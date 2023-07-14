Telegram-каналы: Положение ВСУ на Купянском направлении ухудшается, из Волчанска и Харькова вывозят архивы и заводы

Ситуация для ВСУ на Купянском направлении в настоящее время складывается очень плохо. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Харьковский» со ссылкой на собственные источники.Украинские формирования несут под Купянском большие потери. Командование пытается восполнить потери за счет принудительной мобилизации жителей самого Купянска и окрестных населенных пунктов, но не имеющие никакой реальной подготовки мобилизованные вряд ли способны чем-либо помочь ВСУ.Тем временем, в Купянске, Волчанске и даже Харькове местные власти предпринимают попытки подготовить города к обороне. Чиновники и представители силовых структур вывозят всю архивную документацию, часть ее сжигают. Местные предприниматели тем временем пытаются вывозить из города предприятия, точнее – их оборудование и продукцию.Так, сообщается, что часть крупных предприятий Харьковской области уже вывезли в западные области Украины. В первую очередь, стараются эвакуировать предприятия оборонной промышленности или те, которые можно задействовать для военных целей – Харьковский завод транспортного машиностроения, Харьковский подшипниковый завод, предприятие «Турбоатом», производивший ракеты «Нептун» завод «Коммунар» и так далее.То есть, киевский режим параллельно с громкими заявлениями о мнимых успехах вполне допускает скорое начало штурма не только Купянска или Волчанска, но даже и самого Харькова.