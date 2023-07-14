Мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ поселка в Брянской области

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Поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области подвергся обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.В результате обстрела поселка украинскими формированиями загорелись три жилых дома. В настоящее время сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий обстрела поселка.- написал Александр Богомаз.Напомним, что Трубчевский район находится на границе с Украиной. Прилегающие к украинской границе территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских формирований. В первую очередь, ВСУ обстреливают населенные пункты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей. Также украинские военные запускают беспилотные летательные аппараты с целью ударов по объектам инфраструктуры, пытаются организовывать диверсии на российской территории.Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания т.н. «санитарной зоны» на украинских землях, прилегающих к границе с Российской Федерацией. Однако для этой задачи потребуется уничтожение размещенных вблизи границы украинских формирований, чтобы они не имели возможности осуществлять обстрелы населенных пунктов российских областей.