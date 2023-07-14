Сестра лидера Северной Кореи раскритиковала заседание Совбеза ООН по пуску КНДР ракеты

Заместитель руководителя отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Ё Чжон раскритиковала заседание Совета безопасности ООН, созванное из-за проведенного КНДР пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18".Ким Ё Чжон подчеркнула, что совершенный пуск ракеты является правомерным проявлением самообороны в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов. Сестра Ким Чен Ына также заявила, что у международных организаций нет никаких оснований возражать против проводимых КНДР испытаний МБР нового типа.Она также добавила, что в скором будущем США столкнутся с "очень зловещими вещами", в то время как в КНДР продолжается создание "самого подавляющего" комплекса ядерного сдерживания, обусловленного враждебной политикой США.В среду, 12 июля, в Северной Корее был проведен пуск твердотопливной МБР "Хвасонпхо-18", что было подтверждено официальными лицами страны. Запуск проходил под личным руководством председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.Испытания были призваны подтвердить техническую состоятельность и эксплуатационную надежность новой МБР и, как сообщалось, никак не повлияли на безопасность соседних государств.Полет МБР длился 74 минуты и стал самым длительным среди всех полетов ракет, когда-либо ранее выпущенных КНДР. Дальность полета ракеты достигла тысячи километров. Также отмечается, что при условии, если бы траектория запущенной ракеты была бы не навесной, а стандартной, дальность полета могла достигнуть 15 тысяч километров, что теоретически позволило бы "Хвасонпхо-18" поразить любую точку на территории США.