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Американский телеканал: Появление у берегов Кубы учебного корабля «Перекоп» ВМФ России «встревожило» власти США

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Американский телеканал: Появление у берегов Кубы учебного корабля «Перекоп» ВМФ России «встревожило» власти США

Прибытие учебного корабля ВМФ РФ "Перекоп" в столицу Кубы Гавану встревожило американские власти, никто не гарантирует, что вслед за учебным на остров Свободы не последуют и боевые корабли российского флота. Пресса США уже во всю обсуждает данную ситуацию, называя ее "серьезным посылом".


На прибытие российского учебного корабля в Гавану обратили внимание в CNN, американский телеканал назвал появление "Перекопа" на Кубе "неожиданным шагом". Особенно американцев удивило, как это Россия смогла разместить свой корабль буквально под боком у США, всего лишь в каких-то 150 километрах от побережья Америки.

Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и причаливший к самому центру, к гаванскому порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении отношений России и Кубы

- говорится в материале телеканала.

С другой стороны, как подчеркнул корреспондент CNN Патрик Оппман, США сами виноваты в том, что российские корабли стали появляться у берегов Кубы после длительного отсутствия. Вашингтон наложил столько санкций на Кубу, что Гавана вынуждена обращаться к другим странам, чтобы выжить. Этой ситуацией вовсю пользуется Россия, которая не только поставляет на Кубу нефть, но и вкладывает средства в ее экономику, строит сеть магазинов и даже модернизирует пляжи.

Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" прибыл в порт Гаваны 11 июля, на его борту 200 курсантов и гуманитарная помощь. 12 и 13 июля корабль был открыт для свободного посещения всеми желающими, 14 июля он отправится дальше в рамках дальнего морского похода.
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:05
    0
    Прибытие учебного корабля ВМФ РФ "Перекоп" в столицу Кубы Гавану встревожило американские власти, никто не гарантирует, что вслед за учебным на остров Свободы не последуют и боевые корабли российского флота. Пресса США уже во всю обсуждает данную ситуацию, называя ее "серьезным посылом".
    . Я понимаю, когда СССР поставил на Кубе свои ядреные аргументы, в ответ на то, что полосатики поставили такие же у наших границ, это действительно был СЕРЬЁЗНЫ ПОВОД!!!
    А теперь то что, их СМИ раздувает из мухи слона?!
    Вряд ли в Пентагоне кто то так же серьёзно озаботился, очень вряд ли!
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:05
    +2
    Как же хочется надеяться ,что,кроме курсантов, он доставил в Гавану достаточное количество гиперзвуковых "газонокосилок" и баллистических " снегоуборщиков "!!!!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    +2
    CNN, американский телеканал назвал появление "Перекопа" на Кубе "неожиданным шагом".
    "Неожиданным шагом" для Сша будет возобновление военного сотрудничества и создание на Кубе российской базы. Американцы, окружившие Россию своими базами, нагнетающие военную истерию считают, что наша страна обязана принимать это, как должное и не предпринимать ответных мер? Но предел есть всему и рано или поздно, но терпение заканчивается. Посмотрим, как будут развиваться события, но разговоры о возможном возвращении на Кубу от экспертов уже звучат.
  4. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:14
    0
    украинцы уже сцат кипятком на ю тубе. возбудились на учебный корабль.
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:23
    +1
    Прибытие учебного корабля ВМФ РФ "Перекоп" в столицу Кубы Гавану встревожило американские власти

    Смешно. Корабль, который фактически является плавающим учебным классом, с 1977 года в строю, который совершил десятки учебных заграничных походов, в том числе и на Кубу, так возбудил супостатов!. Что-то ранее не слышно было чтобы Штаты из-за него когда-либо дрожали. Видимо, совсем обмельчали "янки". Я в 1983 году проходил штурманскую практику на борту этого корабля. Приятно слышать, что он ещё служит нашему Флоту.
  6. БЧ-3
    БЧ-3 Сегодня, 14:25
    +1
    Название статьи то какое эпичное:). Помню в 2002 будучи курсантом, мы заходили на Смольном в п. Зеебрюге (Бельгия). Там у них был день ВМФ и туристы спокойно гуляли по верхней палубе, я помню как они ржали с салютной 45мм пушки на полубаке и говорили какой старый корабль. А тут да америкосы по любому сразу затрепетали в ужасе:).
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:25
    +1
    Рад за ребят курсантов, у кого так ярко начинается их корабельная судьба. Счастливых плаваний вам и в дальнейшей службе!
  8. БЧ-3
    БЧ-3 Сегодня, 14:26
    0
    Смольный с Перекопом одного проекта, только Перекоп в то время был не ходовым.