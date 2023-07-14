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Сестра лидера Северной Кореи раскритиковала заседание Совбеза ООН по пуску КНДР ракеты

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Сестра лидера Северной Кореи раскритиковала заседание Совбеза ООН по пуску КНДР ракеты

Заместитель руководителя отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Ё Чжон раскритиковала заседание Совета безопасности ООН, созванное из-за проведенного КНДР пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18".


Ким Ё Чжон подчеркнула, что совершенный пуск ракеты является правомерным проявлением самообороны в ответ на недружественную политику Соединенных Штатов. Сестра Ким Чен Ына также заявила, что у международных организаций нет никаких оснований возражать против проводимых КНДР испытаний МБР нового типа.

Она также добавила, что в скором будущем США столкнутся с "очень зловещими вещами", в то время как в КНДР продолжается создание "самого подавляющего" комплекса ядерного сдерживания, обусловленного враждебной политикой США.

В среду, 12 июля, в Северной Корее был проведен пуск твердотопливной МБР "Хвасонпхо-18", что было подтверждено официальными лицами страны. Запуск проходил под личным руководством председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

Испытания были призваны подтвердить техническую состоятельность и эксплуатационную надежность новой МБР и, как сообщалось, никак не повлияли на безопасность соседних государств.

Полет МБР длился 74 минуты и стал самым длительным среди всех полетов ракет, когда-либо ранее выпущенных КНДР. Дальность полета ракеты достигла тысячи километров. Также отмечается, что при условии, если бы траектория запущенной ракеты была бы не навесной, а стандартной, дальность полета могла достигнуть 15 тысяч километров, что теоретически позволило бы "Хвасонпхо-18" поразить любую точку на территории США.
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8 комментариев
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 16:35
    +1
    Вот это вот "тролинг" laughing
    Я не могу как Северная Корея negative
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:01
      0
      Так для информации ,в СБ ООН за введение санкций против КНДР Россия и КНР голосовали ЗА,поэтому КНДР до сих пор и живёт и клепает ракеты.На границах с КНДР представителей запада нет,только с стороны границы ЮК. Перед ООН мы чисты,мы же не виноваты что северокорейцы ради достижения своих целей будут траву есть( помните этот сарказм от Путина),но КНДР почему-то в пустыню не превращается.Для запада это загадка.bully
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:35
    +2
    Наложить на резолюцию вето и пусть гринго поперхнутся от злости.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:44
    0
    Сестра лидера Северной Кореи раскритиковала заседание Совбеза ООН по пуску КНДР ракеты
    . А что может ООН теперь??? Да ничего особенного, оно есть придаток к той силе, которая пытается доминировать во всем мире...
    Благо теперь нет той, одной единственной, самой самой!!! Значит всем приходится лавировать искать компромиссы и ... все остальные, более мелкие, либо пытаются прислонится к кому то более сильному, либо лавируют между струйками!!! И так и сяк можно, но за результат абсолютных гарантий нет нигде и никак.
  4. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 16:45
    +1
    Северная Корея, Иран, Белоруссия наши союзники, что показали последние годы, и страны куда можно и нужно экспортировать наше вооружение.

    МБР - вещь нужная, но обычное вооружение (минимум) должен быть.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Maxim G
      куда можно и нужно экспортировать наше вооружение.

      Можно и импортировать. У них есть что.
      Корейская ракетная программа не без помощи СССР и особенно УССР возникла, да и очень мощная арта тоже.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 16:59
        0
        Цитата: Румaтa
        Можно и импортировать. У них есть что.

        Не только технику, но и услуги специалистов, северные корейцы работают в других странах в ИТ-сфере.

        Кроме того, Северная Корея и Иран имеют большой опыт обхода санкций - знания, которые бы пригодились (консультации).
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:49
    0
    заседание Совета безопасности ООН

    Я так понял, что резолюции не было, иначе РФ и КНР наложили бы на неё.