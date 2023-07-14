Британский эксперт: Россия может устроить морскую блокаду украинских портов в случае разрыва зерновой сделки

Российская армия способна обеспечить абсолютную морскую блокаду оставшихся у Украины портов в случае отказа от продления зерновой сделки. Об этом заявил британский эксперт Naval News Х.И.Саттон.
Как сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на британского эксперта, российская армия располагает целым комплексом возможностей для обеспечения блокады украинских морских портов.
По его словам,
Корабли Черноморского флота РФ могут совершать атаки на выходящие из порта Одессы торговые суда.
Кроме того, по мнению Саттона, возможна высадка на побережье Одессы подразделений спецназа ВС РФ.
Британский эксперт также указал на возможность минирования путей следования зерновозов, чтобы впоследствии обвинить в их подрывах украинскую сторону. Российская армия может атаковать следующие в подконтрольные Киеву порты зерновозы при помощи подводных лодок, опять же обвинив в атаках Украину. (Этот пункт вызывает некоторые сомнения в компетентности цитируемого западным изданием британского эксперта - известно, что у Украины нет ни одной подводной лодки, хотя подводные дроны имеются). Также, по мнению британца, возможны атаки на зерновозы с использованием военной авиации.
Саттон также прогнозирует, что украинская армия обладает возможностью в ответ атаковать российские корабли при помощи ракет "Гарпун" и "Нептун", а также с использованием авиации и беспилотников. Эксперт также отметил ключевую роль Турции, под контролем которой находится пролив Босфор.