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Минобороны РФ предупредило о бесконтрольно дрейфующей украинской мине в Черном море

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Минобороны РФ предупредило о бесконтрольно дрейфующей украинской мине в Черном море

Весной прошлого года, после начала спецоперации и успешного продвижения российских войск, в Киеве всерьез рассматривали вариант высадки нашего десанта в районе Одессы и других черноморских городов Украины. Дабы предотвратить такой ход событий, украинские военачальники не придумали ничего лучше, как заминировать подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным ФСБ РФ, всего в прибрежных водах Черного моря было установлено порядка 420 мин советского образца.


Хаотично разбросанные в воде мины создали серьезную угрозу гражданскому судоходству. Многие из них, сорвавшись после штормов с якорей, ушли в дрейф, часть опасных находок была обнаружена в свободном плавании у берегов Турции и Румынии. Некоторые мины выбросило на берег, отчего в Одессе были закрыты все пляжи. Одна мина была обнаружена на пляже в Крыму. Причем украинская пропаганда моментально стала разгонять фейки, что минирование акватории Черного моря — дело рук ВМФ России.

Тогда Москва неоднократно призывала Киев провести разминирование, обещая оказать в этом необходимую помощь, но всякий раз Украина отвечала отказом. В ходе реализации зерновой сделки, требующей возобновления гражданского судоходства из украинских портов, российские военные моряки летом прошлого года провели разминирование и создали два морских гуманитарных коридора в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили.

Казалось, проблема с безопасностью судоходства в Черном море была решена. Но как выясняется, не до конца.

Сегодня Минобороны РФ выпустило заявление со ссылкой на командование Черноморского флота ВМФ России, что на пути следования гражданских судов в северо-западной части Черного моря обнаружена дрейфующая украинская мина. В сообщении российского военного ведомства указано, что на самом деле таких мин, в свое время беспорядочно установленных ВМС Украины, может оказаться несколько. Командование ЧФ предупреждает мореплавателей об опасности на судоходных маршрутах в Черном море.
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15 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:48
    +6
    Вполне ожидаемые действия в свете непродления зерновой сделки. Всецело поддерживаю :)
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:49
    +7
    К вопросу о зерновой сделке и о том, как помешать судоходству. У нас ведь тоже до фига морских мин советского образца, не так ли?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: БойКот
      К вопросу о зерновой сделке и о том, как помешать судоходству. У нас ведь тоже до фига морских мин советского образца, не так ли?

      Да, скорее всего так.
      Тем более раздувать пузырь по поводу одной (!) мины смехотворно.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 17:51
    +4
    Надо помочь ей наткнуться на какую нибудь хххляцко-турецкую посудину
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: al3x
      Надо помочь ей наткнуться на какую нибудь хххляцко-турецкую посудину

      Если умеете, - помогите.
      Россияне, думаю, не против. hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:51
    +4
    Какие интересные украинские морские мины,с ИИ явно русского происхождения drinks !
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:26
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Какие интересные украинские морские мины,с ИИ явно русского происхождения

      Был когдата то ослик "ИА-ИА", сейчас всё что ни попадя с "ИИ",
      аж смешно слышать.
      Но с точки зрения баблогенности любой "ИИ" хорошо, "модно".
  5. Комментарий был удален.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:59
    +2
    Наивные украинские парни всё надеются что Эрдоган отдаст приказ сопровождать балкеры турецким ВМС .Эрдоган - это торговец ,во первых.И у нас есть что предложить ему взамен зерна с Украины.Лавров в Инденезии оговорился случайно.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:06
      +2
      Зачем Эрдогану рисковать ради зёрна, когда можно остаться и без зёрна, и без газа, без атомной станции и ещё и в состоянии конфликта?

      Он сейчас по шантажирует ещё немного Европку, подключат банки к свифту и он спокойненько продолжит получать деньги за зерно, но уже не только по зерновой сделке, но ещё и немного от России за какую-нибудь страховку и доп.услуги
  7. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:16
    +2
    Казалось, проблема с безопасностью судоходства в Черном море была решена. Но как выясняется, не до конца.

  8. HAM
    HAM Сегодня, 18:19
    0
    Ну,очень своевременное предупреждение...17 июля близко близко...ваши мины- вот и долбитесь с ними сами...
  9. 30 вис
    30 вис Сегодня, 18:24
    +2
    Старая советская морская мина . Обросшая ракушками и морской травой ... вроде бесполезная штука . А погляди сколько пользы может принести ...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    +3
    А что, сделка не работает, пущай теперь и мины там пловают, куда хотят.
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:30
    0
    Надеюсь после окончания зерновой сделки таких бесклнтрольных укромин будет в тысячи раз больше ....по совпадению именно на пути следования зернового коридора и вблизи портов украинских портов.
  12. seamen2
    seamen2 Сегодня, 19:43
    0
    мы там ходим. один раз в Азовском море ранним утром ракета прошелестела над кормой и полетела дальше по своим делам.
    не думается ни о чем постороннем, о минах и прочем. вообще. просто работа.