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Политик Рогов рассказал об уничтожении иностранных наемников у села Работино на Запорожском направлении

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Политик Рогов рассказал об уничтожении иностранных наемников у села Работино на Запорожском направлении

В районе села Работино на Запорожском направлении подразделениями российской армии была обнаружена и уничтожена диверсионная группа ВСУ, в состав которой входили иностранные наемники. Об этом рассказал РИА Новости местный политический деятель Владимир Рогов – лидер движения «Мы вместе с Россией».


Село Работино в последние недели неоднократно пытаются штурмовать украинские формирования, задействованные в проведении т.н. «контрнаступления ВСУ» на Запорожском направлении. Но российские военные упорно держат рубежи.

В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники

- рассказал Рогов РИА Новости.


Автомобиль с наемниками был уничтожен с помощью дрона-камикадзе российской армии. Также наши военные отбили очередную попытку штурмовых действий ВСУ в районе села Работино. Задействованные для проведения штурма вражеские формирования попали под массированный огонь и были вынуждены сбежать с данного участка.

Запорожский политик также отметил, что ВСУ несут значительные потери на данном участке фронта. Уже полтора месяца украинским формированиям не удается пробить выстроенную российскими военными линию обороны и продвинуться на значительное расстояние на Запорожском или Южно-Донецком направлениях.

Западные эксперты считают, что Киев просто недооценил российский военный потенциал и сильно переоценил свои возможности, понадеявшись на американскую и европейскую военную технику и подготовленных на скорую руку в странах НАТО своих военнослужащих.
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7 комментариев
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  1. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 16:40
    +3
    Если это были колумбийцы - тогда сегодня весь мир вздохнёт чуточку свободней.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:59
    +1
    Политик Рогов рассказал об уничтожении иностранных наемников у села Работино на Запорожском направлении
    . Грохнул и грохнул... в их паблики списки отправить, полные, можно и фотки уцелевших болезных...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:02
      +1
      Цитата: rocket757
      в их паблики списки отправить, полные, можно и фотки уцелевших болезных...

      С подписью "Так будет с каждым, кто на Русь заявится!"
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:17
        0
        Ну да... у нас тот же девиз, как у наших предков!
        Кто к нам с мечом придёт, тот... в общем, может и так получится, что возвращать будет НЕЧЕГО!!!
  3. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:00
    0
    Пока на фронте военные уничтожают всю эту разношёрстную гоп-компанию, за спиной у них чинуши несут какую то дичь и ахинею.

    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:20
      0
      Да ладно, там дело мутное, конечно, но мы "поверили" что это были гражданские, как бы "туристы".
      Выразили сожаление и предупредили, что не фиг им туда ездить... вот и всё.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:16
    0
    Автомобиль с наемниками был уничтожен

    Все доставшие тушки наёмников торжественно под барабанную дробь передавать в прямом эфире по всем каналам в посольства соответствующих стран . Их запах - ничто. ПИАР - всё!