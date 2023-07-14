Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению белорусских территориальных войск в Могилевской области

В настоящее время в Могилевской области Белоруссии начались занятия подразделений территориальных войск РБ под руководством военных инструкторов из числа бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.Тренировки проводятся на полигоне в районе города Осиповичи в Могилевской области. В них участвуют белорусские военнообязанные, входящие в состав территориальных войск, и опытные бойцы ЧВК «Вагнер». Во время занятий оттачиваются навыки перемещения на поле боя, тактической стрельбы. Кроме того, белорусских бойцов территориальных войск обучают основам тактической медицины и минно-взрывного дела.В Минобороны Белоруссии сообщают, что инструкторы из группы «Вагнер» ведут занятия, опираясь на собственный опыт участия в боевых действиях, в том числе в специальной военной операции.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о том, что в республику прибудут «вагнеровцы», отметил, что их боевой опыт будет очень полезен при подготовке белорусских силовиков. Также стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут задействованы в совместных тренировках со спецподразделениями Министерства внутренних дел Белоруссии – СОБР и «Алмаз».Войска территориальной обороны Белоруссии созываются только в случае военного времени. В мирное время они периодически проходят военные сборы и переподготовку. Численность территориальных войск составляет более 120 тысяч человек.