Врио главы Запорожской области: ВСУ планируют переброску сил в район села Пятихатки

Понятно, что сейчас он пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток

В течение последних суток на Ореховском участке Запорожского направления наблюдалось относительное затишье, связанное с реализацией ВСУ определенных планов. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.По словам главы региона, противник собирается увеличить численность своих войск на данном участке фронта, прежде всего – в районе села Пятихатки, где уже давно идут ожесточенные бои.- написал врио главы Запорожской области.Евгений Балицкий считает, что ВСУ серьезно ослабели на данном участке фронта, что становится значительным препятствием для продолжения атакующих действий без переброски резервов.Кроме того, Балицкий отметил, что вчера украинские формирования пытались атаковать Мелитополь и Бердянск с помощью ракет Storm Shadow. Но эти ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ. В районе поселка Любимовка ПВО ВС РФ также сбили украинский военный самолет Су-27.Как мы видим, несмотря на то, что украинское контрнаступление в Запорожье длится уже полтора месяца, никаких ощутимых успехов враг здесь не добился, зато понес внушительные потери, потеряв много солдат и военной техники при лобовых штурмах российских позиций.