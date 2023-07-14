В Омской области героям спецоперации решили бесплатно выдавать земельные участки сельхозназначения

Участники специальной военной операции, отличившиеся во время боевых действий, в Омской области смогут получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.Ранее в региональный законодательный орган поступил на рассмотрение законопроект, согласно которому героям спецоперации и членам их семей могут предоставляться бесплатные земельные участки. Речь идет о лицах, удостоенных звания Героя Российской Федерации, награжденных орденами Российской Федерации, проходящих службу в Вооруженных силах РФ или войсках национальной гвардии в качестве военнослужащих или добровольцев.Если герой спецоперации погиб или скончался от полученных ранений, то правом на получение земельных участков будут наделены члены его семьи – супруги, дети, родители.В пресс-службе Омской области подчеркнули, что площадь выдаваемых земельных участков составит от 0,04 до 1 га из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе от 0,04 га до 0,15 га для садоводства. Земельные участки планируется предоставлять в общую долевую собственность всех членов семьи участника специальной военной операции.В настоящее время муниципальные органы уже занялись подготовкой к реализации данной меры. Районы области уже определили, где именно будут находиться земельные массивы, участки которых можно будет передавать отличившимся участникам спецоперации. Депутаты областного парламента рассмотрят законопроект во втором чтении уже осенью 2023 года.Отметим, что данная мера является одним из многочисленных способов социальной и материальной поддержки участников специальной военной операции. Конечно, не всем участникам СВО из региона потребуется сельскохозяйственная земля, но даже если меньшая часть захочет ей пользоваться, ради этого уже стоит принять соответствующий закон.