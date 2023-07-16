ВМФ России усиливает защиту кораблей от беспилотных комплексов

Пулеметная установка на борту корабля "Приазовье". На заднем плане виден горящий надводный беспилотник
В ходе текущей Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения. С ними удается бороться при помощи имеющихся систем, средств и вооружений, но предлагаются дополнительные меры. Составлен и утвержден соответствующий план усиления обороны кораблей.
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О дополнительных мерах по защите кораблей от современных угроз 13 июля сообщило издание «Известия». Информацию об этом оно получило от неназванных источников в министерстве обороны. Официальные комментарии или сообщения о проведении соответствующих работ пока не появлялись.
Минобороны учло опыт последних месяцев и составило план усиления защиты кораблей. Этот документ уже утвержден и принят к исполнению. Так, к настоящему времени несколько боевых кораблей получили необходимое дополнительное оснащение и вооружение. Соответствующие мероприятия будут продолжаться.
Подробности плана пока остаются неизвестными, но источники «Известий» назвали основные его положения. Корабли предлагается оснащать дополнительными станциями радиоэлектронной борьбы, а также следует увеличивать количество огневых точек. Часть таких огневых средств должна комплектоваться крупнокалиберными пулеметами.
Катер-камикадзе, атаковавший корабль "Иван Хурс" в мае 2023 г.
Утверждается, что новый план уже выполняется. Несколько кораблей ВМФ получили дополнительное оснащение. При этом не уточняется, какие именно вымпелы, каких типов и из состава каких флотов получили улучшенную защиту. «Известия» упоминают только дооснащение одного десантного корабля.
Запланированные объемы работ и сроки их выполнения тоже остаются неизвестными. Можно предполагать, что в той или иной мере усилят защиту практически всех наличных боевых кораблей. Кроме того, имеет смысл применение некоторых дополнительных средств на судах вспомогательного назначения.
Современные угрозы
В ходе текущей Спецоперации российский флот столкнулся с новыми угрозами из сферы беспилотных технологий. Противник регулярно пытается атаковать корабли, базы и другие береговые объекты при помощи разных средств. Сначала в ход шли беспилотные летательные аппараты с боевой нагрузкой, а прошлой осенью начали применять безэкипажные катера-камикадзе.
Попытки применения любой такой техники завершаются с известным результатом. Подавляющее большинство вражеских БПЛА успешно перехватывается и подавляется / уничтожается на безопасном расстоянии. Лишь единичные аппараты проходят через ПВО, но не наносят особого ущерба.
Украинский безэкипажный катер на берегу
Ситуация с беспилотной морской техникой выглядит лучше. Все известные атаки с применением безэкипажных катеров провалились. Первый эпизод такого рода в прошлом году завершился отказом техники и выбросом катера на берег. В дальнейшем экипажи кораблей вовремя засекали и уничтожали такие аппараты.
Как показывает практика, наличный состав средств наблюдения / обнаружения и вооружения на кораблях и в базах обеспечивает своевременное обнаружение и уничтожение надводной, подводной или воздушной беспилотной угрозы. Однако противник может готовить новые средства нападения с теми или иными преимуществами. Соответственно, наш ВМФ тоже должен принимать меры для сохранения и улучшения обороны. Именно поэтому составлен и выполняется план усиления защиты, о котором стало известно недавно.
Средства обороны
Принципы противодействия и борьбы с беспилотными аппаратами всех классов достаточно просты и не требуют особых решений. Опыт Спецоперации показывает, что для этого достаточны и имеющиеся средства, хотя количественный и качественный рост в любом случае будет полезен.
Задача наблюдения за обстановкой и обнаружения потенциальных угроз решается всеми штатными средствами. Так, беспилотные летательные аппараты и надводные суда могут засекаться радиолокаторами боевого корабля с последующей выдачей целеуказания на огневые средства. Подводные цели выявляются при помощи гидроакустических средств. В ряде случаев эффективнее всего будут оптико-электронные станции и личный состав с биноклями.
Катер, атаковавший "Приазовье" в июне 2023 г.
Беспилотная техника имеет свою специфику, которая может помочь ее обнаружению. Большинство аппаратов такого рода поддерживает связь с оператором, и радиотехническая разведка может выявить такой канал. Как минимум, это покажет присутствие вражеской техники – или позволит определить ее местоположение для выдачи целеуказания.
Способ противодействия или поражения зависит от имеющейся обстановки, типа цели и других факторов. Так, эффективным средством против воздушных и надводных беспилотников являются комплексы радиоэлектронной борьбы. При подавлении каналов связи и/или сигналов навигационных спутников, такая техника обычно теряет способность выполнять поставленные задачи.
Уничтожать обнаруженный объект можно разными способами. БПЛА следует атаковать зенитными ракетами или артиллерией. С надводными или полупогруженными целями справятся артиллерия малых калибров и пулеметы. На подводные аппараты придется воздействовать противолодочным или противодиверсионным оружием. Во всех случаях успех атаки зависит от точности целеуказания и возможности эффективного наведения оружия на цель.
Известные эпизоды недавнего прошлого показали, что радиоэлектронное, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение российских боевых кораблей соответствует задачам обороны от беспилотников разных типов. При этом принято решение о дальнейшем развитии подобных систем защиты – для улучшения возможностей по противодействию сейчас и с учетом будущего развития угроз.
Экипаж "Приазовья" уничтожил угрозу
Можно предполагать, что дальнейшее развитие средств защиты пойдет как по количественному, так и по качественному сценарию. Флот увеличит количество средств наблюдения, а также, возможно, будет внедрять новые изделия с повышенными характеристиками. Кроме того, усилят огневую мощь в ближней зоне за счет установки дополнительных боевых модулей, пулеметов и т.д.
В будущем оборону от беспилотных средств могут усилить принципиально новыми средствами. В частности, для подавления / поражения оптических приборов и разрушения конструкции могут использоваться боевые лазеры. Необходимость работы на ограниченной дальности позволит уменьшить потребную мощность и энергопотребление. Кроме того, удастся реализовать другие преимущества подобных систем.
Оборона и развитие
Черноморский флот России принимает активное участие в текущей Спецоперации. Он решает боевые задачи разного рода и накапливает опыт применения различных систем, а также изучает новые угрозы и ищет способы противодействия им. Как стало известно, по опыту боевой работы было решено дополнительно усилить средства обороны кораблей.
Процесс дооснащения вымпелов уже начался, и можно ожидать, что в ближайшее время им придется использовать новые системы и вооружения по реальным целям. Кроме того, новое оружие и оснащение будут получать корабли не только КЧФ, но и других объединений. В итоге все надводные силы нашего ВМФ будут полностью готовы к отражению характерных современных угроз разных типов.