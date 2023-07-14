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Корабельный бульб: какую роль играет «нарост» в носовой части судна ниже ватерлинии

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Корабельный бульб: какую роль играет «нарост» в носовой части судна ниже ватерлинии

Судостроение – точная наука. Поэтому каждая деталь корпуса корабля имеет значение и выполняет возложенную на нее задачу.


В то же время в сети можно нередко встретить вопрос: для чего в носовой части судов ниже ватерлинии понадобилось делать некий «нарост»? Какую именно роль он играет в общей конструкции.

Данная деталь, которая присутствует в носовой части некоторых судов называется бульб или носовой бульб. Термин пришел к нам из французского языка, где он буквально переводится, как «луковица».

Впрочем, к овощам данная часть корпуса корабля никакого отношения не имеет. Бульб создан для повышения прочности элементов несущей конструкции, так как принимает на себя часть нагрузки, в случае с кораблями, снижая волновое сопротивление при движении.

Кроме того, вышеупомянутое снижение сопротивления имеет и экономический эффект, так как примерно на 12-15% уменьшает потребление топлива. Вдобавок повышается и скорость движения корабля.

В данном случае нужно добавить, что вышеупомянутые преимущества корабельного бульба дают наибольший эффект при использовании данной конструкции в судах с длиной корпуса по ватерлинии не менее 15 метров и при максимальной скорости хода.

Стоит отметить, что кораблестроение является лишь одним из ярких примеров применения данного инженерного решения. Бульб также используют при укреплении балок, колонн, опор мостов и т.д.

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1 комментарий
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  1. Arzt
    Arzt Сегодня, 14:30
    0
    Читал такое исследование, не знаю насколько верно.

    http://khramushin.narod.ru/Paper/DVO-03-01.html

    Предлагают такую оптимальную форму корпуса: