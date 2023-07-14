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Зампред Совбеза РФ собирается представить президенту России доклад о подготовке будущих участников СВО

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Зампред Совбеза РФ собирается представить президенту России доклад о подготовке будущих участников СВО

В России продолжается тщательная подготовка военнослужащих, которые будут принимать участие в спецоперации. На полигонах страны походят тренировки, в том числе с использованием военной техники, и слаживание будущих подразделений.


За процессом подготовки военнослужащих ВС РФ на полигоне Тоцкий наблюдал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Соответствующее видео чиновник выложил в своем ТГ-канале.

В частности, Медведев наблюдал за учебными стрельбами, а также провел осмотр различных вооружений, которые вместе с военными отправятся в зону СВО. Среди которых танки, гаубицы Д-30 и БТР-82А.

Со слов зампреда Совбеза РФ, в течение года он уже во второй раз посещает полигон Тоцкий. При этом он отметил, что слаживание поступивших сюда подразделений только началось.

В ходе своего визита Медведев пообщался с военнослужащими, которые проходят подготовку на данном полигоне. Чиновник поинтересовался об условиях службы, возможных проблемах, которые требуют решения, а также выслушал предложения по ее улучшению.

Напоследок Дмитрий Медведев заявил, что по итогам данного визита он намерен представить президенту России подробный доклад о подготовке будущих участников СВО.
Использованы фотографии:
vk.com/dm
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10 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:50
    +7
    намерен представить президенту России подробный доклад о подготовке будущих участников СВО
    Медведев известен как крутой военспец и большой знаток стратегии и тактики ! От его пытливого глаза ничего не ускользнуло в подготовке СВОшников ! bully
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 16:00
      +1
      Отдайте ему айфон, пусть как раньше живет.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:39
        -1
        Да ладно.Хоть чем то займется.Даже совершенно непонятным для него делом
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:13
      0
      В последнее время он так "отточил свой айфон", только прямым матом еще не выражался.

      Вот правительство начало вводить запрет на использование айфонов в отдельных министерствах. Как говорится - "Лиха беда начало!"
      Хорошо было бы и в Кремле с Совбезом запрет ввести.
      Да, и в депутатском и губернаторском корпусе тоже обязательно.
    3. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 16:18
      0
      Вот чего не отнять, так это умение по-военному хмурить брови. Есть кем Шойгу заменить, хуже не станет
  2. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:06
    +1
    Бегали, стреляли, ели, спали....

    Текст Вашего комментария слишком короткий- "краткость сестра таланта" sad
  3. faiver
    faiver Сегодня, 16:14
    0
    вид у ДАМа на фото как будто он собрался пол ВСУ изничтожить .... уух
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:26
    +1
    Символично, что полигон Тоцкий: на месте Зе я бы призадумался.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Символично, что полигон Тоцкий: на месте Зе я бы призадумался.
      Ассоциации вызывает этот полигон угрожающие для Украины и запада, но только ассоциации пока.
  5. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 17:08
    0
    Инспектор ..... далее нецензурщина. По всем вопросам специалист. Спецы тупо делают свою работу, каждый на своём месте, 24/7, молча... А когда уже молчать нельзя - как командарм Попов.