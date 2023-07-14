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Представитель Нацгвардии Украины: Подразделения НГУ готовятся к наступлению на Авдеевском направлении

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Представитель Нацгвардии Украины: Подразделения НГУ готовятся к наступлению на Авдеевском направлении

Национальная гвардия Украины удерживает позиции на Авдеевском направлении, но в обороне подразделения НГУ долго находится не будут и скоро перейдут в наступление. Об этом заявил замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ Николай Уршалович.


Полковник Нацгвардии, выступая в Military Media Center заявил, что подразделения НГУ держат оборону на многих направлениях, отражая наступление российских войск, но в скором времени перейдут в атаку в рамках продолжающегося контрнаступления. По его словам, сейчас силы Нацгвардии готовят плацдарм на авдеевском направлении для ответного удара и расширения наступления. О том, что российские войска прорвали оборону ВСУ на данном участке, заставив украинскую армию отступить, Уршалович даже и не вспомнил, лишь заявив, что "они наступают".

Сейчас на этом направлении атакует РФ, однако ВСУ удерживают позиции и готовят плацдарм для продолжения и расширения собственных наступательных действий

- заявил полковник.

Как подчеркнул представитель НГУ, наибольших "успехов" подразделения Нацгвардии добились на Мелитопольском направлении, так в Киеве называют Южно-Донецкое, где штурмовые отряды 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг", входящей в так называемую "гвардию наступления", якобы продвинулись сразу более чем на 1,5 км, прорвав оборону российской армии. По словам полковника, все попытки российских войск остановить контрнаступление завершились безрезультатно.

За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась на более чем 1700 метров на юг и юго-восток

- заявил Уршалович добавив, что инициатива в боях на стороне ВСУ и Нацгвардии Украины, оборона российской армии скоро будет окончательно прорвана.
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9 комментариев
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  1. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:05
    +6
    какая-то параллельная реальность.............
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:15
      +1
      Цитата: Nastia Makarova
      какая-то параллельная реальность..

      Виртуально побеждаем, а реально стоим.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:28
        +2
        Эта ,, паралельная реальность,, у них- с момента получения самостийности. Не удивляйтесь.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 15:18
      -3
      Цитата: Nastia Makarova
      какая-то параллельная реальность.............

      Скажите Настя,а чего вы обошли вниманием предыдущую новость,про гибель женщины на территории РФ в Брянской области? Или это не параллельная реальность? Прокомментируйте.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:29
        +3
        А при чём тут женщина? Кроме неё разве сегодня никто не погиб? Про женщину в той статье надо комментировать. А в этой лучше прокомментировать
        . замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ

        Что это?
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 15:38
          -2
          Цитата: igorbrsv
          А при чём тут женщина? Кроме неё разве сегодня никто не погиб? Про женщину в той статье надо комментировать. А в этой лучше прокомментировать
          . замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ

          Что это?

          Так в этом и дело,что в той статье комментариев НОЛЬ на тот момент! А здесь можно плюсиков набрать.
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 15:31
    -3
    Реальность как реальность, это война и через 5 лет только историки будут вспоминать сколько народу положили, а все остальные будут знать только кто победил и кто проиграл, тем временем позиции наши потихоньку отползают к морю, а там ребята видимо очень много поставили на этот наступ и давать заднюю не планируют . Вся надежда на то что надорвутся.
  3. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 15:42
    -1
    Ну вот какая-то украинская свинья сказала заведомо вздор.

    Зачем тянуть это на топвар, админ?

    Кризис жанра или вообще пользователей не уважаете?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:21
    0
    Уршалович добавив, что инициатива в боях на стороне ВСУ и Нацгвардии Украины, оборона российской армии скоро будет окончательно прорвана.
    . Блаженный, если не верует, все равно будет говорить именно так.