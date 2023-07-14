Украинские Telegram-каналы: Президент Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек в ВСУ

На Украине в скором времени может начаться очередная массовая мобилизация граждан в действующую армию. Об этом пишут украинские Telegram-каналы, ссылаясь на осведомленные источники в военных кругах Украины.По информации источника, президент Украины Владимир Зеленский распорядился мобилизовать еще 200 тысяч человек, соответствующее указание уже было дано генеральному штабу ВСУ. Зеленский потребовал ужесточить мобилизацию и нарастить численность действующей армии.Однако у Зеленского есть влиятельный оппонент – главком ВСУ генерал Валерий Залужный. Военачальник выступает категорически против дальнейшего продолжения контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, прекрасно понимая, что все штурмовые действия в условиях сильной российской обороны приводят лишь к «утилизации» личного состава украинских войск.Однако в Офисе президента Украины собираются «продавливать» генерала Залужного, чтобы он не противоречил курсу президента на дальнейшее ужесточение мобилизации и начало второго этапа контрнаступления на Запорожском направлении.Понятно, что окружение Зеленского в большей степени зациклено на имиджевой, политической составляющей украинского контрнаступления и более всего боится ослабления поддержки со стороны США и НАТО. У Залужного более рациональная мотивация, основанная на его понимании ситуации на фронте и риска дальнейших высоких потерь людей и техники.