Глава судостроительной корпорации «Ак Барс»: Командование ВМФ хочет добавить МРК скорости

Малые ракетные корабли должны иметь большую скорость, такую задачу перед корабелами поставил заказчик в лице Минобороны. Об этом рассказал глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Командование ВМФ хочет, чтобы малые ракетные корабли, входящие в состав российского флота, кроме хорошего ударного вооружения, противовоздушной обороны и т.д., имели бы еще и хорошую скорость, примерно в 30-35 узлов. По словам Мистахова, командование такую задачу поставило, корпорация будет выполнять, пути решения уже намечены.
ВМФ нужна скорость. Кроме того что корабль должен быть стреляющим, имеющим артиллерию, ПВО, ракетный комплекс, он еще должен иметь скорость. Это один из главных вопросов, которые задает нам заказчик: скорость должна быть от 30 до 35 узлов. Это задача решаемая
- приводит РИА Новости слова главы корпорации.
На сегодняшний день Зеленодольское КБ разработало МРК проекта 21631 "Буян-М", серия которых для ВМФ РФ достаивается и вряд ли будет продолжена в нынешнем виде, хотя модернизированный вариант планируется предложить Минобороны. Также судостроительная корпорация "Ак Барс" строит МРК проекта "Каракурт", разработанные ЦМКБ "Алмаз" из Санкт-Петербурга. Кроме того, на Зеленодольском ССЗ достраивается серия патрульных кораблей проекта 22160 разработки "Северного ПКБ".
Ранее глава СК "Ак Барс" заявил, что все малые ракетные корабли получат корабельную версию ЗРПК "Панцирь-МЕ", а также морские и воздушные беспилотники. Работы в этом направлении уже ведутся. У конструкторского бюро "Ак Барса" имеются возможности для перепроектирования малых ракетных кораблей под задачи флота, было бы только задание.