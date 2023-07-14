Военное обозрение
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Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ поселка в Брянской области

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Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.


В результате обстрела поселка украинскими формированиями загорелись три жилых дома. В настоящее время сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий обстрела поселка.

К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени

- написал Александр Богомаз.


Напомним, что Трубчевский район находится на границе с Украиной. Прилегающие к украинской границе территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских формирований. В первую очередь, ВСУ обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей. Также украинские военные запускают беспилотные летательные аппараты с целью ударов по объектам инфраструктуры, пытаются организовывать диверсии на российской территории.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания т.н. «санитарной зоны» на украинских землях, прилегающих к границе с Российской Федерацией. Однако для этой задачи потребуется уничтожение размещенных вблизи границы украинских формирований, чтобы они не имели возможности осуществлять обстрелы населенных пунктов российских областей.
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3 комментария
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  1. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 15:14
    +2
    Интереса и сострадания к теме ноль! Это уже вошло в обыденность. Зато прокомментировали заявление Шольца, утырка от нацгвардии украины. Правильно. На этой теме методички "кремлеботов" не работают,это суровая реальность от "победной СВО".
  2. monetam
    monetam Сегодня, 15:19
    +2
    Тут бы можно возродить практику 1920-30-х годов, которая привлекала общественное внимание к тому или иному важному явлению: собрать бы документальные материала и фотографии, рассказы и показания , и опубликовывать , к примеру в "Черной книге", которую разослать всем, кто сочувствует России за рубежом, и использовать ее для формирования верного взгляда на практику войны киевского режима у тех, кто добросовестно заблуждается- потому что таких очень немало.
  3. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 15:50
    +3
    Была великолепная возможность накрыть всю раду вчера или позавчера,когда там была сходка нежитей,чего ждем?