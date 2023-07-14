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Представитель Минобороны КНР заявил об укреплении дружбы между ВМФ РФ и ВМС Китая

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Представитель Минобороны КНР заявил об укреплении дружбы между ВМФ РФ и ВМС Китая

На фоне беспрецедентного давления на наши страны со стороны США и коллективного Запада, Китай и Россия продолжают наращивать стратегическое партнерство во всех сферах, включая военное сотрудничество.


Как ранее сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России, два корвета ТОФ в ходе выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе совершили деловой заход в военно-морскую базу Шанхай ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Здесь российские боевые корабли «Громкий» и «Совершенный» пробыли на рейде до 11 июня.

Комментируя это событие, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй на сегодняшнем брифинге заявил, что прибытие в китайский порт двух российских корветов свидетельствует об укреплении дружеских отношений и делового сотрудничества ВМФ России и ВМС Китая.

Тань Кафэй рассказал, что в ходе пребывания российских кораблей в порту Шанхая военные двух стран посетили боевые суда друг друга. Состоялись профессиональные и технические обмены, не забыла китайская сторона и о культурных мероприятиях для гостей из дружественной страны.

Но самое главное, подчеркнул представитель Минобороны КНР, российские корабли провели совместные учения по построению и маневрированию с китайским эсминцем «Тайюань» в открытом море. Также были отработаны коммуникации и проведены тренировочные поисково-спасательные операции в акватории к востоку от устья реки Янцзы.

В дальнейшем Китай готов работать вместе с Россией над укреплением взаимодействия ВМС двух стран на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрулирования, расширять профессиональное и практическое сотрудничество, чтобы поддерживать безопасность на море, мир и стабильность в регионе

— заявил Тан Кафэй.

Генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев рассказал РИА Новости, что жители китайского мегаполиса с большим интересом и очень тепло отнеслись к прибытию в порт российских корветов. Кроме того, это событие стало знаковым сигналом для различных сил в регионе, показавшим, что военное сотрудничество России и Китая не подвержено внешнему влиянию и активно развивается, подчеркнул генконсул РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:40
    0
    Укрепление дружбы и все такое... у всех своих планы, где то они совпадают, где то не очень ...
    Время покажет, что и как оно получится в итоге.
  2. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 16:44
    0
    ВМФ РФ и ВМФ КНР, друг другу - друг))
    Замечательно просто. drinks
    Чуть позднее, об этом песню бы написали smile
  3. wanna
    wanna Сегодня, 16:46
    0
    В соответствии с практикой военной дипломатии, принципом взаимного обмена, визит командующего ВМФ России Николая Анатольевича Евменов в Китай должен был принимать командующий ВМФ Китая, который является ответным партнером.

    Но на этот раз главным принимающим лицом было Министерство обороны КНР, что говорит о том, что Китай придает большое значение визиту Евменов.