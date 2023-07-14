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США выкупают у Тайваня списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk для передачи Украине

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США выкупают у Тайваня списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk для передачи Украине

Списанные тайваньской армией зенитные комплексы MIM-23 Hawk могут оказаться на вооружении Украины, Соединенные Штаты начали процедуру выкупа систем ПВО. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Taiwan News.


Тайвань в июне этого года списал стоящие на вооружении армии противовоздушные комплексы MIM-23 Hawk Phase III. Количество списанных комплексов не называется, но их выкупают США, как предполагается, для дальнейшей передаче Украине. По данным украинской прессы, этому предшествовали консультации Вашингтона и Тайбэя.

Соглашению о покупке предшествовали консультации правительств США и Тайваня. Стороны решили, что эти системы будут переданы Силам обороны Украины

- пишут украинские ресурсы.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят несколько комплексов MIM-23 Hawk, переданных Испанией и США. MIM-23 Hawk приняты на вооружение американской армии в 1960 году. Комплекс неоднократно модернизировался и стоял на вооружении Армии США до 1994 года, а Корпуса морской пехоты до 2002 года. Изначально он был разработан для уничтожения самолётов, но в дальнейшем был модернизирован для перехвата ракет.

Данные о том, что тайваньские ЗРК могут появиться на Украине, вполне реальны, США и Великобритания по всему миру ищут и скупают вооружение и технику для Украины. В первую очередь выкупается советское оружие, но при наличии и устаревшее западное. Так что в Киев не зря радостно потирают ручки.
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16 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:40
    0
    В этой новости интересны два момента. Во - первых списанные, на сколько возможно их восстановление и в какие сроки?
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 17:50
      +4
      Списанные совсем не значит, что не рабочие.
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 17:52
      0
      По мне, так интереснее (нет) другое: тащат все и всяческие системы со всего мира, по принципу "дай вам Боже, что нам негоже".
      Это же кошмар для любой армии. Ладно бы речь шла о стрелковом оружии (и то калибры...). А тут сложные системы, на подготовку операторов которых, надо потратить месяцы, а в некоторых случаях и годы. А чтобы получить опытных профи, то всегда годы.
      А тут уже десятки видов, и сотни типов, разных стран выпуска и разных поколений. Воевать так, наверное можно (как то), но, как говорит Максим Токарев: "логистика-это всё."
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:08
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      В этой новости интересны два момента. Во - первых списанные, на сколько возможно их восстановление и в какие сроки?

      Списали только что? Значит техника совершенно боеспособная. И видимо модернизированая по програме "HAWK Improvement Program".
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 17:41
    -1
    Ну все.
    Теперь точно ни один Кинжал не пролетит))).
    Вот и помощь.
    На самом деле на слив уже похоже
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:47
    0
    Кадры работы ППО куда-то совсем пропали, герани и калибры летают свободно. Видимо советские ракеты благополучно кончились, в отличие от калибров. А буржуйские берегут на новый год
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:53
      +2
      Эти кадры пропали потому что за эту сьемку там запросто могут отораать голову
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:41
        0
        А кадры пролетов и вибухов никуда не делись
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:48
    0
    Ещё один повод бомбить Тайвань. А руине уже ничто не поможет.
  5. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 17:49
    0
    Тайвань в июне этого года списал стоящие на вооружении армии противовоздушные комплексы MIM-23 Hawk Phase III. Количество списанных комплексов не называется


    "ROCAF получили 13 батарей «Хок», которые в 1970-е годы были модернизированы до уровня MIM-23В Improved Hawk. «Усовершенствованный Хок» мог поражать воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км и в диапазоне высот 0,03-18 км
    Основной огневой единицей комплекса MIM-23В является зенитная батарея двухвзводного состава. В огневом взводе имелась радиолокационная станция подсвета цели, три пусковых установки с тремя зенитными управляемыми ракетами на каждой. В первом огневом взводе имелась РЛС подсвета и наведения, пункт обработки информации и командный пункт батареи, а во втором – пост управления, РЛС подсвета и наведения.
    В 21 веке ЗРК Improved Hawk постепенно вводятся из эксплуатации. Полностью отказаться от «Усовершенствованных Хоков» на Тайване планируют в 2024 году.
    В настоящее время большая часть маловысотных ЗРК американского производства снята с позиций и находится на базах хранения, что, по всей видимости, связано с выработкой ресурса аппаратной части.
    Тем не менее часть ЗРК MIM-23В сохранена на позициях. На спутниковых снимках, имеющихся в свободном доступе, видно, что «Усовершенствованные Хоки» до сих пор имеются в окрестностях Тайбэя и прикрывают подходы к крупным авиабазам.
    ." https://topwar.ru/219045-sistema-pvo-tajvanja-obektovye-zenitnye-raketnye-kompleksy-sredne-i-bolshoj-dalnosti.html
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:54
    -1
    в Киев не зря радостно потирают ручки.
    радуются, что есть шанс затянуть агонию и угробить ещё больше Тарасиков? Сдаётся мне, что по степени упоротости украинцы идут на мировой рекорд.
  7. grem
    grem Сегодня, 17:57
    -1
    Укропия превратилась в какую то помойку вооружений ..Весь списанный хлам туда скидывают натовские страны ,а деньги дерут как за новые .
    Про Брэндли недавно читал ,ломаются постоянно и т.д.
    Эх Украина как вас кидают то и просто уничтожают и стой и с другой стороны ..
    Вот вам и европейские зарплаты и пенсии по полной и земли на Донбассе и в России с рабами русскими (так ведь им обещали ?) ))))))
    И еще главное ,теперь Рождество на усраине будут отмечать как у католиков 25 декабря ..ВСЕ ЗАНАВЕС ! Мочите мужики их ,перевоспитывать уже бесполезно .
  8. pin_code
    pin_code Сегодня, 18:01
    0
    Такое ощущение, что они на базе Кристи. Ну а может мне так показалось.
  9. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:15
    0
    Лучше бы укропам перекупать памперсы, использованные в Тайване.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:17
    -2
    США выкупают у Тайваня списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk для передачи Украине
    . Что они могут сбить, особенно когда палить начнут залпами... система не новая и от чёткой работы расчёта зависит сильно.
    Просто интересно, а как там на счёт автоматизации процесса управления??? Если уж из патриотов палили как истерички, а система гораздо серьёзнее, то как они будут палить из таких старых систем, представить трудно.
  11. wanna
    wanna Сегодня, 18:51
    0
    Тайвань в июне этого года списал стоящие на вооружении армии противовоздушные комплексы MIM-23 Hawk Phase III.


    Тайваньцы заключают слово "купить" в кавычки.И вдруг они поняли, почему так стремились "отправить на пенсию" зенитную ракету - ведь Hawk Phase III все еще может представлять угрозу для беспилотников.