализ делать.
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:57
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      Да просто агитационная статейка. Партия сказала "надо", комсомол ответил "есть". А как этого добиться, надо научную умрую статью писать, глубокий анализ делать.

      А Вы будете эту "умрую" статью читать? Оно Вам надо? Да, корвет для того и корвет, чтобы мог и подводным лодкам жизнь испортить, и от самолетов отбиться, и с малыми надводными кораблями супостата потягаться. А иначе зачем они нам нужны? Если даже рыболовецкий сейнер догнать не в состоянии. Это я конечно утрирую, но скорость еще ни одному боевому кораблю не мешала.
  4. Комментарий был удален.
  5. Vladgar
    Vladgar Сегодня, 13:53
    +1
    В МРК ,,Каракурт,, заложена хорошая мощность для его водоизмещения. ,,Циклон,, шел 8 часов на скорости 32 узла. Советские ,,Оводы,, на этих же движках ходили по 34 узла.
  6. Ехим
    Ехим Сегодня, 13:56
    0
    На действующих МРК необходимо чипануть их движки(турбированные дизеля) по аналогии с автомобилями Stage1, Stage2, Stage3. Углы злые, промежуточные интеркулеры, производительные гибридные турбины. Разгон улучшится и максималка, снять ограничитель по максимальной скорости. Бак естественно побольше под топливо. Не благодарите!)
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:08
    +1
    А зачем МРК такая скорость? Какие боевые задачи они будут решать на такой скорости. Вертолету или самолету для прицеливания что 20, что 40 узлов - все равно. Подводной лодке то же, да и торпеду на такую цель жалко. Крылатой ракете тоже эта разница некритична. В артиллерийские дуэли этим корабликам вступать не чем. Зато расход топлива возрастает в разы, а сложность двигателей и движителей тоже увеличивается. Автономность и мореходность у этих корабликов относительная.
    Так ради чего "огород городить"?