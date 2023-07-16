Днепровская флотилия – 2023 для СВО

«Мы воюем на телегах против танков.»

Из доклада Ком ЧФ в Ставку осенью 1943 г.

(про бои катеров в Керченском проливе) Из доклада Ком ЧФ в Ставку осенью 1943 г.(про бои катеров в Керченском проливе)

Катера для Днепра



Мичман неоднократно писал о критической ситуации с обеспеченностью наших подразделений плавсредствами в Херсонской области:

- Публично — осенью прошлого года (1), (2).

- Непублично — прошлой весной.» «Днепровская флотилия -2023: Херсонщине нужны катера. Вчера!Мичман неоднократно писал о критической ситуации с обеспеченностью наших подразделений плавсредствами в Херсонской области:- Публично — осенью прошлого года (1), (2).- Непублично — прошлой весной.»

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПЛАВСРЕДСТВАМИ

1. Власти Херсонской области этой весной начали реквизировать частные плавсредства для нужд силовиков. Хорошая иллюстрация эффективности обеспечения подразделений катерами, лодками и т. п.



2. Ещё весной прошлого года целый ряд отечественных производителей спецкатеров и лодок пытались выйти на различные службы с предложением поставить свою продукцию для обеспечения безопасности акваторий Херсонской области: как Чёрного моря, так и Днепра. Некоторые заводы были готовы предоставить первые катера бесплатно. Безрезультатно.



3. Сейчас вопрос обеспеченности подразделений плавсредствами — не просто «острый». Он критический: эта работа, похоже, провалена.

II. СИТУАЦИЯ НА МЕСТАХ

1. Лодки, реквизированные у гражданских, для выполнения спецзадач внезапно не подходят.



2. Потребность в «малом флоте» только у подразделений, обеспечивающих безопасность левого берега Днепра, – порядка 100 единиц.



3. Основная нужда – в катерах длиной 6-8 м. Такой катер должен быть быстроходным, глиссирующим, защищённым и иметь возможность оснащения вооружением по модульному принципу. Стоить такой катер может от 50 до 100 млн рублей.

4. Отдельный вопрос – безэкипажные катера (БЭК). Они нужны для наблюдения и мониторинга обстановки, для запуска БПЛА, ретрансляции связи, РЭБ и множества других задач. БЭК могут быть подводными, надводными и двухсредными (полупогружными). БЭК смогут сохранить жизни бойцов. Речь идёт также о катерах-камикадзе.

«Наличие плавсредств позволит контролировать акваторию, препятствовать высадкам врага, а также делать наше десантирование безопаснее (огневое прикрытие никто не отменял). Вроде всё очевидно, да?..»

III. ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. Представим боевую задачу: нашим нужно десантироваться, выполнить задачу и уйти.



2. Для этого нужно, скажем, 6-8 скоростных спецкатеров (число масштабируется исходя из задачи), а также несколько надувных лодок, БЭК и БПЛА (интегрированные в сетецентрическую систему).



3. По науке, десант на 2-4 катерах выходит в 2-4 точках, имеющих друг с другом огневую связь. Ещё 2-4 катера с группой огневой поддержки обеспечивают высадку. Катера с ККП, РШО, РПГ и т. п. маневрируют и ведут огонь по позициям врага, обеспечивая высадку.



4. Рядом действуют БЭКи, а сверху висят наши пташки, отслеживая район десантирования и сопровождая групппу.



...Выглядит красиво, прямо как в презентациях и мультиках с форума «Армия».

IV. ГДЕ СНАРЯДЫ КАТЕРА?

1. По факту наши бойцы используют древние катера советской постройки или неподготовленные рыбацкие лодчонки со старыми моторами и дырявыми бортами.



2. Хорошо, если командование обеспечит надувными лодками. Иногда их покупают на свои или помогают волонтёры.



3. На что рассчитывает командование, посылая людей на задачи на гражданских лодках? Видео эвакуации с правого берега или из затопленных районов помните?..



4. Сейчас российские силовики активно обновляют «малый флот»: заказываются сотни плавсредств за миллиарды рублей. Подразделения, прямо сейчас отбивающие попытки вражеских десантов на Херсонщине, с интересом следят за этими процессами.



5. Может, прежде всего следует подумать о тех, кто на фронте?

Опасный противник, который научился

«...нашим Военно-морским силам США передали 5 скоростных катеров Willard Sea Force 730 и Sea Force 11M, 7-метровых и 11-метровых соответственно. Круто, правда? А что имеем на практике? Так это то, что они до сих пор стоят на пирсе в Одессе в ожидании того, что приедет какой-то большой и важный дядя, чтобы их торжественно передать!!!»

Днепровская флотилия

«Флот неприятельский многочислен и силен людьми. Как они пришли, то стоящая на бранд-вахте наша дупель-шлюпка от Кинбурна лишь отвалилась, то за ней более тридцати разных судов кинулись. Командир оной капитан-лейтенант Сакен, не могши более уходить, полетел с судном на воздух. Столь мужественная решительность заслуживает воздаяние его оставшим.»

СВО: оборона Херсона и плацдарма на правобережье

«С генералом Мизинцевым я не была знакома до минувшей субботы. 17 сентября у него был юбилей, и мы с семьёй поехали его поздравлять…»

«Здравствуйте! Пишу Вам, так как Вы писали, что контакт с Мизинцевым есть. Вопрос крайне важен – как для него лично (логистика это его), так и для СВО – херсонский плацдарм на правом берегу Днепра ни в коем случае нельзя терять – это ключ к перелому и победе (удар в заднепровье оттуда даёт возможность обрушить у укров всё), однако для нас, с учётом разбитых «Хаймарсами» мостов, крайне остро встаёт проблема логистики. Решение в массовой переброске автотранспортом туда скоростных, с хорошими тяговыми характеристиками речных катеров типа КС-110 (и подобных), способных буксировать понтоны и подходить к берегу в различных (случайных) местах (что обеспечивает хорошую защиту от «Хаймарсов»). Катеров таких масса, сейчас у нас их ставят на зимнее хранение.



Суть в том, что это подвижные объекты (т. е. Хаймарсы по ним эффективно применяться не могут), способные подходить к берегу в различных местах и тягать понтоны (у понтонных парков буксирные катера имеют энергоустановки на базе указанных гражданских катеров).



Те понтонные переправы, которые есть там, противник может разбить в любое время (они стационарны).



Нужны именно подвижные и массовые средства переправы.



Знаю, что толковые офицеры ВМФ там вопросы эти ставили ещё в мае, но наверху их не слышали. Бью в набат об этом по всем каналам (не один я, в т. ч. люди с плацдарма) – в «ответ» «глухая стена».



В течение получаса закину то, что отправлял в приёмную Президента (1 лист кратко), просьба при возможности перебросить это на Мизинцева.»

«Мне кажется это как минимум некорректно. Я не общаюсь с незнакомыми абонентами.»

«Некорректно» то, как у нас «на зубах» пытаются удержать плацдарм.

«Некорректна» сдача Херсона, к которой всё катится.

«Сколько речных катеров для переброски Вы готовы предоставить?»

«Я не предоставляю – я предлагаю – ВСЁ, что есть свободное и подходящее – туда: или выкупая у владельцев, или мобилизуя, или передача МО через Постановление Правительства – там многие десятки таких катеров в различных госструктурах (их реестр можно уточнить через завод).»

«Нужно запрашивать завод по реестру построенных, а после по каждому катеру разбираться индивидуально. Если исправен – немедленно туда.



Те же укры провели мобилизацию речных плавсредств на Днепре, и сегодня имеют там серьёзный логистический инструмент на случай поражения нами их мостов через Днепр.



А по количеству этих катеров (они не маленькие – около 20 метров длиной и с парой мощных дизелей ЯМЗ с хорошими водомётами) единственно правильная постановка вопроса – переброска туда ВСЕХ каких только возможно (включая находящихся на дальневосточных реках и восточной Сибири) – ибо это не только надёжно обеспечивает нам логистику правого берега Днепра, но и при надлежащем обеспечении (в т. ч. маскирующие аэрозольные завесы) даёт возможность проведения и обеспечения не только тактических, но и оперативных десантов (например на Кривой Рог), обходя укровскую оборону.»

«По-хорошему туда (и на ЧФ) нужны современные аналоги немецких быстроходных десантных барж времён войны (много крови стоившие нам и на ЧФ, и на Балтике), но ВМФ это нафиг не надо. Кроме героической Морской пехоты флот максимально дистанцируется от СВО – ни о каких кораблях «для войны» с его командованием речи быть не может – они, имея сейчас там только два корабля с относительно годной ПВО, умудрились перед самой СВО списать «Шую» с новейшим «Панцирем» и уже почти год тянут резину с приёмом нового «каракурта» с ним...»

«Так что реально рассчитывать можно только на то, что есть «здесь и сейчас» у гражданских госструктур, и что можно привезти туда по суше.



И это, слава Богу, есть, но нужны оргшаги от Минобороны. Иначе катастрофа на правом берегу неизбежна.»

О низких боевых качествах основного малого плавсредства ВМФ — БЛ-680

«Второе, и главное. Размерность лодки БЛ-680 изначально была крайне неоптимальной для специальных задач ВМФ. Флоту требовался более крупный, скоростной и мореходный катер (обеспечивающий, однако, размещение на кораблях ВМФ, с учётом их крайней стеснённости в плане размещения катеров и плавсредств).»

RIB RHIB

Специализированные речные катера

Надувные лодки и лёгкие плавсредства

Нужны ли на Днепре бронекатера?

О вооружении катеров

«Мы воюем на телегах против танков…»

Пассивные средства РЭБ для катеров

О маскировке

Полный завал с инженерной разведкой и противоминным обеспечением

«Инженерный разведывательный катер (ИРК) ПРП-4А предназначен для ведения круглосуточной инженерной разведки водных преград и местности в интересах обеспечения боевых действий войск и транспортировки личного состава и имущества инженерной разведывательной группы.



ИРК на воздушной подушке разрабатывается впервые. Не имеет аналогов в мире. Ранее для выполнения задач по ведению инженерной разведки водных преград использовалась надувная лодка СНЛ-8 и комплект разведки водных преград.



Принципиальным отличием разрабатываемого катера будет возможность движения катера по воде и суше, ведения инженерной разведки, как самой водной преграды, так и подступов к ней, береговых участков, ледяных переправ с помощью встроенного современного гидроакустического комплекса и комплекта переносных средств инженерной разведки.»

• высокая частота не обеспечивает проникновения в грунт и заросли растительности, обнаружение заиленных объектов невозможно;

• не проработаны вопросы работы оператора по надежному поиску и классификации малоразмерных объектов при решении специальных задач ВМФ и МО, размеры индикаторов недостаточны;

• наличие только одного штатного индикатора ГБО исключает решение специальных задач;

• …обработка информации с привязкой ее к координатам… не соответствует требованиям МО РФ…



Данный перечень недостатков ИРК практически исключает им возможность эффективного решения специальных задач по предназначению.

«Очевидна необходимость значительного изменения облика, моделей применения и состава средств разведки для безусловного обеспечения выполнения задач по предназначению ИРК… Наиболее критическими проблемами применения ИРК являются:



• заведомая необеспеченность от подрыва на минах с неконтактными взрывателями;

• крайне низкая эффективность поиска мин вследствие наличия у одиночного оператора малоразмерного индикатора, не обеспечивающего совмещение режимов «водопад» и «планшет»;

• отсутствие средств уничтожения обнаруженных мин.



…необходимо тесное взаимодействие между рулевым ИРК и оператором ГБО, главное – рулевой ИРК должен четко видеть, что… идет по уже обследованному району… очевидна необходимость в составе ГБО не только традиционного индикатора «водопадного типа» с «мгновенной картиной» обзора ГБО (с последующим созданием «планшета»), но и панорамного («командирского прибора») с обеспечением выдачей поисковых галсов и общей «картинки поиска» («обследованной зоны») на пульт рулевого.



Для обеспечения обследования обнаруженных миноподобных объектов целесообразно включение в спецификацию ИРК малоразмерной надувной лодки и маломагнитного водолазного снаряжения…, а также… и иных средств, обеспечивающих выполнение задач ИРК по предназначению (например, ручного пенетратора).»

«Последующие работы по ИРК нужно проводить в направлении оснащения его специализированным поисковым КОМПЛЕКСОМ, обеспечивающим решение всего круга задач ИРК с высокой эффективностью…



Как указывалось в п. 1, задача инженерной разведки водных преград значительно шире частной задачи поиска и съемки ГБО, необходимо автоматизированное комплексирование всех данных разведки в общий отчет (перспективную и согласованную с заказчиком «Карточку инженерной разведки», пригодную к передаче по ЕСУ ТЗ).»

«В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации готовится к принятию на снабжение инженерно-разведывательный катер ИРК. Максимальная скорость хода 60 км/ч. Экипаж – 2 человека. В состав входит пулемёт 7,62 мм, комплект средств разведки водных преград, автомобиль транспортирования.»

«Тральщики, имеющиеся сегодня в боевом составе ВМФ, уже давно устарели и своё боевое значение фактически утратили. Причём новый проект морского тральщика (МТЩ) проекта 12700 имеет ряд ключевых недостатков:



– устаревшая концепция ПМО – корабль «до первой современной мины»;

– заведомо необеспеченная фактическая взрывостойкость;

– неспособность решать многоцелевые задачи (хотя бы на уровне проекта 266М);

– ограниченная эффективность на малых глубинах.»

До «верхов» «дошло» («достучались»), «процесс пошёл»… только вот куда?

«...Народный фронт открывает срочный сбор на лодки и моторы для подразделений, выполняющих боевые задачи, задачи эвакуации на Днепре.



На полученные деньги мы закупим более 150 лодок. Для этого необходимо около 70 000 000 рублей. Нам с вами это по силам.



Давайте сделаем это вместе! Чтобы дать дополнительный шанс парням выжить! Чтобы больше никогда не наблюдать беспомощно за хладнокровным убийством наших сыновей, отцов, мужей...»

«По слухам, Минобороны приступило к оперативным закупкам сотен малых катеров и лодок для «Днепровского военного речного района» и Чёрного моря.

А ещё раньше производители получили ряд заказов на «малый флот». Некоторые из них уже выполнены.

Будем надеяться, новые плавсредства покажут себя хорошо.

Остаётся крайне актуальным вопрос разработки, производства и применения в зоне СВО безэкипажных катеров.

Мичман благодарит за внимание к проблеме дружественные каналы: Игоря Ивановича Стрелкова, ПриZрака Новороссии, Двух майоров, РОКОТ, Рыбаря, Алексея Живова и многих других.»

«Это было осенью 1903 года, в доме С. О. Макарова. По окончании обеда пошли курить в кабинет хозяина… Заговорили о текущих делах…



– А знаете ли вы, какая собачья порода самая противная? – неожиданно спросил адмирал.

(Знак вопроса на лицах собеседников).

– Шпиц!

Не все сразу поняли, а понявши, рассмеялись; однако один из присутствующих, старый капитан… нашёлся чем «перешибить» адмирала.

– Не одна собака, а две… И живут в большой дружбе…

– Какая же ещё?

– Такса… и, в противность законам природы, довольно высокая…

Тут все сразу поняли и… «сему много смеялись».»

Выводы