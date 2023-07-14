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Врио главы Запорожской области: ВСУ планируют переброску сил в район села Пятихатки

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Врио главы Запорожской области: ВСУ планируют переброску сил в район села Пятихатки

В течение последних суток на Ореховском участке Запорожского направления наблюдалось относительное затишье, связанное с реализацией ВСУ определенных планов. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.


По словам главы региона, противник собирается увеличить численность своих войск на данном участке фронта, прежде всего – в районе села Пятихатки, где уже давно идут ожесточенные бои.

Понятно, что сейчас он пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток

- написал врио главы Запорожской области.


Евгений Балицкий считает, что ВСУ серьезно ослабели на данном участке фронта, что становится значительным препятствием для продолжения атакующих действий без переброски резервов.

Кроме того, Балицкий отметил, что вчера украинские формирования пытались атаковать Мелитополь и Бердянск с помощью ракет Storm Shadow. Но эти ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ. В районе поселка Любимовка ПВО ВС РФ также сбили украинский военный самолет Су-27.

Как мы видим, несмотря на то, что украинское контрнаступление в Запорожье длится уже полтора месяца, никаких ощутимых успехов враг здесь не добился, зато понес внушительные потери, потеряв много солдат и военной техники при лобовых штурмах российских позиций.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Евгения Балицкого
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3 комментария
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 17:09
    0
    Как мы видим, несмотря на то, что украинское контрнаступление в Запорожье длится уже полтора месяца, никаких ощутимых успехов враг здесь не добился, зато понес внушительные потери, потеряв много солдат и военной техники при лобовых штурмах российских позиций.
    Как мы видим,да никак вы не видите, сидите строчите статейки исходя из прочитывания ТК военкоров. Ситуация там и вправду сложная и весьма непредсказуемая. Ведь если противник затеял перегруппировку, значит силы и средства, у него ещё есть. Теперь осталось надеяться на стойкость бойцов, на пополнение БК в полном объёме, ну и по-традиции на прозорливость ГШ и расторопность разведки.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:10
    0
    ВСУ планируют переброску

    Аж бесит. На марше нужно врага бить от слова беспощадно.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:13
    0
    Понятно что контрнаступатели метаются, ищут куда б воткнутся хоть как то, хоть на сколько...
    Вопрос... а какими резервами они оперировать могут? Как подготовлены резервы, оснащены и снабжены в необходимом количестве???