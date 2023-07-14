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Лидер «Справедливой России» предложил передать ЧВК в ведение Службы внешней разведки РФ

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Лидер «Справедливой России» предложил передать ЧВК в ведение Службы внешней разведки РФ

Частные военные компании России следует отдать под контроль Службы внешней разведки (СВР). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За Правду» депутат Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба политика.


Как отметил Миронов, в настоящее время есть определенные проблемы с легализацией частных военных компаний, в том числе группы «Вагнер». Однако, считает политик, эти проблемы все решаемы, можно их обсудить и выработать оптимальную стратегию.

Лидер «Справедливой России» предложил передать ЧВК в ведение Службы внешней разведки. Он считает, что это – оптимальное решение для работающих за пределами страны вооруженных структур. По словам Миронова, фракция СРЗП готова принять участие в предметном обсуждении данного вопроса с представителями других фракций и правительства Российской Федерации.

Известно, что в Государственной думе РФ уже собираются подготовить и рассмотреть законопроект о частных военных компаниях. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России частные военные компании не имеют статуса юридического лица, то есть их фактически нет.

Между тем, сейчас ЧВК играют важную роль в защите национальных интересов российского государства, и не только в процессе спецоперации, но и в дальнем зарубежье, прежде всего – на Африканском континенте. Те же «вагнеровцы», к примеру, действовали и действуют в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Судане, Ливии и других странах континента.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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12 комментариев
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  1. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 16:55
    -4
    Это которую трясущийся Нарышкин возглавляет? чтобы вагнеров своим примером ссаться научил?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:04
      0
      А в чем Нарышкин был не прав? По-моему он один знал и пытался донести, что "Киев за три дня" не получится.
    2. MstislavHrabr
      MstislavHrabr Сегодня, 17:06
      0
      Важно, что не Шойгу... А Нарышкин - главное чтоб не мешал...
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:56
    +7
    Гражданин Миронов решил поумничать?. ЧВК всегда и везде курировались спецслужбами. Сомневаюсь, что с ЧВК Вагнер не работали наши спецслужбы.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:58
    +4
    Я как только посмотрю на Миронова, так сразу фамилия "Ломброзо" почему то приходит на ум?
    К чему бы это? recourse
  4. Arzt
    Arzt Сегодня, 17:00
    +1
    А им там будут платить начиная от 500 000?wink
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Arzt
      А им там будут платить начиная от 500 000?

      Конечно, но иенами.
  5. Yustas201
    Yustas201 Сегодня, 17:04
    +2
    Только не при Нарышкине,этот учитель "истории" не годится ни на что,это при нем ВВП постоянно обманывают,пока его жалеют,но скоро над президентом начнут смеяться...
  6. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:06
    0
    . передать ЧВК в ведение Службы внешней разведки РФ

    Тогда это будет государственная военная компания, а не частная. И делать вид, что мы тут не причем, там частники какие-то воюют, не получится.

    Соответственно и потери придётся признавать. А то вспоминается в Сирии, после американской атаки заявляли, дескать, там российских военных не было. Дескать, нам фиолетово!
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:06
    0
    Он считает, что это – оптимальное решение для работающих за пределами страны вооруженных структур.

    Промолчал бы Миронов - сошёл бы за умного.
    Тем более, что Нарышкин угробил СВР и любую ЧВК угробит.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:07
    0
    ЧВК бывают разные... то формирование, которое играло свою музыку здесь на фронте, это реальное армейской подразделение, место которой на передовой и спецслужбам такое совсем не нужно, в таком составе. Т. е. интерес, уровень МО, никак не меньше....
    А где то там, в другом месте, в другом составе, с другими целями, задачами... так они со спецслужбами всегда вась - вась, по другому не бывает!
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 17:15
    +1
    Это не тот миронов, который громче всех визжал про мятеж, и что всех мятежников надо разбомбить прямо в ростове? А тут вдруг решил поучавствовать в обсуждении куда Вагнер лучше пристроить.