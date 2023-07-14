Представитель Нацгвардии Украины: Подразделения НГУ готовятся к наступлению на Авдеевском направлении

Сейчас на этом направлении атакует РФ, однако ВСУ удерживают позиции и готовят плацдарм для продолжения и расширения собственных наступательных действий

За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась на более чем 1700 метров на юг и юго-восток

Национальная гвардия Украины удерживает позиции на Авдеевском направлении, но в обороне подразделения НГУ долго находится не будут и скоро перейдут в наступление. Об этом заявил замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович.Полковник Нацгвардии, выступая в Military Media Center заявил, что подразделения НГУ держат оборону на многих направлениях, отражая наступление российских войск, но в скором времени перейдут в атаку в рамках продолжающегося контрнаступления. По его словам, сейчас силы Нацгвардии готовят плацдарм на авдеевском направлении для ответного удара и расширения наступления. О том, что российские войска прорвали оборону ВСУ на данном участке, заставив украинскую армию отступить, Уршалович даже и не вспомнил, лишь заявив, что "они наступают".- заявил полковник.Как подчеркнул представитель НГУ, наибольших "успехов" подразделения Нацгвардии добились на Мелитопольском направлении, так в Киеве называют Южно-Донецкое, где штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг", входящей в так называемую "гвардию наступления", якобы продвинулись сразу более чем на 1,5 км, прорвав оборону российской армии. По словам полковника, все попытки российских войск остановить контрнаступление завершились безрезультатно.- заявил Уршалович добавив, что инициатива в боях на стороне ВСУ и Нацгвардии Украины, оборона российской армии скоро будет окончательно прорвана.