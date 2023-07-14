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Украинские Telegram-каналы: Президент Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек в ВСУ

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Украинские Telegram-каналы: Президент Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек в ВСУ

На Украине в скором времени может начаться очередная массовая мобилизация граждан в действующую армию. Об этом пишут украинские Telegram-каналы, ссылаясь на осведомленные источники в военных кругах Украины.


По информации источника, президент Украины Владимир Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек, соответствующее указание уже было дано генеральному штабу ВСУ. Зеленский потребовал ужесточить мобилизацию и нарастить численность действующей армии.

Однако у Зеленского есть влиятельный оппонент – главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Военачальник выступает категорически против дальнейшего продолжения контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, прекрасно понимая, что все штурмовые действия в условиях сильной российской обороны приводят лишь к «утилизации» личного состава украинских войск.

Однако в Офисе президента Украины собираются «продавливать» генерала Залужного, чтобы он не противоречил курсу президента на дальнейшее ужесточение мобилизации и начало второго этапа контрнаступления на Запорожском направлении.

Понятно, что окружение Зеленского в большей степени зациклено на имиджевой, политической составляющей украинского контрнаступления и более всего боится ослабления поддержки со стороны США и НАТО. У Залужного более рациональная мотивация, основанная на его понимании ситуации на фронте и риска дальнейших высоких потерь людей и техники.
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29 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:21
    +3
    По информации источника, президент Украины Владимир Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек, соответствующее указание уже было дано генеральному штабу ВСУ. Зеленский потребовал ужесточить мобилизацию и нарастить численность действующей армии.


    А смысл?Чтобы через от 2 до 5 дней "обучения" отправить на фронт и положить необученный состав?Да к тому же мотивация и качество мобилизуемого уже в которой по счёту волне мобилизации "мяса" явно не на высоте.Наверно время хотят выиграть для создания которой уже по счёту армии ВСУ для нового наступления,направив эти 200 тыс.на явную смерть.
    1. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 15:32
      +2
      Смысл? Вполне очевидный - бросить в контрнаступление находящиеся на западе и в центре Украины войска, заменив их в местах постоянной дислокации плохо обученными мобилизованными. Они будут пытаться создать значительное преимущество в численности, чтобы попробовать повторить то что у них получилось осенью прошлого года в Харьковской и Херсонской областях.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:37
        +2
        Президент Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек в ВСУ

        Да какой госдеп США позволит какому-то там Зеленскому этой мобилизации в Украине НЕ СДЕЛАТЬ?!
        Да и сам еврей Зеленский, как само собою разумеется, своим украинским мясозакидательством для ублажения Вашингтона готов бежать, как говорится, впереди паровоза!

        При этом Вашингтону нужна не Украина, как таковая, а именно её торритория в границах 1991 года без коренного украинского населения.
        Создание на территории бывшей Украина 51-го штата США, а также на территоррии Польши, Трибалтии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и т.д. Американских Соединённых штатов Европы под управлением госдепа США никто не отменял!

        Также и создание "Небесного Иерусалима" (Израиля-2) на территории 5-ти
        областей Новороссии + Крым тоже никто из врагов России не отменял!

        Да и Эрдоган со своим "Великим Тураном" тоже пока что никуда не слился!

        А над всем этим стоят банкиры ФРС США!
      2. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 15:44
        0
        чтобы попробовать повторить то что у них получилось осенью прошлого года в Харьковской и Херсонской областях.

        Это НЕ у НИХ получилось, это у НАС НЕ получилось! Это примерно как - не ваша заслуга, что вы не сидите, это наша недоработка. (с)
      3. RVAPatriot
        RVAPatriot Сегодня, 15:52
        0
        Смысл??? Мясом давить???..............
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:01
          +1
          Цитата: RVAPatriot
          Смысл??? Мясом давить???..............


          Не в первый же раз.
          О том, что в ВСУ многие «мобики» имеют статус «пушечного мяса», не так давно писала и варшавская газета Defence24. Польский военный эксперт Михаил Брушевский напомнил, что на пике мобилизации в самостийной армии насчитывалось 750 тысяч солдат и офицеров (несмотря на требование Зеленского набрать миллион бойцов). Из них примерно 400 тысяч штыков находятся на фронте или на второй/третьей линии обороны.


          «Утверждения (видимо, Зе-команды), что в ВСУ нет дезертирства или неподчинения, — это утопия. Журналисты-расследователи, получившие опыт в Ираке и Афганистане, сейчас берут „под прицел“ дисциплину и профессионализм украинские военных. Неудивительно, что западные СМИ пестрят репортажами о солдатах Зеленского — не всегда лестными». Первыми, кто рассказал о чудовищных проблемах в Вооруженных силах Украины, были наемники Иностранного легиона или других отрядов, состоящих в основном из профессиональных вояк. Некоторые из них, особенно те, кто приехал из Южной Америки, выразили свое неодобрение положением дел в Легионе и заявили, что никогда больше не вернутся на Украину, пишет Брушевский. Украинские комбриги замечены в жестоком обращении с солдатами и в воровстве. Несмотря на факты жестоких избиений подчиненных, никто из офицеров, как правило нациков, не попал под военный трибунал. Зато они зачастую ставят перед укро-вояками бессмысленные задачи, что было подтверждено жалобами в украинскую военную прокуратуру.

          https://svpressa.ru/war21/article/379849/
  2. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 15:21
    +4
    А предыдущих 200к уже утилизировали, получается? fellow У зели хороший аппетит.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:29
      +7
      Он их зазомбировал и порциями направляет на убой,а они все уверенны как один в своей перемоге.Вот в чём прикол.Послушайте мнение украинцев про нынешнюю войну начиная с 3 мин.30 сек. ниже приведённого видео.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 15:34
        +5
        Заслужили, туда этим бандеровским оккупантам и дорога, всем.
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 15:45
          +1
          А дурачка Залужного разжаловать в рядовые и в мясной наступ в первых рядах. А то шибко умный.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:10
        +1
        Два пишем, три в уме....
        Всякие там есть, не в смысле, друзья/враги, скорее много житрож ж ж мудрых, которые говорят одно, не исключают другого, но надеятся приспособиться к любому, что у них будет... все так память об СССР, полностью не вытравлена и они вполне помнят или понимают, что хуже им не будет при другой власти.
        В общем, в "партизаны" записаться могут, но пойдут ли жить в земляники, это не факт.
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 15:22
    +8
    Видимо дела у чубатых совсем швах... Мясорубка фунциклирует на полную мощность. Национальность украинец исчезнет как неандертальцы.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:25
      +1
      Цитата: PVV66
      Видимо дела у чубатых совсем швах... Мясорубка фунциклирует на полную мощность. Национальность украинец исчезнет как неандертальцы.

      Национальность от слова нация. А такой нации нет.
      1. PVV66
        PVV66 Сегодня, 17:11
        0
        Украинцы это национальность, а нация славяне.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:23
    +5
    200.000- это если пробежаться по кафешкам в Варшаве. Можно и 300.000 собрать. За медперсоналам- в публичные дома.
    1. ORE
      ORE Сегодня, 15:34
      +1
      Приехавшие в польшу на обучение укрвоеннослужащие, обнаружили в публичных домах своих жен. winked
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 15:54
      +1
      А если всей Гейропе??? за то 500 выйдет, а если еще Канаду взять в оборот, ой ой
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:28
    +4
    еьу реально плевать на то что будет с укрАиной?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:26
      +2
      Цитата: Василенко Владимир
      еьу реально плевать на то что будет с укрАиной?

      На неё уже всем плевать...
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:32
    +2
    У них подход очень продуманный. Хватают на улицах, потом в заграничной учебке более менее обучают да обрабатывая психологами, чтобы в первый бой с гарантией пошли, а дальше как получится у отдельного солдата.
    Ну и цифра в 200К это значит ещё несколько лет всё активно будет до войны на Тайване.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:34
    +9
    Это, по большому счёту, проблемы самих украинцев. Спешат на кладбище - пусть слушаются невменяемого наркофюрера, хотят жить - пусть гонят его взашей или сдаются, в плен, подразделениями. Пока же идут как бараны на убой.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:56
      +1
      Самое смешное, даже те, которые упирались до конца, начинают петь одни и те же песни, какие они обманутые, запуганные, запутанный, пожилейти их братцы!!!
      Не понимаю, как можно им верить??? Ведь брешут, все они знают теперь... наши пленных не убивают, не едят, а спасают, зачастую, от верной смерти и содержат их в адекватных условиях.
      Ладно, братцы их спасли, пожалели... вот только доверчивых, там, совсем мало, если есть вообще... в отличии от тех, кто в тылах копался и нудит, вякает за то, чего сам не видел и понять не хочет!
      Нет там братушек, они все уже у нас, на нашей стороне, а с той стороны фронта, только хитрож ж ж вымудренное хох/Л/ля/Т/сво и более никого не осталось.
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 15:35
    +7
    Это было ожидаемо. Запад приказал полностью израсходовать Украину и скинуть ее радиоактивные останки на попечение России. А взбесившийся Наполеончик старательно исполняет приказ в надежде заслужить спасение собственной шкуры.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:47
      +1
      Очень похоже на то...
      С такого ракурса все складывается, один к другому.
      Полосатикам пофиг... они стряхнули афган, как пыль с ботинок, так и от крайны отрекутся, на раз два.
  9. 9PA
    9PA Сегодня, 15:43
    0
    Пора и нам ещё 300 400 к мобилизовать, и переходить в наступ
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:28
      +1
      Цитата: 9PA
      Пора и нам ещё 300 400 к мобилизовать, и переходить в наступ

      Пора и вам Родине послужить...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:44
    +1
    Однако в Офисе президента Украины собираются «продавливать» генерала Залужного, чтобы он не противоречил курсу президента на дальнейшее ужесточение мобилизации и начало второго этапа контрнаступления на Запорожском направлении.
    . А что там с первым этапом контрнаступа, что то получилось??? Кроме того, что "мясо" и технику в полях положили, пожгли!
    Свою "гвардию" зелебобику бережёт, как может, а "мясных дроидов/скакуасов" с отшибленными мозгами ещё наберут и... да положат там же, так же, как и предыдущих.
    Странно это, на что это похоже, с кандочка не поймёшь, тут думать надо и уже не как здравомыслящий человек, а как зелебобик с мозгами, расплавленными" кислотой/белым", окончательно.
  11. Комментарий был удален.
  12. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 15:54
    +1
    А не пора бы уже на фронт всех отлавливающих отправить? А то одного хинзира отлавливают по 2-3 рыла.
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 16:21
    +1
    Вот до каких пор холопцы будут покорно идти на фронт?! Ведь в военкоматах их скапливается достаточно много для того чтоб разнести сей свинарник и призвать военных на бунт. Им скакать не привыкать, так что может и прокатить...