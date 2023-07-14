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Telegram-каналы: Положение ВСУ на Купянском направлении ухудшается, из Волчанска и Харькова вывозят архивы и заводы

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Telegram-каналы: Положение ВСУ на Купянском направлении ухудшается, из Волчанска и Харькова вывозят архивы и заводы

Ситуация для ВСУ на Купянском направлении в настоящее время складывается очень плохо. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Харьковский» со ссылкой на собственные источники.


Украинские формирования несут под Купянском большие потери. Командование пытается восполнить потери за счет принудительной мобилизации жителей самого Купянска и окрестных населенных пунктов, но не имеющие никакой реальной подготовки мобилизованные вряд ли способны чем-либо помочь ВСУ.

Тем временем, в Купянске, Волчанске и даже Харькове местные власти предпринимают попытки подготовить города к обороне. Чиновники и представители силовых структур вывозят всю архивную документацию, часть ее сжигают. Местные предприниматели тем временем пытаются вывозить из города предприятия, точнее – их оборудование и продукцию.

Так, сообщается, что часть крупных предприятий Харьковской области уже вывезли в западные области Украины. В первую очередь, стараются эвакуировать предприятия оборонной промышленности или те, которые можно задействовать для военных целей – Харьковский завод транспортного машиностроения, Харьковский подшипниковый завод, предприятие «Турбоатом», производивший ракеты «Нептун» завод «Коммунар» и так далее.

То есть, киевский режим параллельно с громкими заявлениями о мнимых успехах вполне допускает скорое начало штурма не только Купянска или Волчанска, но даже и самого Харькова.
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15 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:30
    +4
    Крысы начинают бежать с тонущего корабля? А почему мы даем им вывозить оборудование оборонки?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Крысы начинают бежать с тонущего корабля? А почему мы даем им вывозить оборудование оборонки?

      Даём вывозить потому что не ломаем логистику.
      Бизнес. Ничего личного...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:35
      +2
      Вы верите на слово?Какие заводы в том же Волчанске и Купянске вывозят?Почему мы даем вывозить?А почему мы даем завозить оружие не только на Украину,но и транспортировать это к фронту?
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 16:31
    +1
    Они уже с весны Харьков вывозят, никак не вывезут... Чувствуется, после Победы, достанется нам разбитое фонящее пепелище...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:36
      +1
      Восстановим,не впервой.Проблема освободить.
  3. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 16:35
    +6
    Хорошо бы еслиб так и было! Только, есть такое чуство, что автор статейки сей, выдает желаемое за действительное! Бойцы наши-честь им и хвала! А вот писаки да с бравурными литаврами-задрали многих.
    1. dnepropetrovsk
      dnepropetrovsk Сегодня, 16:55
      +1
      Полностью согласен. Я думаю, что фабрики по производству шапок у нас самые производительные. Уже второй год Украину шапками закидываем, а они всё не заканчиваются. И ещё одно наблюдение. Как оружие натовское к фронту везут мы не замечаем, зато вывоз архивов сразу!
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 16:35
    +1
    Ещё и пленных угонят, русских людей
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:07
      +2
      Вы про каки пленных говорите?Про наших военных,оказавшихся в плену?Или о тех,якобы русских,ударно трудящихся нс ниве вооружения всук?Я Вам сейчас пример приведу.Живет в Харькове знакомая женщина,она-медик,гуманная профессия.Вполне адекватный человек,любит Крым,воссторгалась переменами,стройкой и запуском Крымского моста.Когда началась война,я предлагал уехать к нам,пережить все это.Она месяц как то мямлила,потом понесла такую русофобскую чушь.Сейчас где то в полевом лазарете у них-травматологом.Вот и "русские люди"Из того же Мариуполя на запад уехало около семидесяти тысяч жителей.И чего нам с этого переживать?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:38
    0
    И что по этому поводу можно сказать??? Да ничего нового, собственно.
    Нам с дивана только подождать и посмотреть, что не есть, что то новое, тоже.
  6. Скифф
    Скифф Сегодня, 16:40
    -2
    Цитата: dmi.pris1
    Восстановим,не впервой.Проблема освободить.

    А Вы наверное в первых рядах кайлом махать будете на восстановлении с патриотическим задором? Попахивает от вашего заявления гокажгой....
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 16:54
      0
      А Вы наверное в первых рядах кайлом махать будете на восстановлении с патриотическим задором?
      Не пойму, причем тут кайло и патриотизм. Современная техника и оплачиваемая работа для квалифицированных специалистов. 21й век на дворе.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:21
      0
      Посмотрите "покажгой"в видео из Мариуполя.Может тогда поймете,что нибудь
  7. Kusja
    Kusja Сегодня, 17:03
    0
    Вся облронка под носом, а наши её что, берегут для себя?
  8. V.B.
    V.B. Сегодня, 17:14
    +1
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что достиг согласия / соглашения с президентом России Владимиром Путиным: соглашение, разрешающее экспорт украинского зерна по Черному морю, должно быть продлено, сообщает Reuters.
    Выступая перед журналистами, г-н Эрдоган сказал: как мы надеемся, соглашение будет продлено с нынешнего крайнего срока 17 июля 2023 в результате солидарных усилий ООН и Турции. Хорошо-то как! (МАРДАН) Верховный Некомандующий как всегда работает не покладая рук!!! А ещё Курскую атомную обстреляли. Путин! Какие красные линии, или маркеры закончились? Весь мир считает Россию терпилой. Опозорили и опустили страну донельзя.