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Президент России поручил выплачивать 5 млн рублей семьям погибших при создании фортификационных сооружений строителей

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Президент России поручил выплачивать 5 млн рублей семьям погибших при создании фортификационных сооружений строителей

Российские власти предоставили дополнительные гарантии для граждан, участвующих в строительстве фортификационных сооружений вблизи зоны проведения специальной военной операции ВС РФ. Теперь семьи в случае их гибели будут получать единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.


Если строитель или иной специалист, участвовавший в создании оборонительных линий, погибнет, то его близкие родственники получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, при получении ранения – 3 миллиона рублей получит сам раненый. В ближайшие тридцать дней правительству РФ поручено определиться с источниками финансирования данных трат.

Закон вступил в силу со дня его подписания, то есть с 14 июля 2023 года, и будет распространяться на все случаи после 24 февраля 2022 года. То есть, и родственники тех лиц, что погибли до подписания закона, смогут также претендовать на выплаты.

Отметим, что в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ и в российских приграничных регионах возводятся линии обороны – фортификационные сооружения, в строительстве которых задействованы как военнослужащие, так и гражданские специалисты. К сожалению, уже есть случаи, когда работники погибали в результате ударов противника.

Поэтому их родственники нуждаются в соответствующей финансовой поддержке, данное решение является абсолютно своевременным и очень нужным, мотивирующим многих гражданских специалистов принимать участие в фортификационных работах.
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:17
    0
    Президент России поручил выплачивать 5 млн рублей семьям погибших при создании фортификационных сооружений строителей
    . Это наша общая война, одна на всех... на многих, большинство, если точнее.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:44
    0
    Деньги это конечно хорошо(а лучше и не погибали).Но хочу сказать о другом. Мы эти фортификации строим прямо посредине российских регионов.И дай бог,дальше продвинемся--тоже там будем строить?
    Это дело не дешевое.И земли надо отводить. Или это уже официальная граница? what hi