Зампред Совбеза РФ собирается представить президенту России доклад о подготовке будущих участников СВО

В России продолжается тщательная подготовка военнослужащих, которые будут принимать участие в спецоперации. На полигонах страны походят тренировки, в том числе с использованием военной техники, и слаживание будущих подразделений.
За процессом подготовки военнослужащих ВС РФ на полигоне Тоцкий наблюдал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Соответствующее видео чиновник выложил в своем ТГ-канале.
В частности, Медведев наблюдал за учебными стрельбами, а также провел осмотр различных вооружений, которые вместе с военными отправятся в зону СВО. Среди которых танки, гаубицы Д-30 и БТР-82А.
Со слов зампреда Совбеза РФ, в течение года он уже во второй раз посещает полигон Тоцкий. При этом он отметил, что слаживание поступивших сюда подразделений только началось.
В ходе своего визита Медведев пообщался с военнослужащими, которые проходят подготовку на данном полигоне. Чиновник поинтересовался об условиях службы, возможных проблемах, которые требуют решения, а также выслушал предложения по ее улучшению.
Напоследок Дмитрий Медведев заявил, что по итогам данного визита он намерен представить президенту России подробный доклад о подготовке будущих участников СВО.