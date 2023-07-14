Канцлер ФРГ прокомментировал поставку кассетных боеприпасов ВСУ: «США не удивили нас, мы знали об этом»

Разумеется, США не удивили нас: мы знали об этом решении не из СМИ, а напрямую из США

Власти Германии не удивлены предстоящей поставкой США кассетных боеприпасов для армии Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на пресс-конференции.Как отметил Шольц, США вынуждены передать Украине боеприпасы данного типа по причине дефицита обычных снарядов. О решении Вашингтона передать кассетные боеприпасы в Берлине знали заранее, подчеркнул глава немецкого правительства.- заявил Олаф Шольц.Что интересно, канцлер не стал распространяться о том, пыталась ли Германия убедить США не поставлять кассетные боеприпасы на Украину. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что Берлин выступает против поставки таких снарядов украинским формированиям, так как в свое время подписал конвенцию против распространения кассетных боеприпасов.Шольц лишь отметил, что Германия не собирается отступать от своей приверженности обязательствам по нераспространению кассетных боеприпасов, но решение суверенного государства, то бишь США, она комментировать не собирается. Кроме того, канцлер Германии обратил внимание журналистов на то, что США, как и Украина, и Россия, не подписали конвенцию против кассетных боеприпасов, соответственно и соблюдать ее они не обязаны.