Лидер «Справедливой России» предложил передать ЧВК в ведение Службы внешней разведки РФ

Частные военные компании России следует отдать под контроль Службы внешней разведки (СВР). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За Правду» депутат Сергей Миронов, слова которого приводит пресс-служба политика.Как отметил Миронов, в настоящее время есть определенные проблемы с легализацией частных военных компаний, в том числе группы «Вагнер». Однако, считает политик, эти проблемы все решаемы, можно их обсудить и выработать оптимальную стратегию.Лидер «Справедливой России» предложил передать ЧВК в ведение Службы внешней разведки. Он считает, что это – оптимальное решение для работающих за пределами страны вооруженных структур. По словам Миронова, фракция СРЗП готова принять участие в предметном обсуждении данного вопроса с представителями других фракций и правительства Российской Федерации.Известно, что в Государственной думе РФ уже собираются подготовить и рассмотреть законопроект о частных военных компаниях. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России частные военные компании не имеют статуса юридического лица, то есть их фактически нет.Между тем, сейчас ЧВК играют важную роль в защите национальных интересов российского государства, и не только в процессе спецоперации, но и в дальнем зарубежье, прежде всего – на Африканском континенте. Те же «вагнеровцы», к примеру, действовали и действуют в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Судане, Ливии и других странах континента.