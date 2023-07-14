Американский телеканал: Появление у берегов Кубы учебного корабля «Перекоп» ВМФ России «встревожило» власти США

Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и причаливший к самому центру, к гаванскому порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении отношений России и Кубы

Прибытие учебного корабля ВМФ РФ "Перекоп" в столицу Кубы Гавану встревожило американские власти, никто не гарантирует, что вслед за учебным на остров Свободы не последуют и боевые корабли российского флота . Пресса США уже во всю обсуждает данную ситуацию, называя ее "серьезным посылом".На прибытие российского учебного корабля в Гавану обратили внимание в CNN, американский телеканал назвал появление "Перекопа" на Кубе "неожиданным шагом". Особенно американцев удивило, как это Россия смогла разместить свой корабль буквально под боком у США, всего лишь в каких-то 150 километрах от побережья Америки.- говорится в материале телеканала.С другой стороны, как подчеркнул корреспондент CNN Патрик Оппман, США сами виноваты в том, что российские корабли стали появляться у берегов Кубы после длительного отсутствия. Вашингтон наложил столько санкций на Кубу, что Гавана вынуждена обращаться к другим странам, чтобы выжить. Этой ситуацией вовсю пользуется Россия, которая не только поставляет на Кубу нефть, но и вкладывает средства в ее экономику, строит сеть магазинов и даже модернизирует пляжи.Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прибыл в порт Гаваны 11 июля, на его борту 200 курсантов и гуманитарная помощь. 12 и 13 июля корабль был открыт для свободного посещения всеми желающими, 14 июля он отправится дальше в рамках дальнего морского похода.