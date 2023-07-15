Число голодающих в мире превысило 735 миллионов человек - западные агропромышленные корпорации не держат своих обещаний

Прежде всего, мы должны, наконец, понять, что голод — это не судьба. Голод, в основном, является результатом дискриминации и изоляции. Необходимо укреплять местных фермеров, пастухов и мелких рыбаков. Они производят около двух третей всех продуктов питания на Глобальном Юге. Вместо этого политики полагались «в одностороннем порядке на многолетние обещания западных агропродовольственных корпораций о том, что их модель промышленного производства положит конец голоду. Однако, с тех пор голодающих становилось всё больше и больше.

Как сообщает Welthungerhilfe, число хронически недоедающих людей в мире остается на «очень высоком уровне». Аналитики опасаются ухудшения ситуации, особенно для женщин и детей.Неправительственная организация Германии, занимающаяся этим вопросом, представила свой годовой отчет за 2022 год. Также продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) представила свой всемирный продовольственный отчет (SOFI). По его данным, число голодающих на сегодняшний день во всем мире остается «слишком большим».В прошлом году хронически недоедали более 735 миллионов человек. Это на 122 миллиона больше, чем насчитывалось до первой волны коронавируса в 2019 году. Основные причины продолжающихся продовольственных проблем некоторых стран эксперты называют всё те же, что и раньше: кризис, вооружённые конфликты и изменения климата. Самой драматичной ситуация остаётся на Африканском континенте. После четырех лет засухи около 36 миллионов жителей Африки зависят от гуманитарной помощи для выживания.Однако, Марлен Тиме, являющаяся президентом организации Deutsche Welthungerhilfe в своих комментариях к отчёту проявляла и оптимизм. По её словам, хотя голод является одной из самых больших проблем в мире, при этом он является решаемой проблемой. В 2015 году ООН решила, что человечеству удастся решить проблему голодающего населения Земли к 2030 году. И, хотя, в данный момент, спустя 8 лет после такого прогноза ситуация не улучшилась, Марлен Тиме продолжает оптимистично верить в нулевой порог голодающих в 2030 году. На каком основании делаются выводы о том, что с голодом повсеместно удастся справиться при учёте роста числа жителей планеты, неясно.Филипп Мимкес, управляющий директор правозащитной организации FIAN Germany считает, что все эти прогнозы Тиме звучат очень неубедительно:— заявил он в четверг в телефонном разговоре с Welthungerhilfe.Хочется отметить, что, не смотря на всю свою уверенность, Тиме также говорит и о том, что помимо хронически недоедающих, есть еще 900 миллионов человек, которые периодически недоедают. И эта тенденция пока только нарастает.