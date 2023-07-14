Представитель Нацгвардии Украины: Подразделения НГУ готовятся к наступлению на Авдеевском направлении

Национальная гвардия Украины удерживает позиции на Авдеевском направлении, но в обороне подразделения НГУ долго находится не будут и скоро перейдут в наступление. Об этом заявил замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович.
Полковник Нацгвардии, выступая в Military Media Center заявил, что подразделения НГУ держат оборону на многих направлениях, отражая наступление российских войск, но в скором времени перейдут в атаку в рамках продолжающегося контрнаступления. По его словам, сейчас силы Нацгвардии готовят плацдарм на авдеевском направлении для ответного удара и расширения наступления. О том, что российские войска прорвали оборону ВСУ на данном участке, заставив украинскую армию отступить, Уршалович даже и не вспомнил, лишь заявив, что "они наступают".
Сейчас на этом направлении атакует РФ, однако ВСУ удерживают позиции и готовят плацдарм для продолжения и расширения собственных наступательных действий
- заявил полковник.
Как подчеркнул представитель НГУ, наибольших "успехов" подразделения Нацгвардии добились на Мелитопольском направлении, так в Киеве называют Южно-Донецкое, где штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг", входящей в так называемую "гвардию наступления", якобы продвинулись сразу более чем на 1,5 км, прорвав оборону российской армии. По словам полковника, все попытки российских войск остановить контрнаступление завершились безрезультатно.
За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась на более чем 1700 метров на юг и юго-восток
- заявил Уршалович добавив, что инициатива в боях на стороне ВСУ и Нацгвардии Украины, оборона российской армии скоро будет окончательно прорвана.