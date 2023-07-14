Президент России поручил выплачивать 5 млн рублей семьям погибших при создании фортификационных сооружений строителей

Российские власти предоставили дополнительные гарантии для граждан, участвующих в строительстве фортификационных сооружений вблизи зоны проведения специальной военной операции ВС РФ. Теперь семьи в случае их гибели будут получать единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Если строитель или иной специалист, участвовавший в создании оборонительных линий, погибнет, то его близкие родственники получат единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей, при получении ранения – 3 миллиона рублей получит сам раненый. В ближайшие тридцать дней правительству РФ поручено определиться с источниками финансирования данных трат.Закон вступил в силу со дня его подписания, то есть с 14 июля 2023 года, и будет распространяться на все случаи после 24 февраля 2022 года. То есть, и родственники тех лиц, что погибли до подписания закона, смогут также претендовать на выплаты.Отметим, что в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ и в российских приграничных регионах возводятся линии обороны – фортификационные сооружения, в строительстве которых задействованы как военнослужащие, так и гражданские специалисты. К сожалению, уже есть случаи, когда работники погибали в результате ударов противника.Поэтому их родственники нуждаются в соответствующей финансовой поддержке, данное решение является абсолютно своевременным и очень нужным, мотивирующим многих гражданских специалистов принимать участие в фортификационных работах.