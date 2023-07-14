Представитель Минобороны КНР заявил об укреплении дружбы между ВМФ РФ и ВМС Китая

В дальнейшем Китай готов работать вместе с Россией над укреплением взаимодействия ВМС двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования, расширять профессиональное и практическое сотрудничество, чтобы поддерживать безопасность на море, мир и стабильность в регионе

На фоне беспрецедентного давления на наши страны со стороны США и коллективного Запада, Китай и Россия продолжают наращивать стратегическое партнерство во всех сферах, включая военное сотрудничество.Как ранее сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России, два корвета ТОФ в ходе выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершили деловой заход в военно-морскую базу Шанхай ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Здесь российские боевые корабли «Громкий» и «Совершенный» пробыли на рейде до 11 июня.Комментируя это событие, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй на сегодняшнем брифинге заявил, что прибытие в китайский порт двух российских корветов свидетельствует об укреплении дружеских отношений и делового сотрудничества ВМФ России и ВМС Китая.Тань Кафэй рассказал, что в ходе пребывания российских кораблей в порту Шанхая военные двух стран посетили боевые суда друг друга. Состоялись профессиональные и технические обмены, не забыла китайская сторона и о культурных мероприятиях для гостей из дружественной страны.Но самое главное, подчеркнул представитель Минобороны КНР, российские корабли провели совместные учения по построению и маневрированию с китайским эсминцем «Тайюань» в открытом море. Также были отработаны коммуникации и проведены тренировочные поисково-спасательные операции в акватории к востоку от устья реки Янцзы.— заявил Тан Кафэй.Генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев рассказал РИА Новости , что жители китайского мегаполиса с большим интересом и очень тепло отнеслись к прибытию в порт российских корветов. Кроме того, это событие стало знаковым сигналом для различных сил в регионе, показавшим, что военное сотрудничество России и Китая не подвержено внешнему влиянию и активно развивается, подчеркнул генконсул РФ.