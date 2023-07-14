США выкупают у Тайваня списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk для передачи Украине

Списанные тайваньской армией зенитные комплексы MIM-23 Hawk могут оказаться на вооружении Украины, Соединенные Штаты начали процедуру выкупа систем ПВО. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Taiwan News.
Тайвань в июне этого года списал стоящие на вооружении армии противовоздушные комплексы MIM-23 Hawk Phase III. Количество списанных комплексов не называется, но их выкупают США, как предполагается, для дальнейшей передаче Украине. По данным украинской прессы, этому предшествовали консультации Вашингтона и Тайбэя.
Соглашению о покупке предшествовали консультации правительств США и Тайваня. Стороны решили, что эти системы будут переданы Силам обороны Украины
- пишут украинские ресурсы.
На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят несколько комплексов MIM-23 Hawk, переданных Испанией и США. MIM-23 Hawk приняты на вооружение американской армии в 1960 году. Комплекс неоднократно модернизировался и стоял на вооружении Армии США до 1994 года, а Корпуса морской пехоты до 2002 года. Изначально он был разработан для уничтожения самолётов, но в дальнейшем был модернизирован для перехвата ракет.
Данные о том, что тайваньские ЗРК могут появиться на Украине, вполне реальны, США и Великобритания по всему миру ищут и скупают вооружение и технику для Украины. В первую очередь выкупается советское оружие, но при наличии и устаревшее западное. Так что в Киев не зря радостно потирают ручки.