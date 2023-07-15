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Число голодающих в мире превысило 735 миллионов человек - западные агропромышленные корпорации не держат своих обещаний

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Число голодающих в мире превысило 735 миллионов человек - западные агропромышленные корпорации не держат своих обещаний

Как сообщает Welthungerhilfe, число хронически недоедающих людей в мире остается на «очень высоком уровне». Аналитики опасаются ухудшения ситуации, особенно для женщин и детей.


Неправительственная организация Германии, занимающаяся этим вопросом, представила свой годовой отчет за 2022 год. Также продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) представила свой всемирный продовольственный отчет (SOFI). По его данным, число голодающих на сегодняшний день во всем мире остается «слишком большим».

В прошлом году хронически недоедали более 735 миллионов человек. Это на 122 миллиона больше, чем насчитывалось до первой волны коронавируса в 2019 году. Основные причины продолжающихся продовольственных проблем некоторых стран эксперты называют всё те же, что и раньше: кризис, вооружённые конфликты и изменения климата. Самой драматичной ситуация остаётся на Африканском континенте. После четырех лет засухи около 36 миллионов жителей Африки зависят от гуманитарной помощи для выживания.

Однако, Марлен Тиме, являющаяся президентом организации Deutsche Welthungerhilfe в своих комментариях к отчёту проявляла и оптимизм. По её словам, хотя голод является одной из самых больших проблем в мире, при этом он является решаемой проблемой. В 2015 году ООН решила, что человечеству удастся решить проблему голодающего населения Земли к 2030 году. И, хотя, в данный момент, спустя 8 лет после такого прогноза ситуация не улучшилась, Марлен Тиме продолжает оптимистично верить в нулевой порог голодающих в 2030 году. На каком основании делаются выводы о том, что с голодом повсеместно удастся справиться при учёте роста числа жителей планеты, неясно.

Филипп Мимкес, управляющий директор правозащитной организации FIAN Germany считает, что все эти прогнозы Тиме звучат очень неубедительно:

Прежде всего, мы должны, наконец, понять, что голод — это не судьба. Голод, в основном, является результатом дискриминации и изоляции. Необходимо укреплять местных фермеров, пастухов и мелких рыбаков. Они производят около двух третей всех продуктов питания на Глобальном Юге. Вместо этого политики полагались «в одностороннем порядке на многолетние обещания западных агропродовольственных корпораций о том, что их модель промышленного производства положит конец голоду. Однако, с тех пор голодающих становилось всё больше и больше.

— заявил он в четверг в телефонном разговоре с Welthungerhilfe.

Хочется отметить, что, не смотря на всю свою уверенность, Тиме также говорит и о том, что помимо хронически недоедающих, есть еще 900 миллионов человек, которые периодически недоедают. И эта тенденция пока только нарастает.
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14 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 07:35
    +8
    Проблема голода это политическая проблема, а не экономическая. Бесконечные войны, перевороты, циклы национализаций/приватизаций, бесконтрольный рост насселения и тд. Не решаются и не могут быть решены агро-корпорациями или мелкими фермерами
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:39
      +6
      Вернее, это даже не проблема, а намеренно созданная ситуация.
      Чем больше в мире голодающих - тем больше у стран НАТО дешёвой рабочей силы из эмигрантов.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 07:45
        +1
        Цитата: Shurik70
        Вернее, это даже не проблема, а намеренно созданная ситуация.
        Чем больше в мире голодающих - тем больше у стран НАТО дешёвой рабочей силы из эмигрантов.

        У них и так этих эммигрантов радикально больше чем они могут сожрать. От чего все усилия направлены на снижение потока, а не его увеличение.
    2. lwxx
      lwxx Сегодня, 07:39
      +2
      "Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", - заявила Вице-президент США Камала Харрис. Оговорочка по Фрейду. Задача запада уменьшить население - на Украине одни методы, в Африке другие.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 07:46
        0
        Цитата: lwxx
        "Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", - заявила Вице-президент США Камала Харрис. Оговорочка по Фрейду. Задача запада уменьшить население - на Украине одни методы, в Африке другие.

        Так на Западе насселение давно уменьшается, только эмигранты поддерживают штаны. Китай кстати тоже стал уменьшаться.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:35
    +5
    голод — это не судьба. Голод, в основном, является результатом дискриминации и изоляции.
    Сразу хочется спросить, а кто же главный в этой дискриминации и изоляции? Почему всего 3% вывезенного из Украины зерна попало в Африку при том, что та же Европа крича о голодающих и нуждающихся забивала этим зерном свои закрома? Одно дело говорить с высоких трибун и даже пускать слезу о голодающих, а другое свои интересы и стремление к наживе.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 07:40
      +2
      Цитата: rotmistr60
      3% вывезенного из Украины зерна попало в Африку при том, что та же Европа крича о голодающих и нуждающихся забивала этим зерном свои закрома?

      И кормила им свиней
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:42
      -1
      Цитата: rotmistr60
      голод — это не судьба. Голод, в основном, является результатом дискриминации и изоляции.
      Сразу хочется спросить, а кто же главный в этой дискриминации и изоляции? Почему всего 3% вывезенного из Украины зерна попало в Африку при том, что та же Европа крича о голодающих и нуждающихся забивала этим зерном свои закрома? Одно дело говорить с высоких трибун и даже пускать слезу о голодающих, а другое свои интересы и стремление к наживе.

      Мировые рынки не так работают. Ты просто выбрасываешь зерно на мировой рынок и оно становится дешевле. Конкретная логистика абсолютно неважна. Одно правило остаётся без изменений, всегда кушают богатые, потом те кто победнее и так до самых бедных. Чем больше зерна тем больше накормленых. Если зерно из Украины идёт в ЕС, значит в ЕС не идёт зерно из других мест.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:01
        0
        Цитата: BlackMokona
        Если зерно из Украины идёт в ЕС, значит в ЕС не идёт зерно из других мест.

        А чье зерно до этого момента шло в Европу? Кто мог составить конкуренцию Украине, не в качестве зерна, а в логистике? Да только Россия. Россию вычеркнули "из списка", вот и потребовалось зерно с Украины во все возрастающих масштабах.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:54
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Почему всего 3% вывезенного из Украины зерна попало в Африку при том, что та же Европа крича о голодающих и нуждающихся забивала этим зерном свои закрома?

      А что это они так резко о голодающих в Африке вспомнили? Зерновая сделка срывается? Слезу из России решили выбить и сделку продлить, ну под "честное слово, что вот в этот раз..."
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:43
    +4
    При этом работающие не обязаны кормить безработных. Которые не работают, живут на подачки и плодятся как кролики.
    Или я не прав?

    Обязан ли я кормить многодетного, неработающего соседа?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:47
      +2
      Цитата: Светлан
      При этом работающие не обязаны кормить безработных. Которые не работают, живут на подачки и плодятся как кролики.
      Или я не прав?

      Конечно не обязаны, но работающие не хотят видеть как эти толпы безработных штурмуют их уютные страны
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 07:59
        0
        Не хотят видеть и что?
        В чём сакральный смысл этой фразы?
        ...
        Запад не хочет их видеть поэтому обязан кормить?
        Кормит ли Россия Таджиков, Киргизов, чтобы их не видеть? Глупости.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 08:01
          0
          Цитата: Светлан
          Не хотят видеть и что?
          В чём сакральный смысл этой фразы?

          В том что нужно кормить и решать их проблемы, если не хочешь расстреливают с бреющего полёта огромные толпы которые ломяться. Потому как на депортации намного больше денег истратишь.