Весной прошлого года, после начала спецоперации и успешного продвижения российских войск, в Киеве всерьез рассматривали вариант высадки нашего десанта в районе Одессы и других черноморских городов Украины. Дабы предотвратить такой ход событий, украинские военачальники не придумали ничего лучше, как заминировать подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным ФСБ РФ, всего в прибрежных водах Черного моря было установлено порядка 420 мин советского образца.
Хаотично разбросанные в воде мины создали серьезную угрозу гражданскому судоходству. Многие из них, сорвавшись после штормов с якорей, ушли в дрейф, часть опасных находок была обнаружена в свободном плавании у берегов Турции и Румынии. Некоторые мины выбросило на берег, отчего в Одессе были закрыты все пляжи. Одна мина была обнаружена на пляже в Крыму. Причем украинская пропаганда моментально стала разгонять фейки, что минирование акватории Черного моря — дело рук ВМФ России.
Тогда Москва неоднократно призывала Киев провести разминирование, обещая оказать в этом необходимую помощь, но всякий раз Украина отвечала отказом. В ходе реализации зерновой сделки, требующей возобновления гражданского судоходства из украинских портов, российские военные моряки летом прошлого года провели разминирование и создали два морских гуманитарных коридора в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили.
Казалось, проблема с безопасностью судоходства в Черном море была решена. Но как выясняется, не до конца.
Сегодня Минобороны РФ выпустило заявление со ссылкой на командование Черноморского флота ВМФ России, что на пути следования гражданских судов в северо-западной части Черного моря обнаружена дрейфующая украинская мина. В сообщении российского военного ведомства указано, что на самом деле таких мин, в свое время беспорядочно установленных ВМС Украины, может оказаться несколько. Командование ЧФ предупреждает мореплавателей об опасности на судоходных маршрутах в Черном море.