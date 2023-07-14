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Президент Турции выразил надежду что письмо генсека ООН Путину поможет продлить «зерновую сделку»

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Президент Турции выразил надежду что письмо генсека ООН Путину поможет продлить «зерновую сделку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что адресованное российскому лидеру Владимиру Путину обращение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша может способствовать продлению действия так называемой "зерновой сделки". Эрдоган заявил, что надеется на то, что при помощи этого документа будет обеспечено продление функционирования черноморского зернового коридора.


Генсек ООН во вторник, 11 июля, направил Путину письмо, в котором содержалось предложение согласиться на продление действия черноморской инициативы. Президент России в свою очередь отметил, что не видел письма Гуттериша.

Ранее сообщалось, что российская сторона рассматривает вариант прекращения участия в "зерновой сделке" с возможностью возвращения в нее после выполнения обещанных условий, касающихся интересов РФ.

По мнению президента России Владимира Путина, западные страны не собираются выполнять взятые на себя в рамках "зерновой сделки" обязательства в отношении РФ.

Путин также добавил, что в российская сторона готова ждать выполнения обещаний Запада столько времени, сколько будет необходимо, после чего черноморская зерновая инициатива может быть продлена в очередной раз.

В настоящее время окончательное решение по вопросу продления "зерновой сделки" еще не принято и будет напрямую зависеть от выполнения Западом взятых на себя в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательств.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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45 комментариев
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  1. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 17:24
    +7
    Не продлевать! Брать Николаев и Одессу.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: pyagomail.ru
      Не продлевать!


      Сейчас на ленте:

      AFP: Эрдоган сообщил, что президент России Путин согласился продлить зерновую сделку

      Президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований по черноморской инициативе. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство AFP.


      И если это правда... то нас ждёт очередной раунд, "нас обманули" (с).
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:37
        0
        Цитата: Aleksandr21

        И если это правда... то нас ждёт очередной раунд, "нас обманули" (с).

        сказал эрдоган совсем другое, но как истинный турок так, что ни черта не поймешь
        https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-karadeniz-tahil-koridorunun-uzatilmasi-konusunda-hemfikiriz/2945758
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 17:43
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          сказал эрдоган совсем другое


          По крайней мере ссылка в ленте идет на твит... AFP News Agency

          "Turkey's Erdogan says Putin has agreed to Black Sea grain deal extension" - где утверждается об этом. Поэтому 1 из 2, либо это инсайд и нам скоро сообщат "интересную новость" либо журналисты что-то напутали, и об этом Эрдоган не говорил.... посмотрим.
          1. Комментарий был удален.
          2. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 18:07
            0
            Цитата: Aleksandr21
            "Turkey's Erdogan says Putin has agreed to Black Sea grain deal extension"

            вообще-то турка этого не говорила, эдик сказал: "Мы готовы принять господина Путина в Турции в августе. Мы согласны на продление Черноморского зернового коридора.""
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:47
        +1
        У меня вопрос к Эрдогану ,почему уже более недели не один балкер в сторону Украины из Стамбула не проследовал, куча свободных зерновых причалов на Украине в портах .В чём причина ,кто не пускает и кого боимся? В портах Украины только 4 балкера,завтра будет меньше.А 17 июля будет пусто / пусто. laughing
      3. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 17:51
        +1
        Чувство такое, что очередное позорище все-таки продлят и опять потом будет звучать: - Меня обманули. request
      4. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: Aleksandr21
        Сейчас на ленте:

        В Кремле опровергли согласие Путина продлить зерновую сделку

        https://lenta.ru/news/2023/07/14/peskov_zerno_sdelka/
        Вот это с Ленты.
        А тот абзац который ВЫ цитируете, как раз опровергается Песковым.
        Не лукавте.
        1. Ларкис
          Ларкис Сегодня, 18:05
          0
          Как сказал Путин - Песков несет пургу. Верить Пескову - это , как взрослому человеку верить в Деда Мороза.
      5. Stas157
        Stas157 Сегодня, 18:47
        -1
        . Президент России в свою очередь отметил, что не видел письма Гуттериша

        Не увидел? Хорошо.
        А слышал ли он мнение россиян по поводу зерновой сделки?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:29
    0
    По мнению президента России Владимира Путина, западные страны не собираются выполнять взятые на себя в рамках "зерновой сделки" обязательства в отношении РФ.

    Путин также добавил, что в российская сторона готова ждать выполнения обещаний Запада столько времени, сколько будет необходимо, после чего черноморская зерновая инициатива может быть продлена в очередной раз.
    . Это что, это как... сначала деньги, а потом о стульях подумаем?
    В общем, ожидать, когда забугорные выполнят свои обязательства, для начала...
    В общем, как будет, так и увидим.
  3. zontov79
    zontov79 Сегодня, 17:29
    +3
    Ходят слухи в телеге, что Эдик подтвердил ,что наш гарант согласился . Скоро узнаем .
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 17:34
      -1
      Там переврали слова Эрдогана из статьи выше. Так что будем верить, что наши тугодумы хоть в этот раз жопу не подставят
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:35
      +4
      Цитата: zontov79
      наш гарант согласился

      Не удивлюсь, если так.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Не удивлюсь, если так.

        Да хотелось бы, чтобы уже удивил - не продлил зерновую сделку.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: zontov79
      Ходят слухи в телеге,

      в турецких сми написано (со слов эрдогаши) типа наши точки зрения близки
      https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-karadeniz-tahil-koridorunun-uzatilmasi-konusunda-hemfikiriz/2945758
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:37
      +4
      Ну так письмо от Гуттериша! Небось ещё пообещали под новый год открытку прислать, возможно даже музыкальную!
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:33
    +3
    мне нравится как все по разному трактуют слова эрдогаши
    бандерлоги уже заявили что главтурка приказал ВВП продлить сделку, ВО что эрдогаша надеется, турецкие СМИ, что мнение турка и ВВП совпадает, говорящие усы заявил что ВВП еще ни чего не говорил smile
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:40
      +1
      Сомневаюсь, что турок не прогнет ВВП. Очень хотелось бы ошибиться.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:44
        +1
        Цитата: Владимир М
        Сомневаюсь, что турок не прогнет ВВП. Очень хотелось бы ошибиться.

        пожуем, увидим
  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:34
    +7
    У нашего "гроссмейстера" цугцванг - любое решение по зерновой сделке ухудшит положение России. К этой ситуации привели все предыдущие "эффективные" ходы.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:58
      0
      Цитата: 16112014nk
      У нашего "гроссмейстера" цугцванг - любое решение по зерновой сделке ухудшит положение России.

      Да как сказать... Скажем так, как раз отказ от ее продления повредит в наименьшей мере. А если нет возможности получить профит, надо минимизировать потери.
      1. solar
        solar Сегодня, 18:44
        0
        Скажем так, как раз отказ от ее продления повредит в наименьшей мере.

        Это если турки этот отказ просто не проигнорируют.
  6. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 17:35
    -5
    Задолбал султан Реджеп!

    Воткнул нож в спину, теперь жди ответный удар.
  7. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 17:35
    +1
    Продлит Вова.Еще как продлит...Россия щедрая душа!!
  8. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:39
    +3
    Усё, нагнули гаранта. Я метаюсь в догадках "who is mister Putin''? Предатель? Дypак ? Или трус?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:44
      -1
      Цитата: ДушаРоссии87
      Усё, нагнули гаранта

      с чего такой вывод?
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:55
        +3
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: ДушаРоссии87
        Усё, нагнули гаранта

        с чего такой вывод?

        Последних полутора лет не хватило? Хотя это было видно гораздо рсньше.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 18:00
          -1
          давайте устроим тотализатор!!!!
          Цитата: lis-ik
          Хотя это было видно гораздо рсньше.

          правды ради ВВП крайне не предсказуем
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 19:01
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            правды ради ВВП крайне не предсказуем

            Правда? А последнее время Эрдоган своего друга
            хорошо предсказывает.
    2. Rusik.S
      Rusik.S Сегодня, 18:41
      0
      Cкорее всего сразу три варианта. И да, я знаю, что мой комментарий короткий
  9. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 17:44
    0
    письмо генсека ООН Путину поможет продлить «зерновую сделку»

    Интересно чем - мягкой структурой бумаги?!
    Хорошим жестом будет отправить Гутеришу эту бумагу слегка попользовав её.
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:45
    +3
    Всё уже согласился кремнь продлить
  11. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 17:48
    +4
    13.07 - Путин:
    "Мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов - Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания".


    14.07. Путин соглашается на продление зерновой сделки.

    Кто-то думал будет иначе?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: NotPetya
      Путин соглашается на продление зерновой сделки.

      Кто-то думал будет иначе?

      вы на что ссылаетесь, говоря о согласии ВВП?!
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 18:04
        +5
        Эрдоган ЛИЧНО это объявил. Я в отличии от слов главногоНЕкомандущего в его слова верю.



  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:49
    +4
    Цитата: ДушаРоссии87
    Усё, нагнули гаранта. Я метаюсь в догадках "who is mister Putin''? Предатель? Дypак ? Или трус?

    многогибкий, ртутный

    зато как раньше на саммитах на встречи задерживался

    кремлёвская пресса "все ждали только одного... без него не могли начать"

    паства "вау..вот оно величие и признание авторитета страны"

    встали с колен, чтобы до растегнутой ширинки дотянуться...лошьё
  13. Roust
    Roust Сегодня, 17:51
    +1
    ООН уже давно - ничто, гуттериш, тем более - никто, султан - та ещё политическая дама, а бумагой по сделке даже не хочется марать пятую точку. Если согласится..., уйду в лес орать матом.
  14. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:55
    +3
    Кремлевские дегенераты могли бы хотя бы первыми сказать о продлении этой сделки, а то уже весь мир в курсе, а Песков все еще мычит что то невразумительное. Опустили ниже плинтуса перед всем честнЫм миром. Тьфу
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:59
    +3
    А что всё так расстроились? Ещё кто-то на что то надеется? Более менее всё стало ясно после переназначения э и а на свои посты 15 месяцев назад, все остальные провалы лишь укрепляют наклонную линию, по которой мы катимся вниз...
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:08
    +5
    Цитата: pyagomail.ru
    Не продлевать! Брать Николаев и Одессу.


    у вас временной парадокс?
    на дворе июль 23 года, а не февраль 22

    и наблюдается дефицит красных фломастеров
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:11
      -6
      вы сверхурочно работаете?!
      или у вас не нормированный РД?
  17. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:09
    +2
    Продлят.
    Да и условия для продления зделки есть.
  18. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:35
    +1
    Цитата: Василенко Владимир
    вы сверхурочно работаете?!
    или у вас не нормированный РД?


    здравый смысл, критическое мышление - это не работа

    таким как вы - не понять
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:35
    -2
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что адресованное российскому лидеру Владимиру Путину обращение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша может способствовать продлению действия так называемой "зерновой сделки". Эрдоган заявил, что надеется на то, что при помощи этого документа будет обеспечено продление функционирования черноморского зернового коридора.
    Надеюсь что турецкая комбинация со "сделкой" потерпит фиаско и рациональное зерно останется в(на)Украине. Впереди зима что же будет кушать население г-ва Украина?! Итальянские и турецкие мучные изделия из пшеницы вырощеной в(на)Украине поставленные в виде гуманитарной помощи?! Эрдоган лучше бы переживал где будет жить турецкий электорат нынешней зимой, половина Турции в руинах...