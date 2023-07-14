За почти полтора месяца контрнаступления украинские войска так и не сумели приблизиться даже к первой линии российской обороны. С учетом превосходства ВС РФ в авиации, артиллерии, насыщенности наших войск на передовой различными средствами поражения, уже в первые дни контрнаступа ВСУ понесли значительные потери в боевой технике, которую теперь откровенно берегут в тылу, посылая на безрезультатные прорывы пехотные группы практически без бронеподдержки. Такая «новая тактика» украинского командования еще больше увеличивает потери в живой силе.
Наибольшую активность украинские формирования по-прежнему проявляют на Донецком и Харьковском участках фронта. В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщает о шестнадцати отбитых нашими бойцами группировки «Юг» атаках ВСУ на Донецком направлении. Все закочилось как и ранее большими потерями в рядах противника, которые за сутки составили чуть менее трехсот боевиков. Тяжелой бронетехники украинским штурмовикам не выделили, наши пожгли три легких бронемашины и четыре пикапа. Также уничтожены польская САУ Krab и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36.
В районе села Парасковиевка к северу от Артемовска и поселка Разлив в ДНР российский военные накрыли по одному складу 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ соответственно.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов артиллерии и авиации группировки войск «Восток» российских вооруженных сил уничтожены еще шесть складов с боеприпасами 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка в Запорожье.
Противник не прекращает попыток совершать вылазки, опять же малыми группами до роты, на участке в районе села Пятихатки в Запорожской области. Всего здесь было выявлено и пресечено действие трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
В общей сложности на этих направлениях потери ВСУ составили до 210 боевиков, уничтожены семь бронемашин, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика». Судя по тому, что об атаках на этих участках Минобороны не сообщает, кроме вылазок ДРГ, все потери в живой силе и технике враг понес на своих позициях.
Атакующие действия украинские формирования предприняли на Краснолиманском направлении, где бойцы группировки войск «Центр» отбили три наступления ВСУ в районе села Невское в ЛНР и н. п. Григоровка в Донецкой республике. В ходе неудачных атак ВСУ лишились одного танка и шести единиц легкобронированной техники, ликвидировано до 90 украинских боевиков.
На Купянском направлении враг не наступал, наши авиация и артиллерия отработали по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской республики, уничтожив до 20 украинских военнослужащих и две гаубицы Д-20.
Неплохо российские военные отработали по позициям противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, гду были ликвидироваы до 70 украинских боевиков, уничтожены пять автомобилей, одна гаубица М777, САУ «Акация» и 122-мм гаубица советского образца Д-30.
В районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино в ДНР и города Орехов Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Вблизи с селом Успеновка в Запорожье накрыт склад с ГСМ 36-й бригады морской пехоты ВСУ.