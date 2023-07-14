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Британский эксперт: Россия может устроить морскую блокаду украинских портов в случае разрыва зерновой сделки

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Британский эксперт: Россия может устроить морскую блокаду украинских портов в случае разрыва зерновой сделки

Российская армия способна обеспечить абсолютную морскую блокаду оставшихся у Украины портов в случае отказа от продления зерновой сделки. Об этом заявил британский эксперт Naval News Х.И.Саттон.


Как сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на британского эксперта, российская армия располагает целым комплексом возможностей для обеспечения блокады украинских морских портов.

По его словам,
Корабли Черноморского флота РФ могут совершать атаки на выходящие из порта Одессы торговые суда.

Кроме того, по мнению Саттона, возможна высадка на побережье Одессы подразделений спецназа ВС РФ.

Британский эксперт также указал на возможность минирования путей следования зерновозов, чтобы впоследствии обвинить в их подрывах украинскую сторону. Российская армия может атаковать следующие в подконтрольные Киеву порты зерновозы при помощи подводных лодок, опять же обвинив в атаках Украину. (Этот пункт вызывает некоторые сомнения в компетентности цитируемого западным изданием британского эксперта - известно, что у Украины нет ни одной подводной лодки, хотя подводные дроны имеются). Также, по мнению британца, возможны атаки на зерновозы с использованием военной авиации.

Саттон также прогнозирует, что украинская армия обладает возможностью в ответ атаковать российские корабли при помощи ракет "Гарпун" и "Нептун", а также с использованием авиации и беспилотников. Эксперт также отметил ключевую роль Турции, под контролем которой находится пролив Босфор.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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17 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:56
    +4
    Россия может устроить морскую блокаду украинских портов в случае разрыва зерновой сделки

    Может-может. Мы не сомневаемся! Вот только бы "наверху" приказ отдали!
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 15:15
      -1
      Цитата: Егоза
      Может-может. Мы не сомневаемся! Вот только бы "наверху" приказ отдали!

      Обязательно отдадут. Приказ о продлении "зерновой сделки".
  2. ian
    ian Сегодня, 14:57
    +4
    Не может, а обязана. В ущерб себе разрешать торговлю стране, с которой ведешь боевые действия это даже не глупость. Это или предательство, или идиотизм. Мы делаем красивое лицо. Для кого? Для "мировой общественности", которая почти откровенно ведет с нами войну? Или Таипыча, который клал на все договоренности как только они становятся ему невыгодны?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:03
      +2
      Цитата: ian
      В ущерб себе

      Так же мы в ущерб себе продолжаем соблюдать условия МВФ, ВТО и ВОЗ. И я думаю все знают, кому за это сказать спасибо.
  3. zsdk
    zsdk Сегодня, 15:00
    0
    Не надо ничего блокировать, разбомбить зерновые терминалы и все, но только хватит ли воли....
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:01
    +2
    может конечно, но тут главное хватит ли смелости и решительности, скорее всего будут опять красные линии, которые как обычно смоются
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:02
    0
    Россия многое что может, но вот в руководстве страны сидят люди не способные принимать жесткие решения и доводить их до конца.
  6. kamakama
    kamakama Сегодня, 15:02
    +5
    В принципе, достаточно привести в негодность зерновые терминалы и вопрос сам отпадет. Если нельзя грузить зерно, то какие корабли и какая сделка?
    1. zsdk
      zsdk Сегодня, 15:07
      +1
      Пусть лопатами грузят, ведь они считают, что их потомки черное море выкопали.
  7. pin_code
    pin_code Сегодня, 15:03
    0
    Этот эксперт... Наивный. При желании Россия может блокировать порты в любой точке планеты. При всей жёсткости конечно. Просто идиотам из западных СМИ не понятно, что тот же порт Одессы могли уже полностью угичтожить(а туточки..сначала нужно избавиться любыми средствами от всех предателей, что не возможно...)((
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:14
    -4
    Цитата: zsdk
    Пусть лопатами грузят, ведь они считают, что их потомки черное море выкопали.

    Цитирование пропагандистских вбросов не есть признак великого ума.
    1. marswell
      marswell Сегодня, 15:38
      +1
      Можно подумать критиканство признак его, ну как его того, УМА!
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:15
    +3
    Russland könnte im Falle eines Bruchs des Getreideabkommens eine Seeblockade ukrainischer Häfen veranlassen


    ...na das will ich aber auch stark hoffen, sonst reiben sich Erdogan
    und sein Busenfreund Selenskyj erst recht ihre korrupten Hände...!!
    Es musss endlich Schluss sein, mit den für Russland schädlichen
    Geschenken an dieses ganze Pack...!!
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:21
    +1
    В портах Украины стоят под погрузку 4 балкера.Ни кто не знает ,почему более недели из Стамбула в сторону Украины не одно судно курс не держит? lol
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:23
    +1
    Британский эксперт: Россия может устроить морскую блокаду украинских портов в случае разрыва зерновой сделки
    . Технически это не сложно, как будет сделано практически и будет сделано вообще... будем посмотреть.
  12. Nik2013
    Nik2013 Сегодня, 16:48
    +1
    Послать дроны в порт и все будет остановлено.
  13. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:58
    +1
    Может или не может, теперь не узнаем, пердоган сказал, что путин продлит сделку, а его слова (в отличии от речей "наших") имеют вес.