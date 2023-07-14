«Боевые действия сместились на Донецкое направление»: Минобороны сообщает об отражении шестнадцати попыток прорыва нашей обороны

Боевые действия сместились на Донецкое и Красно-Лиманское направления, на Запорожском и Южно-Донецком относительное затишье, противник затеял перегруппировку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Затихнув на Запорожском направлении, ВСУ резко активизировались на донецком, предприняв за сутки шестнадцать атак на позиции российской армии в районах Белогоровки, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки. Все атаки нашими войсками были отбиты, противник отступил, потеряв в бесплодных атаках до 280 человек личного состава, три ББМ, пару гаубиц и РЛС контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36. Также уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
На Красно-Лиманском подразделения ВСУ три раза пытались проломить оборону наших войск, атаковав в районах Невское и Григоровка, но отступил, понеся потери. В районе Кузьмино уничтожена ДРГ. Общие потери за сутки составили: до 90 всушников, один танк, три ББМ, две гаубицы, обе буксируемые.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях относительное затишье, работает артиллерия с обеих сторон, противник проводит перегруппировку, но мелкие группы периодически пытаются просочиться через российскую оборону. На данный момент наши работают на уничтожение украинских ДРГ. Три группы ликвидированы в районах Пятихатки и Дорожнянка. Активно работает наша авиация, сообщается об уничтожении шести складов боеприпасов и одного хранилища ГСМ.
Несмотря на "затишье", потери противника довольно большие: до 210 всушников, четыре ББМ и четыре гаубицы, одна из них самоходная.
На Купянском направлении без изменений, наши ведут активную оборону, нанося удары по позициям ВСУ. Сообщается об уничтожении до 20 человек личного состава ВСУ, двух ББМ и двух гаубиц.
На Херсонском направлении противник по-прежнему предпринимает попытки высадить мелкие группы на левом берегу, наши их пресекают. Идет обмен ударами артиллерией, работает авиация. В течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих и три гаубицы, одна из которых самоходная.