Президент Турции выразил надежду что письмо генсека ООН Путину поможет продлить «зерновую сделку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что адресованное российскому лидеру Владимиру Путину обращение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша может способствовать продлению действия так называемой "зерновой сделки". Эрдоган заявил, что надеется на то, что при помощи этого документа будет обеспечено продление функционирования черноморского зернового коридора.Генсек ООН во вторник, 11 июля, направил Путину письмо, в котором содержалось предложение согласиться на продление действия черноморской инициативы. Президент России в свою очередь отметил, что не видел письма Гуттериша.Ранее сообщалось, что российская сторона рассматривает вариант прекращения участия в "зерновой сделке" с возможностью возвращения в нее после выполнения обещанных условий, касающихся интересов РФ.По мнению президента России Владимира Путина, западные страны не собираются выполнять взятые на себя в рамках "зерновой сделки" обязательства в отношении РФ.Путин также добавил, что в российская сторона готова ждать выполнения обещаний Запада столько времени, сколько будет необходимо, после чего черноморская зерновая инициатива может быть продлена в очередной раз.В настоящее время окончательное решение по вопросу продления "зерновой сделки" еще не принято и будет напрямую зависеть от выполнения Западом взятых на себя в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательств.