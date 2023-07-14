Президент Украины провёл заседание ставки верховного главнокомандования с вопросом «о защите северной границы»

После очевидного фиаско на саммите в Вильнюсе, украинский президент изо всех сил пытается делать вид, что ничего не произошло.
Только вернувшись из Литвы, Владимир Зеленский сразу же приступил к привычным для него делам и решил провести очередную ставку верховного главнокомандования, о чем он написал у себя в соцсети.
Со слов президента Украины, основными темами была обстановка на фронтах, поставки нового вооружения, улучшение логистики, вопросы наращивания производства беспилотников, а также мощностей по ремонту техники.
Кроме того, обсуждение коснулось защиты АЭС на территории Украины, а также ситуации на северной границе страны. Как пишет Зеленский, на данный момент угроза со стороны Белоруссии – отсутствует, о чем ему доложил глава ГУР Буданов.
Стоит напомнить, что прямо сейчас ВСУ продолжают безуспешные попытки реализовать обещанное на протяжении многих месяцев контрнаступление. Противник несет огромные потери в живой силе и технике.
На фоне происходящего ряд экспертов уже заявили, что украинской армии не удастся добиться успеха и единственным вариантом для выхода из конфликта являются переговоры.
В то же время Запад продолжает накачивать ВСУ вооружением. О новых поставках уже заявили США, Германия, Франция, Норвегия и ряд других стран.
Это в очередной раз указывает на то, что США и их союзники намерены «воевать с Россией до последнего украинца». Собственно, этим и объясняется нежелание НАТО принимать нашу «западную соседку» в свои ряды.