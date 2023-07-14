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Главой Национальной полиции Украины официально утвердили бывшего начальника полиции Киева

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Главой Национальной полиции Украины официально утвердили бывшего начальника полиции Киева

Бывший начальник полиции г. Киева генерал полиции 3-го ранга Иван Выговский официально назначен главой Национальной полиции Украины. Соответствующее решение сегодня приняло правительство страны, сообщил представитель Верховной рады в кабинете министров Тарас Мельничук.


С января 2023 года Иван Выговский был временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины. Предыдущий руководитель украинской полиции генерал полиции 1-го ранга Игорь Клименко был назначен министром внутренних дел страны после гибели при крушении вертолета прежнего главы МВД Дениса Монастырского. После этого перед правительством встал вопрос о назначении и утверждении нового главы полиции.

Генерал полиции 3-го ранга (аналогичное российскому генерал-майору полиции звание) Иван Выговский родился в 1980 году, окончил Национальный университет внутренних дел Украины в 2003 году, после чего двадцать лет прослужил в правоохранительных органах на различных должностях.

В 1999-2015 гг. он служил следователем, затем его карьера резко пошла вверх. В 2015-2016 гг. он был начальником Очаковского межрайонного отдела внутренних дел в Николаевской области, в 2016-2020 гг. – заместителем начальника Главного управления Национальной полиции – начальником следственного управления, в 2020-2021 гг. – начальником Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

В 2021-2023 гг. Выговский возглавлял Главное управление Национальной полиции г. Киева. С января по июль 2023 года правительство наблюдало за ним в качестве временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины и, вероятно, Выговский устроил вышестоящее руководство.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:24
    +1
    Какая новость!Она должна быть на первой странице!Только то здесь зачем?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 17:35
      +1
      Согласен. Ради заполения новостной ленты лепят вообще черт знает что.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:38
    +1
    Недолго ему осталось… Украина такая непредсказуемая.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 17:58
    0
    Что за бред!? Нам - то зачем это!? Не мусорьте ВО и не тратьте наше время! Лучше напишите, где генерал Суровикин.!?.