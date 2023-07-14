Военное обозрение
Войти Регистрация

Канцлер ФРГ прокомментировал поставку кассетных боеприпасов ВСУ: «США не удивили нас, мы знали об этом»

4
Канцлер ФРГ прокомментировал поставку кассетных боеприпасов ВСУ: «США не удивили нас, мы знали об этом»

Власти Германии не удивлены предстоящей поставкой США кассетных боеприпасов для армии Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на пресс-конференции.


Как отметил Шольц, США вынуждены передать Украине боеприпасы данного типа по причине дефицита обычных снарядов. О решении Вашингтона передать кассетные боеприпасы в Берлине знали заранее, подчеркнул глава немецкого правительства.

Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США

- заявил Олаф Шольц.

Что интересно, канцлер не стал распространяться о том, пыталась ли Германия убедить США не поставлять кассетные боеприпасы на Украину. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что Берлин выступает против поставки таких снарядов украинским формированиям, так как в свое время подписал конвенцию против распространения кассетных боеприпасов.

Шольц лишь отметил, что Германия не собирается отступать от своей приверженности обязательствам по нераспространению кассетных боеприпасов, но решение суверенного государства, то бишь США, она комментировать не собирается. Кроме того, канцлер Германии обратил внимание журналистов на то, что США, как и Украина, и Россия, не подписали конвенцию против кассетных боеприпасов, соответственно и соблюдать ее они не обязаны.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:11
    0
    США вынуждены передать Украине боеприпасы
    Не уж то Зе вынудил?! США творят, что хотят. А подписавшие всевозможные конвенции европейцы стыдливо отворачиваются, но всё равно поддакивают...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:34
      0
      мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США
      Хозяин даже своих слуг оповестил !
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:17
    +1
    @Redaltion:

    Das ist nun schon länger der Deutsche Bundeskanzler und
    nicht mehr die unsägliche Bundeskanzler(in) Merkel...!!

    Nicht, dass diese korrupte und verachtenswerte "Flasche" besser wäre...!!
  3. 9PA
    9PA Сегодня, 15:49
    0
    Есть знатоки вопроса какими объёмами и номенклатурой кассетных боеприпасов обладает РФ. Судя по всему если приделать модуль управления к кассетной бомбе можно много скинуть. А каким поражением обладает кассетн. боеприпас к Искандеру можно и высокопоставленных накрыть