В районе села Работино на Запорожском направлении подразделениями российской армии была обнаружена и уничтожена диверсионная группа ВСУ, в состав которой входили иностранные наемники. Об этом рассказал РИА Новости местный политический деятель Владимир Рогов – лидер движения «Мы вместе с Россией».
Село Работино в последние недели неоднократно пытаются штурмовать украинские формирования, задействованные в проведении т.н. «контрнаступления ВСУ» на Запорожском направлении. Но российские военные упорно держат рубежи.
В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники
- рассказал Рогов РИА Новости.
Автомобиль с наемниками был уничтожен с помощью дрона-камикадзе российской армии. Также наши военные отбили очередную попытку штурмовых действий ВСУ в районе села Работино. Задействованные для проведения штурма вражеские формирования попали под массированный огонь и были вынуждены сбежать с данного участка.
Запорожский политик также отметил, что ВСУ несут значительные потери на данном участке фронта. Уже полтора месяца украинским формированиям не удается пробить выстроенную российскими военными линию обороны и продвинуться на значительное расстояние на Запорожском или Южно-Донецком направлениях.
Западные эксперты считают, что Киев просто недооценил российский военный потенциал и сильно переоценил свои возможности, понадеявшись на американскую и европейскую военную технику и подготовленных на скорую руку в странах НАТО своих военнослужащих.