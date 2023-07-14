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Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению белорусских территориальных войск в Могилевской области

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Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению белорусских территориальных войск в Могилевской области

В настоящее время в Могилевской области Белоруссии начались занятия подразделений территориальных войск РБ под руководством военных инструкторов из числа бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.


Тренировки проводятся на полигоне в районе города Осиповичи в Могилевской области. В них участвуют белорусские военнообязанные, входящие в состав территориальных войск, и опытные бойцы ЧВК «Вагнер». Во время занятий оттачиваются навыки перемещения на поле боя, тактической стрельбы. Кроме того, белорусских бойцов территориальных войск обучают основам тактической медицины и минно-взрывного дела.

В Минобороны Белоруссии сообщают, что инструкторы из группы «Вагнер» ведут занятия, опираясь на собственный опыт участия в боевых действиях, в том числе в специальной военной операции.


Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о том, что в республику прибудут «вагнеровцы», отметил, что их боевой опыт будет очень полезен при подготовке белорусских силовиков. Также стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут задействованы в совместных тренировках со спецподразделениями Министерства внутренних дел Белоруссии – СОБР и «Алмаз».


Войска территориальной обороны Белоруссии созываются только в случае военного времени. В мирное время они периодически проходят военные сборы и переподготовку. Численность территориальных войск составляет более 120 тысяч человек.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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17 комментариев
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  1. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 16:08
    +5
    Ха, я про это говорил, пойдут на подготовление бойцов в РБ (РФ), куда отправят
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 16:08
    0
    Оркестранты войны без ума влюблены
    В оратории канонады
    В это золото дней и разрывы ночей
    И в антракты больничной палаты

    Оркестранты войны для огня рождены
    Для сражений без всякий идиллий
    Где под крики Химер дирижёр Люцифер
    Управляет полётом Валькирий.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:13
    +5
    Сколько нужно инструкторов на всю армию Беларуси - пару сотен с лихвой. А остальной, много тысячный, контингент "музыкантов" куда девать? Им практика нужна.
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 16:22
      +3
      колько нужно инструкторов на всю армию Беларуси - пару сотен с лихвой. А остальной, много тысячный, контингент "музыкантов" куда девать? Им практика нужна.


      Практика начнется после 5 августа
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 16:31
        +3
        Практика начнется после 5 августа

        На Львов!!!!
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 16:27
      +3
      Кто говорил про всех? Это мое предположение было, из этой новости подтвердилось
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:13
    +8
    Тоже вариант... хуже от того не будет, когда войска готовят те, у кого реального боевого опыта на троих хватит, а то и больше.
  5. faiver
    faiver Сегодня, 16:18
    +4
    рад за белорусов, а наших видимо Ходаковский с Медведевым учить будут в "телеге"
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 16:28
      +3
      Останется часть музыки, другие будут работать по направлениям
  6. alystan
    alystan Сегодня, 16:19
    -5
    В настоящее время в Могилевской области Белоруссии начались занятия подразделений территориальных войск РБ под руководством военных инструкторов из числа бойцов ЧВК «Вагнер».

    Это предложение "Вагнера" министр обороны зарубил на корню, заявив, что он и сам с усами. Но дальше громкого пука заявления ничего у него не вышло путного.

    А чем это его "сам с усам" обернулось для приграничных областей мы все знаем.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 16:26
      +7
      Теробороновцев приграничья как раз вагнеровцы и обучали. Шойгу отклонил предложение ввода музыкантов для охраны границы и это предложение поступило от Пригожина уже после известных событий а Белгородской области. hi
  7. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:26
    -2
    Кто пропустил - ответы Стрелкова о путче:
    14.07.2023
    https://www.youtube.com/watch?v=DkzDgOMUFFw

    ПОЯСНЕНИЕ:
    очень интересная точка зрения, как бывшего офицера ФСБ.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 16:38
      +4
      Как бывшего завшлагбаумом в ФСБ? laughing Нет, вообще уважаю Стрелкова, но у него личная обида и на Путина, и на оленевода и на Пригожина, он тут не сможет быть объективен.
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:36
    -5
    Это очень плохая идея - обучать лукашистских военных, особенно всяких мобилизованных. У нас более половины населения науськано прозападной русофобской пропагандой, ещё процентов 15-20 лукашистской незалежно-русофобской. Они при первой возможности или перебегут к ВСУ или повернут штыки против России.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 16:51
      +3
      Цитата: flSergius
      Это очень плохая идея - обучать лукашистских военных, особенно всяких мобилизованных. У нас более половины населения науськано прозападной русофобской пропагандой, ещё процентов 15-20 лукашистской незалежно-русофобской. Они при первой возможности или перебегут к ВСУ или повернут штыки против России.

      Это что еще за чушь? Вы в какой-то другой РБ живете наверное чем я.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 17:04
        +1
        Да живём то в одной. Вопрос где Вы больше с людьми общаетесь: с пророссийскими патриотами в интернете на сайтах, вроде этого или с окружающими, согражданами? Хрюклы на своих ресурсах вон тоже общаются только сами с собой да со свидомыми из СНГ и действительно верят, что воюют с ордой, ворующей унитазы. Не повторяйте их ошибку.
  9. Световит
    Световит Сегодня, 17:21
    0
    После уpкаины движуха будет у поленьев и трибалтов, так что белорусской армии инструктора с реальным боевым опытом будут весьма кстати.